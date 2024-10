Plýtvání. Každá raketa použitá na ochranu Izraele bude USA chybět proti Číně

SM-3 je stíhač protivzdušné obrany společnosti RTX. Poprvé jej Američané použili v dubnu, poté znovu v říjnu při raketovém útoku Íránu na Izrael. Americké torpédoborce v oblasti vypálily zbraně, které mohou stát mezi 10 miliony a přibližně 30 miliony dolarů v závislosti na variantě.

Námořnictvo zkonstatovalo, že potřebuje daleko víc munice SM-3. Jsou potřeba k případnému boji v Pacifiku. Kupříkladu k boji s Čínou. Zatímco by měly být lodě připravené bránit svět před Čínou, vypalují se bez náhrady v konfliktech na Blízkém východě. Z námořnictva zaznělo, že pro vystřelené rakety není náhrada.

Archer Macy, bývalý admirál námořnictva, řekl Business Insider, že „SM-3 je zvláště důležitý v boji s Čínou, protože je navržen tak, aby čelil čínským raketám dlouhého doletu“.

SM-3 americké námořnictvo sice mnohokrát testovalo, ale do ostrého střetu se střela dostala právě 13. dubna při útoku Íránu na Izrael. Írán ten den vystřelil více než 300 raket a dronů na židovský stát, kterému USA tradičně stojí po boku. Další střela SM-3 vyletěla z americké válečné lodi 1. října, kdy Írán vypálil na Izrael přibližně 180 střel.

A právě tyto dva útoky íránskými raketami vzbudily mezi experty nemalé obavy. Jsou USA připraveny na konflikt s Čínou? Ze strany odborníků zní, že to, co Američané viděli 13. dubna a 1. října byl jen nepatrný zlomek toho, co by bylo k vidění při konfliktu s Čínou. Experti důrazně nabádají, že USA by měly vyrábět daleko větší množství munice vyšší úrovně, jako je SM-3.

„Jsme daleko pod úrovní produkce, abychom zvládli konflikt vyšší třídy,“ řekl pro Business Insider Bryan McGrath, bývalý námořní důstojník a výkonný ředitel společnosti The FerryBridge Group LLC, a vysvětlil, že protiraketové střely, jako je SM-3, „hrají klíčovou roli“ při ochraně a udržení americké námořní síly ve válce s Čínou.

Experti poukazují i na přestřelky s Húsíi, teroristickou skupinou sídlící v Jemenu, kterou podporuje právě Írán. I na tento konflikt americké námořnictvo používá munici vyšší úrovně, jako je SM-2 nebo SM-6. A i ty by chyběly při případném střetu s Čínou, varují američtí váleční experti.

Poté, co si SM-3 odbyl svůj bojový debut v dubnu, ministr námořnictva Carlos Del Toro zákonodárcům řekl, že námořní služba potřebuje více těchto střel, aby čelila potenciálním budoucím hrozbám v Tichomoří, jako je Čína, kterou Pentagon označil jako svou „výzvu ke zbrojení."

S výrobou SM-3 ovšem nepočítá rozpočet Pentagonu. Podle neutajovaných rozpočtových dokumentů Pentagonu budou USA v příštích pěti letech vyrábět pouze 12 SM-3 ročně, což je polovina toho, co bylo pořízeno ve fiskálním roce 2023, a pokles oproti předchozím letům. Připomeňme, že jedna střela přijde americké daňové poplatníky na 10 až 30 milionů dolarů, dle typu střely.

„Série Standard Missile je nezbytná pro zachycení raket, vypuštěných masivními čínskými raketovými jednotkami, k ochraně amerických aktiv, jako jsou válečné a letadlové lodě. Faktem je, že nakupujeme jich méně než 20 ročně a potřebujeme tisíce v případě vysoce intenzivního konfliktu s Čínou,“ řekl Jim Fein, výzkumný asistent pro národní bezpečnost a evropské záležitosti v The Heritage Foundation. A dodal, že střel SM-3 je zoufalý nedostatek. Stejně jako střel Tomahawk Land Attack Missiles. I jejich výroba se dlouhodobě snižuje.

