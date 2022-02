Po Orbánovi a Německu i Itálie k Putinovi? Západ toto neuvidí rád

Ruský prezident Vladimír Putin dnes po jednání s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem uvedl, že se Rusko západním sankcím nevyhne a čekají jej „v každém případě“. Důvod pro sankce se dle něj najde v souvislosti s Ukrajinou či nějaký jiný. Mezitím, co se hovoří o sankcích proti Rusku, však stále více evropských státníku jezdí do Moskvy jednat o dodávkách zemního plynu. Po delegacích z Německa a z Budapešti do Kremlu zavítal italský ministr zahraničí Luigi Di Maio.

reklama

Anketa Vyčítáte Okamurově SPD, že obstrukcemi blokuje pandemický zákon? Vyčítám 1% Nevyčítám 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 23669 lidí vyjádřil, že sankce Rusko čekají „v každém případě“. „Ať už mají důvod dnes například v souvislosti s událostmi na Ukrajině, nebo takový důvod není – najde se, protože cíl je jiný, v tomto případě je cílem zpomalit rozvoj Ruska a Běloruska,“ míní ruský prezident.



Sankční tlak je podle něj „naprosto nelegitimní“ a není ničím jiným než zavedením „nekalé konkurence“.



„Je to hrubé porušení mezinárodního práva, ale ti, kdo o tom nyní hovoří, se o něj (mezinárodní právo, pozn. red.) starají jen tehdy, když je to pro ně výhodné. Když to pro ně výhodné není, rádi zapomenou na všechny normy mezinárodního veřejného práva,“ dodal pak Putin s tím, že v tomto paradigmatu prý Moskva a Minsk žijí již mnoho let.

Fotogalerie: - Da, ruská propaganda!

Podle ruského prezidenta je tak potřeba, aby se Rusko posílilo zevnitř, a to zejména ekonomicky.



Se sankcemi se dle mínění Putina potýká nejen Rusko, ale i spojenci Spojených států. „Jednoduše drží jazyk za zuby, mlčí, tolerují to. Ale nikomu se to nelíbí. Nelíbí se jim sekundární sankce a nelíbí se jim ani přímý sankční tlak,“ myslí si ruská hlava státu.



Vedle běloruského vůdce v tomto týdnu na pozadí jednání o možných sankcích proti Rusku do Moskvy zavítal i italský ministr zahraničí Luigi Di Maio. Kromě pozvání italského premiéra do Moskvy pak návštěva z ruské strany Itálii přinesla i ocenění pro Řím za jeho „umírněný postoj“ v rámci vyjadřování se k Rusku a ke krizi na Ukrajině a také přísliby týkající se ruského plynu.

Fotogalerie: - U německých sousedů

Putin Itálii slíbil, že Rusko je připraveno jí v případě potřeby zvýšit dodávky této cenné suroviny.



Italský premiér Mario Draghi prostřednictvím ministra zahraničí pozvání do Moskvy za Putinem přivítal a je tak dost možné, že do Moskvy zavítá namísto Kyjeva. Právě Draghi je totiž jedním z mála vedoucích představitelů ze zemí EU, který se po vzrůstu napětí na Ukrajině nerozhodl Kyjev na znamení podpory navštívit.



Ruský plyn do Moskvy přitahuje při nynějším růstu cen energií stále více evropských státníků a Moskvu tak v úterý navštívil i německý kancléř Olaf Scholz. Putin se Scholzem se shodli na partnerství mezi oběma zeměmi, přičemž Putin označil rusko-německé energetické spojenectví za prioritu Moskvy.

Fotogalerie: - České uhlí nebo ruský plyn ?

Zvětšení dodávek ruského plynu v Moskvě dojednal na počátku února mezi dalšími také premiér Maďarska Viktor Orbán. Orbánova návštěva navíc přinesla připomenutí, že do Maďarska díky loňské dohodě proudí až pětkrát levnější plyn, než kolik činí současná tržní cena této komodity v Evropě. Psali jsme: To bychom museli vystoupit z EU. Ceny elektřiny: Expert jasně Jurečka udeřil z ČT: Důchody prominentů komunistického režimu půjdou dolů! Žádost o příspěvek? Vždyť to má 11 stran. A to není vše! Juchelka a Skopeček se „prali“ ve studiu Medvídek s helmou? Prkotina. Lipavský prý předvedl jiný, opravdu velký přešlap

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama