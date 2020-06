Po*rali jste se? Opět vztek na Hřiba a spol. A už i výhružka

Kde dříve stály betonové bloky, tam už je nově zbudovaná dlažba a z "dočasné" uzavírky ulice se stalo rozšíření chodníku. Z pražské ODS už se ozývá, že se jedná o boj proti Pražákům a zdravému rozumu. A slib, že se bude výhledově bourat. A padaly i horší výrazy. Ale na magistrát přišla pochvala. Od Matěje Hollana z Brna. V "normálním evropském městě" by prý Smetanovo nábřeží bylo uzavřené už 15 let.

Před časem vzbudilo velký zájem i rozčarování rozhodnutí Pirátů a hnutí Praha Sobě omezit dopravu na Smetanově nábřeží. Z betonových bloků, které ohrazovaly zahrádky místních podniků, si dělali legraci jak glosátoři, tak někteří pražští politici.

Psali jsme: „Se po*rali, d*menti.“ Kus Prahy zavřen. Piráty a spol. Vyvalily se žluč i informace

Betonové bloky zmizely, doprava se na Smetanovo nábřeží nevrátila. Místo bloků byl rozšířen chodník. Bývalý předseda TOP 09, europoslanec Jiří Pospíšil, to představil jako kompromisní řešení a dodal, že díky tlaku TOP 09 a Praha 1 budou moci jezdit auta po Smetanově nábřeží alespoň v noci. Ovšem po kolejích.

Z řad ODS ovšem žádná chvála nepřišla. "Smetanovo nábřeží dnes pod anarchií pirátských amatérů. Z nekoncepčního dočasného rozhodnutí vrchnosti v rozporu s usnesením Zastupitelstva a s podporou klientelismu vznikl paskvil, kam si nesedla pomalu ani noha a jen to přitížilo dopravě. To se nebavím, že jsme byli všem pro smich.

Střih a dnes tam rovnou dělají trvalou změnu komunikace. Boj proti Pražákům a zdravému rozumu v přímém přenosu pokračuje," komentovala rozšíření chodníku místostarostka Prahy 2, Alexandra Udženija.

Ozval se také bývalý starosta Prahy 3 Alexandr Bellu: "Naivně jsem očekával, že celá krize s koronavirem ukáže politikům i na 'velké' Praze, že se mají věnovat velkým projektům, rozvoji města a dopravy, mít jasně dané plány a kroky, co nás čeká a co se musí zvládnout.

Bohužel se standardně děje opak. Přichází velká PR gesta a 'hurá' akce, které jsou nepřipravené, neoddiskutované, neprojednané jak s občany, tak s městskou částí, které se to bytostně dotýká. Místo toho máme zahrádky uprostřed silnice, které zejí prázdnotou. Vsadím se, že prázdné budou i po tomhle majstrštyku, kdy opět bez nějaké debaty trvale uzavřou silnici, aby si pár nadšenců dopřálo kafé půl metru od projíždějících tramvají.

Doufám, že se někdy dožiju toho, kdy radní pro dopravu bude někdo, kdo problematice opravdu rozumí, bude pracovat pro blaho všech Pražanů a nebude opakovat podobně nesmyslné experimenty."

Jan Paluska, taktéž z pražské ODS, sliboval jednu věc: "Zas jim to zboříme."

Ozval se také místopředseda pražské Trikolóry, Mojmír Mikuláš, který si s novým nápadem nebral servítky. "Tak tady se už opravdu někdo tzv. po..al v kině, i když tady je to vlastně po..al na Magistrátu," prohlásil.

"Původně jakoby na zkoušku uzavírka části Smetaňáku dostala včera stavební podobu. Bez respektu k řidičům, bez diskuse s obyvateli, bez dohody s Prahou 1. A dnes po obědě tam na bývalé silnici trůní jedna zákaznice, zatímco auta bezradně kličkují centrem," stěžoval si a slíbil: "Přijde čas a zúčtujeme s vámi, Hřibáci a Scheinherráci."

Přisadil si také hradní mluvčí Jiří Ovčáček, podle kterého teď Prahu řídí mládež. "Pražané obtěžkáni běžnými životními starostmi budou z tramvají hledět na exkluzivní městské skupiny křepčící u latté a na workshopech o komunitním bydlení a sdílených ledničkách," komentoval plány magistrátu.

Mládež řídí Prahu.



Pražané obtěžkáni běžnými životními starostmi budou z tramvají hledět na exkluzivní městské skupiny křepčící u latté a na workshopech o komunitním bydlení a sdílených ledničkách. https://t.co/AFLKlySmL4 — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) June 10, 2020

Komu naopak uzavírka a následné zastavění ulice přijde jako dobrý nápad, je Matěj Hollan z Žít Brno. Ten nejdříve prohlásil, že Alexandra Udženija je pro pražskou koalici něco jako Kalousek pro Babiše. "Kdyby nebyla, musela by si ji koalice vymyslet. A taky kdyby nebyla, už by tu možná vládla jiná koalice, ale s touhle paní to fakt nejde," dodal. "Osoba stojící za i na české poměry šílenou kampaní ODS v posledních volbách na pražskou radnici, kdy štvali proti čemukoliv 'alternativnímu' a z Pirátů a jejich voličů vykreslovali jen feťáky."

"Když se uzavřelo před dvěma týdny Smetanovo nábřeží, fakt to nebylo nic moc. Ale někde se začít musí. Teď dochází k nápravě a dělá se to tak, aby to bylo hezký. Jako v normálním evropském městě, kde by to bylo zavřený už 15 let. Udženija ale osvědčila jako šelma svůj instinkt a spolehlivě k tomu napsala největší blbost, co šla," ohodnotil odpor místostarostky ke "zklidnění dopravy".

"Přitom to uzavření nábřeží prosazovali její primátoři, Bém a Svoboda, jak už všichni v Praze ví. Dopadne to tak, že Smetanovo nábřeží bude za chvíli fungující evropské korzo, pražská veřejnost to bude oceňovat a Udženija povede pražskou ODS k ještě horším volebním výsledkům, než měli teď," věštil brněnský politik.

A náměstek Adam Scheinherr si od Hollana vysloužil zvláštní chválu. "Nádhera! Teď už tomu nejde moc nic vytknout. Určitě by to šlo ještě víc estesticky vychytat, ale teď už to pro danej účel dostatečující. Je super, že v Praze tyto změny, které vedou k racionální mobilitě a lepšímu veřejnému prostoru, jde dělat takto rychle, a ukazuje to cestu i dalším městům. Za pár měsíců to bude velmi oblíbený místo, až se vrátí turisti, budou to milovat.

Celkově to bude mít pozitivní dopady na mobilitu, protože mnoho z těch jízd autem kolem Karlova mostu k Rudolfinu nebude vykonáváno, což povede k celkovému zrychlení dopravy."

