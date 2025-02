Po svém projevu o cenzuře v EU udeřil Vance znovu na stejné místo

Na projev J. D. Vance se kriticky zaměřila i Amerika. Novinářka stanice CBS Marget Brennanová v pořadu Face the Nation zmínila, že viceprezident na Mnichovské bezpečnostní konferenci mohl svým projevem o svobodě slova rozlítit evropské spojence. K tomu poukázala na historický kontext Německa a naznačila, že během druhé světové války byla svoboda slova použita jako „zbraň“, která vedla k zapříčinění genocidy. „Čeho tím vším dosáhl, kromě toho, že podráždil naše spojence?“ ptala se novinářka Brennanová.

Projev Vance bránil americký ministr zahraničních věcí Marco Rubio, který reagoval zdůrazněním, že svoboda projevu je klíčovou hodnotou v demokratických zemích a že by se neměla spojovat s nacistickými zločiny.

„Mnichovská bezpečnostní konference je do značné míry konferencí demokracií, na níž jednou z věcí, kterých si vážíme a ceníme, je možnost svobodně mluvit a poskytovat své názory. A tak si myslím, že pokud se někdo zlobí na jeho slova, nemusí s ním souhlasit, ale zlobit se kvůli tomu, myslím, že vlastně dává za pravdu,“ uvedl ministr zahraničních věcí Marco Rubio.

„Nemusíte souhlasit s někoho projevem k tomu, abyste aspoň uznali skutečnost, že má právo to říct a vy tomu můžete naslouchat a pak posoudit, zda je jeho kritika oprávněná. „Ujišťuji vás, že Spojené státy byly při mnoha příležitostech podrobeny sžíravé kritice ze strany mnoha evropských vůdců, a my kvůli tomu nepropadáme záchvatům vzteku. „Nemůžeme jim říkat, jak mají řídit své země. Vance jen vyjádřil svůj názor, který upřímně řečeno sdílí spousta lidí,“ dodal Rubio.

Ohradil se i vůči slovům moderátorky CBS, že by kdy svoboda slova byla zneužita k provedení genocidy. „Genocidu prováděl autoritářský nacistický režim, který byl shodou okolností také genocidní, protože nenáviděl Židy a nenáviděl menšiny,“ vysvětlil Rubio a dodal, že v nacistickém Německu žádná svoboda slova neexistovala.

„V nacistickém Německu neexistovala svoboda slova. Nebyla žádná. V nacistickém Německu také neexistovala žádná opozice. Byli jedinou a jedinou stranou, která v té zemi vládla. Takže to není přesný odraz historie,“ řekl Rubio.

S tím na platformě X souhlasil i Elon Musk. „Jednou z prvních věcí, kterou Hitler po získání moci udělal, bylo zavedení agresivní cenzury,“ napsal.

Podle amerického ministra zahraničních věcí bylo hlavní pointou projevu J. D. Vanceho na Mnichovské bezpečnostní konferenci upozornit na erozi svobody projevu v Evropě a na intoleranci vůči opačným názorům. Rubio zdůraznil, že toto zhoršování svobody projevu považuje za alarmující, protože jde o erozi základních hodnot, které definují transatlantickou unii mezi Evropou a Spojenými státy.

„Myslím si, že spojenci a přátelé a partneři, kteří spolu pracují již 80 let, by měli mít možnost spolu otevřeně mluvit na otevřených fórech, aniž by byli uráženi nebo rozrušováni,“ dodal Rubio. Dále poznamenal, že na základě rozhovorů s některými evropskými ministry zahraničí ví, že se jim Vanceův projev nelíbil a nesouhlasili s ním. I tak však pokračují v jednání a spolupráci s USA na otázkách, které je spojují.

Nad „bláznivou“ výměnou názorů Marca Rubia a novinářky CBC Margaret Brennanové se pozastavil i sám J. D. Vance. „Opravdu si média myslí, že holocaust způsobila svoboda slova?“ podivoval se na X.

This is a crazy exchange.



Does the media really think the holocaust was caused by free speech? https://t.co/EBUKx75Wfm