Po útoku na Babiše propírán útok na Jarka Nohavicu

02.09.2025 11:12 | Zprávy

Fyzické násilí je jediným logickým pokračováním zvoleného tónu a stylu současné politické kultury. Nad útokem na Andreje Babiše se v širším kontextu zamyslel novinář Miloš Čermák. Kritizuje úpadek a vulgarizaci komunikace ve veřejném prostoru. Zmínil také hrubý verbální útok na senátorku Danielu Kovářovou, která pochválila film o Jarku Nohavicovi.

Po útoku na Babiše propírán útok na Jarka Nohavicu
Foto: MHF Leoše Janáčka
Popisek: Jaromír Nohavica

„Rozumím tomu, že politici musejí ‚odmítnout násilí‘, když někdo z nich čelí fyzickému útoku. (A ano, je zároveň komické si představit, že ve skutečnosti skřípou zuby a skuhrají, jaká je to smůla, že berlí do hlavy dostal jejich soupeř, protože fyzický útok znamená před volbami výhodu, viz pokus o atentát na Trumpa. Na druhou stranu: Všechny ty komentáře od novinářů, mediálních punditů a všech ostatních chytrolínů (počítám se mezi ně) jsou pokrytecké. ‚Násilí je nepřijatelné‘, bla, bla, bla,“ rozepsal se na síti X novinář Miloš Čermák.

 

 

Dále zdůrazňuje, že násilí samozřejmě je nepřijatelné. Ale politická kultura se zejména vinou médií a jejich lačnosti po lajcích a zhlédnutích prostě posunula tím směrem, kde fyzické násilí je jediným logickým pokračováním zvoleného tónu a stylu.

Psali jsme:

Horší, než se zdá. Advokátka o útoku na Babiše
Po útoku na Babiše: Gang, napojený na ODS, připomněl Vidlák. Lidovec se divil
Babiš dostal holí do hlavy, z mítinku skončil v nemocnici
Lachnit (ANO): Snese Česko všecko?

„Novinář, kterého jsme před pětadvaceti lety obdivovali proto, že uspěl v Americe v jedné z nejlepších zpravodajských televizí světa, nazve senátorku na twitteru ‚bezpáteřní kurvou‘. Protože byla v kině na filmu o člověku, kterého on nemá rád,“ zmínil kauzu, o které web ParlamentníListy.cz již informoval.

Psali jsme:

Slzy dojetí spokojené divačky a hrubý útok

Senátorka Daniela Kovářová na sociální síti X pochválila nový dokumentární film Jarek o Jaromíru Nohavicovi, jenž ji dojal díky osobním vzpomínkám a vazbě na Ostravu. Na její příspěvek však hrubě zareagoval novinář Tomáš Etzler, který Kovářovou vulgárně urazil a Nohavicu označil za „proputinovského estébáka“. Etzlerův sprostý výrok vyvolal negativní ohlasy.

Anketa

Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?

98%
0%
2%
hlasovalo: 144 lidí

Dokumentární film o Jaromíru Nohavicovi, který měl premiéru 28. srpna, vyvolává smíšené reakce diváků. Někteří chválí citlivý a mnohovrstevnatý portrét písničkáře, oceňují jeho otevřenost a autenticitu, zejména díky unikátním archivním záběrům a nové písni Já už jsem tu byl. Jiní kritizují Nohavicu za bagatelizaci kontroverzí, jako je spolupráce s StB či přijetí Puškinovy medaile od Putina, a vidí film jako jeho sebeobhajobu bez hlubší reflexe.

Budeme se mlátit po hlavě?

Šokovaný Čermák se ptá: „Kde se to v nás vzalo? V jakém vesmíru, případně v jaké simulaci (pro milovníky sci-fi), existuje svět, ve kterém muž středního věku může nazvat ženu ‚bezpáteřní kurvou‘? A má někdo z vás zájem v téhle simulaci žít? Takže: Proč to tolerujeme, a tváříme se, že to je ‚každodenní provoz‘? A pak, když nejpopulárnější politik v Česku dostane berlí do hlavy, se najednou divíme: Jak je to možné? A píšeme: To je nepřijatelné!“

A připouští, že nepřijatelná je celá doba, ve které jsme se ocitli. „Co tedy? Budeme se mlátit berlemi i dalšími vhodnými předměty po hlavě, budeme si nadávat a urážet se, budeme kvičet svoje vyhalucinované pravdy vydávané za fakta? ANEBO nám dojde, že žijeme společně ve stísněném prostoru střední Evropy, v jednom z objektivně nejlepších míst na světě, a že úplně nemusíme být nadšení z lidí, které potkáváme ráno v tramvaji nebo kteří teď zrovna kandidují do parlamentu ... ale jsou to jediní lidé, které máme k dispozici.“

Svůj komentář uzavírá: „A můžeme na sebe vzájemně ječet a křičet, ale ono to nakonec bude k ničemu, a skončí to tím, že inteligentní a schopní lidé (které jsme obdivovali!) se budou chovat jako pitomci a že opravdoví pitomci budou jiné lidi mlátit berlí po hlavě. Atd... Prostě neskončí to dobře. To chceme?“

Psali jsme:

Nadáváte na Babiše, přitom nezvládáte ani Novotného. Konečná se rozjela proti vládě
„Rusáckej kolaborante.“ Nadávky politikovi potrestány. Máme podklady
Proboha: Foldyna si psal s ‚chvilkařem‘. Nechcete vidět
Kůň ve Sněmovně? „Fakáč“ Vondráčka: Už začala zábava

 

Zdroje:

https://twitter.com/cermak/status/1962623465988726893?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.csfd.cz/film/1689974-jarek/prehled/

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zasla-na-Jarka-Nohavicu-pochlubila-se-a-Etzler-zacal-s-nevidanou-sprostotou-779096

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Čermák , komunikace , Kovářová , násilí , Nohavica , politická kultura , útok , vulgarity , Etzler

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Souhlasíte s názorem, že napadení Andreje Babiše je logickým vyústěním současné nenávistné rétoriky, která ovládla veřejný prostor?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Naďa Borská

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Mgr. Ondřej Krutílek byl položen dotaz

Životní úroveň

Vy: ,,Komunisti nám fakt nezlepší životní úroveň“. Já: Podle vás se snad naše životní úroveň za poslední čtyři roky zlepšila? Nemyslíte, že je to přesně naopak? Komunisty nevolím, ale proč volit vás?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 7 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Třikrát ho majznul po hlavě. To muselo přijít.“ Útok na Babiše pokračuje

11:34 „Třikrát ho majznul po hlavě. To muselo přijít.“ Útok na Babiše pokračuje

Násilí neschvaluji, ale… Kolik ten najatý herec dostal zaplaceno? Neexistuje útok. I tyto reakce se …