Poche bude na ministerstvu zahraničí politickým tajemníkem

Europoslanec Miroslav Poche, kterého dnes prezident Miloš Zeman nejmenoval ministrem zahraničí, bude na ministerstvu politickým tajemníkem. Poche to dnes řekl serveru iHNED.cz. Pozici bude zastávat jen za symbolickou odměnu a zároveň zůstane i poslancem v Evropském parlamentu. Řízením Ministerstva zahraničí Zeman pověřil předsedu ČSSD a nového ministra vnitra Jana Hamáčka.

„Nastupuji na ministerstvo jako nehonorovaný politický tajemník,“ řekl Poche serveru. „Samozřejmě nebudu nic řídit, má práce bude především v koordinaci a plnění různých úkolů,“ doplnil. „Budu mít dohodu o pracovní činnosti za symbolickou odměnu, takže se budu dál věnovat i práci europoslance,“ uvedl.

Na ministerstvu se chce zaměřit třeba na přípravu na blízký summit NATO nebo rozvíjení vztahů s Německem. Ve čtvrtek se Poche zúčastní oficiálního uvádění Hamáčka do funkce ministra zahraničí.

Zeman již dříve Pochemu doporučil, aby o funkci ministra neusiloval kvůli svým postojům k migraci a nařčením z korupce. Poche poté Hospodářským novinám řekl, že pokud nebude jmenován ministrem, musel by premiér Andrej Babiš (ANO) podat na prezidenta kompetenční žalobu. Podobně se vyjádřili i další sociální demokraté, protože podle nich má prezident na základě ústavy na návrh premiéra členy vlády jmenovat.

Babiš ale již v úterý uvedl, že ke kompetenční žalobě nevidí důvod. Také předseda ČSSD chce spor o jmenování Pocheho řešit spíše jednáním. Podáním kompetenční žaloby na prezidenta by se podle Hamáčka jenom zafixoval aktuální spor a post ministra by mohl zůstat neobsazený, dokud by nepadl verdikt soudu.

Podle ústavního právníka Jana Kysely při dnešním jmenování prezident vyhověl ústavě, pokud mu premiér po doručení původní nominace Pocheho dodal další návrh, ve kterém místo Pocheho navrhl do čela ministerstva Hamáčka. Pokud však Babiš trval na Pochem a Zeman nominaci nevyhověl, a navíc „svévolně“ jmenoval Hamáčka místo Pocheho, šlo o vážné porušení ústavy ze strany prezidenta, řekl ČTK Kysela.

Psali jsme: Bezradnost v ČSSD: Už nejde o Pocheho. Stranu obchází strach z něčeho mnohem horšího Poche měl přes SMS nabízet politické funkce za zvednutí ruky při hlasování. Ovšem nic nedodržel. Šokující svědectví o chování socialistického politika Zeman se Pocheho nezbaví. Na ministerstvo ho ČSSD stejně dostane Tisk: Poche mimo hru, už to ví. Jak mu to řekli? Filip byl na Hradě naříkat na Babiše. Ještě bude veselo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab