Poche vstává ze židle: Vojtěch Filip není personálním ředitelem ČSSD!

Europoslanec sociální demokracie Miroslav Poche zaregistroval, že jeho případný vstup do vlády na post ministra zahraničí už odmítá nejen prezident Miloš Zeman, ale také komunisté. Právě jim teď poslal pádnou odpověď.

Pražský sociální demokrat Miroslav Poche by se teoreticky mohl stát ministrem zahraničí v příští vládě Andreje Babiše. Jeho případné jmenování se však nezamlouvá komunistům, kteří by měli druhý Babišův kabinet podporovat z opozičních lavic. Podle Zemana i KSČM je Poche příliš vstřícný k uprchlíkům.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poche to opakovaně odmítl. Navíc jak na Hrad, tak do KSČM vzkázal, že v řadách sociální demokracie cítí podporu a Hradu ani komunistům rozhodně neustoupí. Podpory se mu prý dostalo i od předsedy Jana Hamáčka, který bude s Babišem během soboty jednat i o personálních otázkách a europoslanci prý přislíbil, že ho podpoří.

Politikovi se zdá, že spor o něj je ve skutečnosti jen zástupným problémem, proto nechce ustupovat. Kdyby cítil, že fungování vlády brání opravdu jen jeho osoba, prý by ustoupil, ale takhle ne.

Ing. Mgr. Miroslav Poche ČSSD



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Jde o zástupný argument a mně se zdá, že pan Babiš si místo soc. dem. začíná vybírat do koalice jiné partnery. Asi v KSČM, možná se vrací do hry SPD. Pro mě je to překvapení a je nutno počkat na schůzku mezi panem Babišem a Janem Hamáčkem,“ pokračoval.

Výroky hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka vůči své osobě vůbec komentovat nechtěl. Ale předsedovi KSČM Vojtěchu Filipovi poslal jasný vzkaz.

„Mluvil jsem dnes s Janem Hamáčkem. Dokonce jsem ho vzbudil po deváté ráno a jasně jsme mluvili o tom, že mě navrhne a že předseda KSČM Vojtěch Filip není personálním ředitelem sociální demokracie,“ pravil europoslanec.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Zásadní prohlášení Andreje Babiše. Jde o jedno velmi zmiňované jméno do vlády Poche dostal další úder. Tentokrát od komunistů Rodí se nový plán: Babiš na dvou židlích Nebude Poche, nebude důvěra, vzkázal vlivný člen ČSSD. Co na to Hrad? Babišovy starosti rozhodně nekončí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp