Pochod ve Washingtonu proti „okupaci“ Trumpem. Přišli i „nelegálové“

Účastníci pochodu We Are All D.C. (Všichni jsme D.C.), mezi nimiž byli i nelegální migranti a zastánci palestinské státnosti, skandovali proti Trumpovi a nesli transparenty s hesly jako „Trump musí pryč“, „Svobodu pro D.C.“ nebo „Postavte se tyranii“.
„Jsem tu, abych protestoval proti okupaci Washingtonu,“ řekl Alex Laufer. „Stavíme se proti autoritářskému režimu a chceme, aby federální policie i Národní garda zmizely z našich ulic.“
But how can this be?— Don Winslow (@donwinslow) September 6, 2025
Donald Trump and his brigade of bullshit artists have told everyone how happy the people in Washington, D.C. are with his invasion of their city.
Do they look happy?pic.twitter.com/2V9KLqw5gp
Churches in Washington DC are ringing their bells in support of the protest pic.twitter.com/TVJtAQJsRE— jazyn (@notjasond100) September 6, 2025
Trump tvrdil, že město sužuje kriminalita, a proto minulý měsíc nasadil vojáky, aby „obnovil zákon, pořádek a veřejnou bezpečnost“.
Také podřídil metropolitní policejní oddělení hlavního města přímé federální kontrole a vyslal federální policejní síly, včetně členů Imigrační a celní policie, aby dohlížely na pořádek v ulicích města, což kritici odsoudili jako překročení pravomocí federální vlády, uvedla agentura Reuters.
Donald Trump slíbil tvrdé zásahy i v dalších městech vedených demokraty a v příspěvku na sociálních médiích, který doprovázel obrázek parodující americký film z roku 1979 Apokalypsa z války ve Vietnamu, jako by vyhrožoval Chicagu deportacemi migrantů.
Rovněž oznámil, že do Chicaga vyšle jednotky Národní gardy k boji proti kriminalitě. Tento mimořádný krok, směřující k militarizaci třetího největšího města v zemi, podle všeho vyvolá právní spor s místními úřady.
autor: Natálie Brožovská