Pochod ve Washingtonu proti „okupaci“ Trumpem. Přišli i „nelegálové“

07.09.2025 7:35 | Monitoring

V sobotu se ve Washingtonu, D.C., sešlo několik tisíc demonstrantů; požadovali, aby prezident USA Donald Trump ukončil nasazení jednotek Národní gardy, které hlídkují v ulicích hlavního města.

Pochod ve Washingtonu proti „okupaci“ Trumpem. Přišli i „nelegálové“
Foto: Repro Youtube
Popisek: Americký prezident Donald Trump

Účastníci pochodu We Are All D.C. (Všichni jsme D.C.), mezi nimiž byli i nelegální migranti a zastánci palestinské státnosti, skandovali proti Trumpovi a nesli transparenty s hesly jako „Trump musí pryč“, „Svobodu pro D.C.“ nebo „Postavte se tyranii“.

„Jsem tu, abych protestoval proti okupaci Washingtonu,“ řekl Alex Laufer. „Stavíme se proti autoritářskému režimu a chceme, aby federální policie i Národní garda zmizely z našich ulic.“

 

 

Trump tvrdil, že město sužuje kriminalita, a proto minulý měsíc nasadil vojáky, aby „obnovil zákon, pořádek a veřejnou bezpečnost“.

Také podřídil metropolitní policejní oddělení hlavního města přímé federální kontrole a vyslal federální policejní síly, včetně členů Imigrační a celní policie, aby dohlížely na pořádek v ulicích města, což kritici odsoudili jako překročení pravomocí federální vlády, uvedla agentura Reuters.

Psali jsme:

Donald Trump slíbil tvrdé zásahy i v dalších městech vedených demokraty a v příspěvku na sociálních médiích, který doprovázel obrázek parodující americký film z roku 1979 Apokalypsa z války ve Vietnamu, jako by vyhrožoval Chicagu deportacemi migrantů.

Rovněž oznámil, že do Chicaga vyšle jednotky Národní gardy k boji proti kriminalitě. Tento mimořádný krok, směřující k militarizaci třetího největšího města v zemi, podle všeho vyvolá právní spor s místními úřady.

Psali jsme:

Horko v Karibiku: Trump chce udeřit ve Venezuele. Maduro mobilizuje
Zatímco se Zelenskyj a Putin špičkovali, na polských hranicích blokáda
Evropa v úpadku: Ostrá debata o Trumpovi, EU a budoucnosti
Vladimír Ustyanovič: Nad Reichstagem zavlála rudá vlajka a nad Kyjevem zavlaje bílá

 

Zdroje:

https://t.co/2V9KLqw5gp

https://t.co/TVJtAQJsRE

https://twitter.com/donwinslow/status/1964397607746490530?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/notjasond100/status/1964373987804532859?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.reuters.com/world/us/washington-dc-residents-protest-against-trumps-troop-deployment-city-2025-09-06/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

demonstrace , Washington , zahraničí , Reuters , Trump , D.C.

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s tím, že Trump prospívá Americe jako prezident?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Natálie Brožovská

Ing. Aleš Juchelka byl položen dotaz

Opravdu myslíte, že za útok na Babiše může vláda?

Myslíte, že za rostoucí násilí a čím dál víc rozdělenou společnost může jen tato vláda? Podle mě za to můžete všichni politici - to jak se k sobě chováte, myslíte, že to je cesta, jak dosáhnout toho, aby se hlavně k sobě navzájem chovali lidé zase lépe a dokázali respektovat názor jiných, s kterým t...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Až budu chtít.“ Moderátorka ČT „mimo téma“. Havlíček umlčen

18:22 „Až budu chtít.“ Moderátorka ČT „mimo téma“. Havlíček umlčen

Karel Havlíček (ANO) zavítal do ČT a chystal se mluvit o rozpočtu vlády Petra Fialy (ODS). Moderátor…