Volpe (Piráti): Lidská práva by měla být již samozřejmostí

Lidská práva by měla být již samozřejmostí, ale musíme se o ně stále starat.
Svoboda projevu, svoboda myšlení. Rovnost v právech, rovnost v důstojnosti. Možnost jít volit, možnost se svobodně sdružovat. Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí.
Včera byl Mezinárodní den lidských práv a díky za ně.
Poslaneckými kuloáry se teď ale proslýchá, že nastupující vláda má v plánu neustanovit podvýbor pro ochranu lidských práv. Tento podvýbor se věnuje důležitým věcem, které možná nejsou tak vidět, ale o to víc jsou důležité. Sleduje například, jak stát dodržuje lidská práva ve věznicích, léčebnách, ústavech, nebo v jednotlivých kauzách, kde může docházet k porušování zákona či zmíněné důstojnosti.
Členové podvýboru jezdili přímo do terénu, mluvili s lidmi, prověřovali stížnosti a otevírali problémy, které by jinak zůstaly pod pokličkou. Díky tomu se pak daří řešit konkrétní selhání systému a tlačit na změny tam, kde jsou potřeba.
Proto si myslím, že by byla velká chyba tuhle práci vypustit.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV