Volpe (Piráti): Lidská práva by měla být již samozřejmostí

11.12.2025 10:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k lidským právům.

Volpe (Piráti): Lidská práva by měla být již samozřejmostí
Foto: Česká pirátská strana
Popisek: Česká pirátská strana, logo

Lidská práva by měla být již samozřejmostí, ale musíme se o ně stále starat.

Svoboda projevu, svoboda myšlení. Rovnost v právech, rovnost v důstojnosti. Možnost jít volit, možnost se svobodně sdružovat. Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí.

Včera byl Mezinárodní den lidských práv a díky za ně.

Poslaneckými kuloáry se teď ale proslýchá, že nastupující vláda má v plánu neustanovit podvýbor pro ochranu lidských práv. Tento podvýbor se věnuje důležitým věcem, které možná nejsou tak vidět, ale o to víc jsou důležité. Sleduje například, jak stát dodržuje lidská práva ve věznicích, léčebnách, ústavech, nebo v jednotlivých kauzách, kde může docházet k porušování zákona či zmíněné důstojnosti.

Členové podvýboru jezdili přímo do terénu, mluvili s lidmi, prověřovali stížnosti a otevírali problémy, které by jinak zůstaly pod pokličkou. Díky tomu se pak daří řešit konkrétní selhání systému a tlačit na změny tam, kde jsou potřeba.

Proto si myslím, že by byla velká chyba tuhle práci vypustit.

Samuel​ Volpe

  • Piráti
  • poslanec
autor: PV

Mgr. Martin Baxa byl položen dotaz

Svoboda projevu

Když mluvíte o svobodě projevu, uvědomujete si, že to byla vaše vláda, která se ji snažila omezit? Kdo třeba vypínal weby nebo rozjel boj proti dezinformacím, za kterými jste schovávali podle mě úplně vše? A kdo urážel ty, co vyslovili jiný názor a nálepkoval je?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

