Scheinherr (Praha sobě): Z vesmírné agentury je tak leda vesmírná ostuda

Z rozestavěného torza na Palmovce mělo být sídlo vesmírné agentury, ale je z něj leda vesmírná ostuda současné koalice Pirátů a ODS i osmičkového ANO.
Praha nebyla schopna dotáhnout rekonstrukci, dostát svým závazkům, EUSPA bude nejspíš jinde a městu zbude akorát černá díra, která spoustu peněz spolykala a další ještě spolyká.
Na dnešním Zastupitelstvu budu po radním Hlaváčkovi (STAN) chtít informaci a plán, co s Novou Palmovkou teď bude.
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.
autor: PV