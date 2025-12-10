Scheinherr (Praha sobě): Z vesmírné agentury je tak leda vesmírná ostuda

11.12.2025 11:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k plánovanému Vesmírnému centru na Palmovce.

Scheinherr (Praha sobě): Z vesmírné agentury je tak leda vesmírná ostuda
Foto: Hans Štembera
Popisek: Náměstek primátora Adam Scheinherr

Z rozestavěného torza na Palmovce mělo být sídlo vesmírné agentury, ale je z něj leda vesmírná ostuda současné koalice Pirátů a ODS i osmičkového ANO.

Praha nebyla schopna dotáhnout rekonstrukci, dostát svým závazkům, EUSPA bude nejspíš jinde a městu zbude akorát černá díra, která spoustu peněz spolykala a další ještě spolyká.

Na dnešním Zastupitelstvu budu po radním Hlaváčkovi (STAN) chtít informaci a plán, co s Novou Palmovkou teď bude.

Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.

  • PRAHA SOBĚ
  • krajský zastupitel
autor: PV

