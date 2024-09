Pochvalme stát, vyzval Rakušan opozici. Moravec přihlížel

Otázky Václava Moravce v České televizi hostily ministra vnitra Víta Rakušana, poslance hnutí ANO a lídra v krajských volbách pro Ústecký kraj Richarda Brabce, dlouholetého hejtmana Jihočeského kraje za ODS Martina Kubu, hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a Josefa Bělicu, hejtmana Moravskoslezského kraje.

Kolice Stačilo! se chystá u soudu napadnout výsledky krajských voleb v Libereckém kraji, kde této koalici uniklo získání mandátu o pouhých osm hlasů. „Nechci predikovat, rozdíl je malý, přepočet je manuální a tak se koalice Stačilo! snaží získat mandát,“ řekl k tomu Rakušan.

A zmínil, jak k takovému přepočtu hlasů může dojít. „Soud dostává podání, to musí být odůvodněné. Pak soud musí rozhodnout. Pokud uzná námitku, tak sám přepočítá jednotlivé hlasy, to už neleží na volebních komisích, ale na soudu,“ vysvětlil Rakušan. „Je právem každého se bránit soudní cestou, jsme právní stát,“ dodal s tím, že nehodnotí snahu koalice Stačilo!, která má právo se ozvat a prát se za svá práva.

Ministr vnitra, pod něhož spadají policejní i hasičské složky, se podíval zpětně na volby v oblastech, které silně zasáhly povodně. „V některých oblastech byla účast srovnatelná s minulými volbami,“ zhodnotil. „Konání voleb bylo v pořádku.“

Zároveň dodal, že kdyby byl termín voleb odložen, vznikly by problémy s rozhodnutími, která by vydalo dosluhující vedení kraje. Tam by mohlo docházet k námitkám, jež by se mohly řešit i soudní cestou. „Volby posouvat by bylo problematické i kvůli tomu, že by končící vedení muselo pokračovat ve vládnutí, přijímání rozhodnutí, a pak by přišly problémy s námitkami po přijetí rozhodnutí minulého vedení u nového vedení kraje,“ poukázal ministr vnitra Rakušan na možné komplikace.

Slova se chopil hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica. Ten měl obavy, aby se povodně nepropsaly do účasti u voleb. Ta ovšem v jeho kraji i přes povodně přesáhla 30 % a dostala se tak na celorepublikový průměr. „Přes 30% účast, považuju to za úspěch. Obával jsem se, že pokles účasti by mohl být velký, ale díky velkým městům, která nebyla zasažená tak vážně, k poklesu nedošlo. Lidi k volbám přišli a za to děkuji,“ zhodnotil Bělica volební účast.

V hnutí ANO se vedly diskuse o tom, zda volby těsně po povodních odložit. Politiky hnutí Andreje Babiše děsily snímky ze záplavových oblastí. „V ANO jsme o odložení voleb diskutovali. Když jsme viděli ty katastrofické snímky z povodní, obávali jsme se, že lidé nepřijdou. Lidé mohli mít jiné starosti, zcela pochopitelné starosti, než jít volit,“ popsal obavy v hnutí Richard Brabec. Poukázal na to, že je zatím brzy na to, abychom prohlásili volby za bezproblémové. Protože námitky teprve mohou přijít. Námitky od lidí, kterým povodeň znemožnila jít volit. A na takové námitky by stát musel reagovat. „Počkáme si na to, zda někdo přijde s námitkami, aby zpochybnil volby,“ varoval Brabec před možnými následky konání voleb v záplavových oblastech.

Dlouhodobý hejtman Pardubického kraje Martin Netolický vyslovil svůj názor, že volby se konat měly a je dobře, že se neodložily. Zároveň upozornil, že volby se konaly týden po povodních, byl by tedy velký problém je odložit. „Všechny krajské úřady se mohly vyjádřit. Kdyby byly povodně o týden dřív, šlo by volby odložit mnohem jednodušeji. Takhle na to byly tři dny,“ řekl a popsal legislativní kolečko, které by takový odklad musel absolvovat. „My jsme přesvědčení, že neodložit volby bylo dobré rozhodnutí.“

Ministr Rakušan trochu rýpnul do Richarda Brabce, že když je po volbách, mohla by opozice uznat, že se volby i přes katastrofické povodně uspořádat povedlo. „Po volbách bychom konečně mohli uznat, že se něco povedlo. Pochvalme se, že jako stát umíme zafungovat,“ apeloval Rakušan na Brabce a popsal, jaké měl pocity, když byl v pátek ve dvě hodiny odpoledne informován, že všechny volební místnosti jsou otevřené. „Ulevilo se mi, když jsem dostal zprávu, že všechny volební místnosti jsou otevřené. Zvládli jsme to. Stát umí zafungovat. Mějme z toho radost všichni,“ dodal Rakušan.

Brabec nato zkonstatoval, že liška vždycky chválí svůj ocas. Přesto by byl v chvále zdrženlivý. „Neudivuje mě, že se ministr chválí. Ale buďme zdrženliví. Počkejme, kolik lidí řekne, že měli problém k volbám jít. Pořádání voleb takhle těsně po povodních bylo na hraně, ne za hranou, ale na hraně rozhodně,“ nedal se Brabec odradit od opatrnosti.

Rakušan sdělil, že Ústřední krizový štáb zasedne v pondělí naposledy, protože není potřeba, aby jednal, když je dávno po povodních. Teď je třeba řešit následky. „Ústřední krizový štáb zasedne naposledy v pondělí. Nemám rád, když se zasedá zbytečně. Povodeň je za námi. Nyní se budou řešit odškodnění a požadavky krajů a obcí,“ informoval Rakušan.

Následně ukázal, jak velký počet zásahů hasiči při povodních museli vykonat. „Hasiči řešili 23.771 událostí. To je víc než 13 % celkového ročního počtu. Ztráty na životech jsou o poznání nižší než u předchozích povodní. Dokázali jsme lidské životy ochránit,“ chválil ministr připravenost záchranných složek republiky.

A postavil se vůči kritice od Richarda Brabce, že policie i hasiči jsou za Fialovy vlády podhodnocení. „Na dobrovolné hasiče šlo při mém nástupu přes 400 milionů, nyní na ně jde z běžného rozpočtu přes 800 milionů,“ bránil se Rakušan. A dodal, že nehrozí, že by policisté měli neproplacené přesčasové hodiny vykonané u povodní. „Proplatíme každou přesčasovou hodinu policistů,“ řekl.

A bránil se tomu, že by krizové peníze měly jít na hasičskou techniku. Ty musí jít na sanaci škod způsobených povodní. „Navýšení státního rozpočtu půjde na sanaci škod, nikoliv na platy a na techniku,“ odmítl razantně nápady na nákup nové techniky pro hasiče z peněz určených na řešení dopadů katastrofy.

Hejtman Kuba poznamenal, že kraje se o výbavu hasičů starají. „Do techniky dáváme desítky milionů korun, rámcově z kraje chodí 35 milionů korun ročně,“ vypočítal Kuba.

Odpověděl i na to, zda už se v Jihočeském kraji sčítají škody. „Škody ještě vyčíslené nemáme, řešili jsme vysoušeče, ne počítání škod. Poslal jsme lidi z krizového štábu, aby škody spočítali.“

A poukázal na to, kdy a kde má sáhnout do kapsy kraj, a kdy stát. „Tam, kde je poškozená infrastruktura, tam je potřeba, aby platil stát, aby to nenechal na krajích,“ řekl Kuba důrazně s tím, že například hřiště by měly řešit kraje nebo obce. Nikoliv ale velkou infrastrukturu, protože to by mělo potenciál zcela rozbít pokladnu krajů či obcí.

Hejtman Bělica s Kubou souhlasil. „Pracujeme na tom, aby škody byly rozdělené právě do těchto rovin. Malé obce to samy nevyřeší, tam kraj musí pomoci. U velkých škod, jako jsou podemleté koleje, tam musí zasáhnout stát,“ zhodnotil a poukázal, na kolik lidí dopadly povodně. „100 tisíc lidí bylo povodněmi zasaženo, to je obrovské množství,“ řekl.

Hejtman Netolický nesouhlasil s tím, že by byli hasiči špatně vybavení. „Hasičský sbor je v Pardubickém kraji velmi dobře vybavený. Dokonce i dobrovolní hasiči v posledních letech obnovili svou techniku. Škody budou, ale neříkejme, že vybavení je špatné, protože to není pravda, je dobré.“ A upozornil, že na ministerstvu pro místní rozvoj už teď leží peníze pro rychlé sanace těch nejhorších škod. „Na MMR je dotační program Živel, tam mohou obce žádat o peníze. U peněz z EU je možná žádat už dnes,“ řekl Netolický, a že to mnohé obce nevědí.

Brabec řekl směrem k ministrovi vnitra, že hasiči berou málo peněz. „Ministr vnitra říká, že teď může zabojovat o navýšení peněz pro hasiče a policisty. My jsme jim přidávali konstantně i bez povodní,“ řekl Brabec a poukázal na to, že hasič při nástupu dostane 30 tisíc. „Profesionální hasič má nástupní plat 30 tisíc hrubého, to je málo,“ podotkl Brabec s tím, že za takové peníze pak hasič nasazuje život pro bezpečnost lidí.

To si ovšem ministr nenechal líbit. „Za minulé vlády byl nástupní 26 tisíc, my jsme to zvedli o čtyři tisíce. Do tarifů hasičům a policistům jsme přidali loni 10 %, letos dostali přidáno 5 %,“ soptil Rakušan na Brabce.

Poté byl konfrontován s výsledky krajských voleb. „Hnutí ANO vyhrálo velmi výrazně. Pro nás to není úspěch. Je to úspěch jednotlivých výrazných osobností jako pana Kuby, Grolicha, Půty, Peckové. Ale není to úspěch vládních stran. Nesmíme nechávat chudší regiony populistům,“ vyřkl Rakušan a ukázal řešení. „Lukáš Vlček bude ministr pro průmysl a obchod. Ten chce provázat politiku více na regiony,“ – což moderátor Moravec prohlásil za vtip k nedělnímu obědu.

Rakušan komentoval i katastrofální neúspěch pirátů ve volbách. Povede to k oslabení vlády? „Odchod pirátů bych neuvítal. V této sestavě je vláda stabilní, umíme najít společná řešení,“ bránil se předseda STAN odchodu svých koaličních partnerů z vlády.

Zároveň přiznal, že kdyby se ve Středočeském kraji dohodlo hnutí ANO vedené Karlem Havlíčkem na koalici s ODS pod vedením Jana Skopečka, mělo by to následky pro celou vládu.

„Dohoda Havlíčka se Skopečkem by měla určitě dopad na vládu,“ řekl Rakušan a dodal, že dosavadní hejtmanka za hnutí STAN má silný mandát a že může sama vyjednat koalici. „Petra Pecková může pokračovat v roli hejtmanky, současná koalice ve Středočeském kraji může pokračovat,“ bojoval za svou stranu ministr vnitra. Ale dodal, že nebude tlačit na jednání a vyjednávání. „Nebudu tu nikoho vydírat, v kraji nevyjednávám, naše hejtmanka je silná a bude jednat sama.“

Hejtman Josef Bělica se stejně jak Martin Kuba může pyšnit tím, že v kraji získal většinu. Takže se s ostatními stranami nemusí ani bavit. Ale chce je zapojit do vedení kraje. Jen spolupráci se STANem vyloučil. Už jen proto, že sám STAN se v Moravskoslezském kraji před volbami vůči ANO velmi ostře vyhranil. „Jsme připraveni jednat se všemi stranami. Kromě STANu, který se vůči nám vymezil. S ostatními jednat budeme. Pokud budou ochotni jednat o rozvoji kraje, budeme s nimi jednat,“ slíbil Bělica.

Netolický uzavřel předběžnou koalici s ANO. Jeho strana se ocitla na druhém místě. „Hledáme kompromis a to je těžké ze všech stran, jednali jsme celou noc a budeme v tom pokračovat. Máme plný mandát, nikdo z vnějšku by do toho neměl zasahovat, snažíme se sestavit silnou sestavu,“ zhodnotil a dodal, že je potřeba kraj vést tak, aby práce mohla pokračovat, aby na sebe navazovala a aby měla pro kraj smysl. „V kraji musí být kontinuita, aby se věci řešily ve prospěch kraje.“

