Pod tlakem i vláda mění názor. Migrace totiž posílila AfD

V posledních měsících opět narůstá počet migrantů, kteří se pokoušejí dostat od Evropy. Především italský ostrov Lampedusa praská ve švech. Konečným cílem mnoha tisíc migrantů z Afriky, případně z Blízkého východu a z dalších zemí, je však Německo. A vláda v Berlíně dospěla k rozhodnutí. Liberálové z FDP, kteří jsou součástí německé koalice, mají za to, že nyní Němci budou mít „jedinečnou šanci lépe řídit migraci“. Server Politico upozornil, že Poláci jsou sice proti nové dohodě o řešení migrace, ale klíčový bude právě německý postoj.

reklama

Server britského deníku The Guardian upozornil, že spolková vláda v Berlíně pod tlakem vlastních obyvatel mění přístup k imigrační politice, což otevírá cest k evropskému krizovému řešení vracející se migrační krize. Němečtí Zelení dávali opakovaně najevo, že se obávali, aby v časech krize nebyli migranti kráceni na svých právech. Ale ve středu prý Zelení začali měnit názor.

Anketa Zvládl podle vašeho názoru moderátor ČT Jakub Železný páteční debatu s Miroslavem Ševčíkem v Událostech, komentářích? Zvládl 1% Nezvládl 98% Tak napůl 1% hlasovalo: 8999 lidí

Scholz prý na středečním jednání koaliční vlády využil své autority kancléře a sáhl k politickému institutu tzv. „mocenského vystoupení“, které podle koaliční dohody znamená, že partneři v koalici musí respektovat, co bylo dojednáno a již nemohou požadovat změny v dojednaném. Tím se pro Německo otevírá prostor k německému vyjednávání v Bruselu.

Liberálové z FDP, Scholzovi koaliční partneři, vyjadřují s postupem kancléře spokojenost. Christian Dürr z FDP ocenil Scholzovu „rozhodnou akci“ a dodal, že „nyní máme jedinečnou šanci lépe řídit migraci, šanci, kterou nemůžeme promarnit“.

Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky letos do konce srpna zaregistroval více než 204 tisíc prvožadatelů o azyl, což je nárůst o 77 % ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. Číslo navíc nezahrnuje více než 1 milion migrantů z Ukrajiny, kteří uprchli do Německa a kteří nejsou povinni žádat o azyl.

Fotogalerie: - Jánošíkova Terchová

Na kritice dosavadní německé migrační politiky stále posiluje opoziční Alternativa pro Německo (AfD).

Německá vláda ve středu oznámila, že posiluje kontroly podél svých hranic s Polskem a s Českem.

„Opatření přichází po měsících stížností z některých východních regionů (Německa), kde nabrala na síle krajně pravicová strana Alternativa pro Německo, známá jako AfD, že do země přichází příliš mnoho migrantů a žadatelů o azyl. Tento krok také přichází před dvojími důležitými zemskými volbami, v Bavorsku a v Hesensku, začátkem příštího měsíce,“ napsal k tématu server amerického listu The New York Times.

Švédská ministryně pro migraci Maria Stenergardová v této souvislosti zdůrazňuje podporu své vlády dlouhodobé evropské spolupráci se třetími zeměmi v oblasti migrace.

Server Politico podotýká, že debaty sice vedou všechny země EU, kupříkladu Polsko či Maďarsko se vyjadřují proti stávající dohodě o migraci, ale postoj Německa je podle serveru pro řešení krizových situací ten skutečně klíčový. „Zatímco několik zemí EU, nejen Polsko a Maďarsko, je proti krizovému mechanismu, podpora Německa je klíčová. Vzhledem k tomu, že jednomyslnost není nutná, pokud se Německo připojí, mělo by to stačit k tomu, aby jednání mohlo pokračovat a aby to umožnilo bloku dokončit jednání na začátku příštího roku,“ upozornil server Politico.

Psali jsme: Migrace: Šlachta vyrazil na místo činu. Co viděl, není pro Rakušana pěkné Rozvoral (SPD): Budeme i nadále bojovat za to, aby vládní daňový balíček nebyl schválen Trikolora: Rakušan otevírá dveře masové migraci do České republiky Premiér Fiala: Paní předsedkyně potvrdila, že volba energetického mixu zůstává v rukou států

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama