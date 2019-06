Podle Babiše zařídili ošklivé články v zahraničním tisku naši aktivističtí novináři. A doplatí na to všechny české firmy

Hned v úvodu rozhovoru prozradil, že energie na vedení celé vlády má pořád dost a dost.

„Pane redaktore, žádné plné ruce kvůli tomu nemám a energie mám spoustu. Zkuste si se mnou strávit jeden pracovní den, a když neskončíte na JIP, tak se pak můžeme bavit. Moje ochranka by mohla vyprávět. Včera jsem šel spát v jednu ráno, dnes jsem vstával o půl páté, v sedm jsem už byl v práci. Ve čtvrtek jsem byl na interpelacích, které jsem si vychutnal, měl jsem řadu schůzek. Takže jsem v pohodě a jedu stále 15 až 18 hodin denně, často i víkendy,“ popisoval Babiš pracovní tempo, které si sám zvolil.

Poté odmítl, že by předběžné audity, které dorazily z Evropské komise, byly zdrcující. Jako zdrcující je prý mohou vnímat jen lidé, kteří předstírají, že problematice rozumějí. Ti, kteří celé věci opravdu rozumějí, chtějí audity důkladně analyzovat.

Šéf hnutí ANO si trval na tom, že auditoři útočí na český rozpočet. „O útoku na český rozpočet jsem mluvil proto, že pokud Brusel bude trvat na nesmyslném a nepodloženém názoru, že Agrofertu byly neoprávněně poskytnuty dotace, tak to dopadne na všechny české firmy. ČR by tím pádem musela vracet 30 miliard korun. K tomu všemu text, fráze i námitky v auditu nápadně kopírují minulá udání psaná Piráty a zkorumpovanou neziskovkou Transparency International. A konečně i dva čeští auditoři z Komise jednali s našimi úředníky způsobem hraničícím se šikanou,“ rozčílil se Babiš.

Poté se pokusil obrátit pozornost čtenářů do minulosti a prohlásil, že zatímco kvůli Agrofertu se v minulosti miliardy do Bruselu nevracely, tak tradičním demokratickým stranám máme podle Babiše poděkovat za vrácení 35 miliard korun.

„Ty peníze byly nenávratně ztraceny a to museli zaplatit čeští daňoví poplatníci. A ještě k tomu je od dubna 2018 zadrženo 17,8 miliardy korun kvůli pochybení ministerstva průmyslu při organizování dotací,“ pálil Babiš ostrými slovními náboji i do resortu, který řídí jeho hnutí ANO od konce roku 2017.

Předseda vlády zdůraznil, že se neoctil v rozporu ani s českým zákonem o střetu zájmů, ani s evropskými pravidly. Auditoři EU to však vidí jinak. A pokud snad Evropská komise závěry auditu potvrdí, Babiš by za tím prý hledal nějaký úmysl.

V minulosti už naznačoval, že některým členům Evropské komise zřejmě nebyl po chuti, protože spolu s maďarským premiérem Viktorem Orbánem bojoval proti přerozdělování migrantů podle kvót.

Je prý odhodlán i nadále pracovat pro Česko a věří, že ho respektují i v zahraničí. „Třeba při oslavách Dne D v Británii jsem seděl na velice čestném místě, mluvil s americkým prezidentem Trumpem, kanadským premiérem Trudeauem, britskou premiérkou Mayovou, francouzským prezidentem Macronem, německou kancléřkou Merkelovou a se spoustou dalších politiků.“

„Pokud jde o zahraniční média, tak někteří aktivističtí novináři udržují evidentně kontakt se svými kolegy v zahraničí a umějí takový článek zařídit,“ pravil Babiš a uvedl příklady.

„Dva dny předtím, než jsem měl odletět v roce 2015 jako ministr financí do USA, vyšel o mně negativní článek ve Foreign Policy, když jsem bojoval v EU pro reverse charge, tak psali, že vydírám Evropu, a proimigračnímu britskému Guardianu se také podivně dostal do ruky interní předpis Evropské komise. Některá proimigrační média mě napadají a lžou o mně pravidelně. Takže to funguje podobně jako u nás,“ pokračoval ostře.

Nešetřil ani předsedu spolku Milion chvilek Mikuláše Mináře. Ten se prý chce jen zviditelňovat a Babiš mu k tomu nehodlá poskytovat prostor. Proto s ním nepůjde do televizní debaty.

„Pokud chce vstoupit do politiky, tak ať si s panem Ondráčkou ze zkorumpované Transparency International založí vlastní stranu. Pan Ondráčka ostatně do politiky chtěl – moc stál o to, aby za ANO dělal ministra vnitra, ale odvahu na to, jít s kůží na trh do sněmovních voleb v roce 2013, neměl. Ale po volbách přišel,“ vypálil předseda vlády.

Má dojem, že desítky tisíc demonstrantů v desítkách českých a moravských měst uvěřily lžím, které o něm kolují, a dnes je opakují.

autor: mp