Podmínka nejvyšší prověrky pro kancléře by byla nesystémová, soudí vláda

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) po jednání vlády novinářům řekl, že návrh by se měl vztahovat i na další úředníky v podobném postavení, což by vedlo k netransparentnosti vzhledem k tomu, že prověrky jsou tajné. Odmítnutí žadatelé by neměli nárok se soudit. Navíc podle vládních legislativců není nezbytné, aby měl hradní kancléř osvědčení pro nejvyšší stupeň utajení. „Kancelář prezidenta republiky pracuje pouze s informacemi podléhajícími stupni utajení Vyhrazené nebo Důvěrné,“ stojí v podkladech.

Podle předkladatelky návrhu a místopředsedkyně STAN Věry Kovářové nemůže bez nejvyšší prověrky hradní kancléř fungovat. „Tak podle vlády prý není potřeba, aby měl kancléř prezidenta nejvyšší prověrku. Ale člověk, který má nejblíže k prezidentovi, který se účastní nejvyšších politických jednání, bez takové prověrky být nemůže,“ uvedla na sociálních sítích s poznámkou, že ještě před pár lety si to mysleli i prezident Miloš Zeman a Mynář.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Návrh STAN předpokládá, že pokud by prezidentův kancléř prověrku nejvyššího stupně do roka nezískal, funkci by ztratil a nesměl by ji znovu získat. Předloha zjevně míří na nynějšího kancléře Mynáře, který takovou prověrku nemá. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček dal novelu už dříve do souvislosti s kampaní před nynější volbou hlavy státu.

Poslanci STAN uvádějí, že dosavadní úprava postavení kancléře je kusá. Zákon uvádí, že kancléře jmenuje a odvolává prezident. Navrhovatelé nepokládají úpravu za šťastnou vzhledem k tomu, jak se s touto funkcí zachází za nynějšího prezidenta.

Požadavek na bezpečnostní prověrku zdůvodňují poslanci STAN mimo jiné tím, že je nanejvýš paradoxní, když ji mají podřízení kancléře, a mohou se tedy seznamovat s informacemi, ke kterým jejich nadřízený bez příslušného osvědčení přístup nemá.

Starostové také navrhují, aby kancléř nesměl zastávat žádnou funkci v politických stranách a hnutích, jejich členem by však být směl. Poukazují přitom na to, že Mynář byl vysokým funkcionářem politické strany. V letech 2010 až 2013 vedl Stranu práv občanů.

Mgr. Petr Gazdík STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mynář bezpečnostní prověrku na stupeň Přísně tajné nezískal a Národní bezpečnostní úřad zamítl i jeho rozklad vůči tomuto rozhodnutí. Kancléř se chce bránit soudní cestou.

Psali jsme: VIDEO Tato země je naše? Nebo jejich? Komentátor, který nemá rád Zemana, se do něho znovu pustil Nechci hrát roli v Zemanově kampani, vzkázal na Hrad Milan Štěch Mynář se konečně vysvlékl do naha, píše deník A pane prezidente, urazil jste Číňany a naštval Kellnera? Miloš Zeman odpověděl a řekl, co sdělil Topolánkovi. Velmi zajímavé

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp