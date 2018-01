Podnikatel se ozval: Volil jsem Jiřího Drahoše. Ale ta ukřivděnost je trapná

Radomil Bábek sepsal pro server Forum24.cz úvahu o prezidentských volbách. Tuto úvahu poskytl také serveru ParlamentníListy.cz. Konstatoval v něm, že volil Jiřího Drahoše, protože na Hradě nechtěl Miloše Zemana. Jenže volby dopadly tak, jak dopadly a Zeman zvítězil. Stěžovat si, že Zeman používal podpásovky a nevyhrál fér, není tou nejlepší cestou. Ihned se totiž nabídne otázka, proč tomu Jiří Drahoš nečelil odpovídajícím způsobem.

„Kde byli jeho soupeři? Zareagovali, vymysleli něco nebo spali? Oni neumí taktizovat? Jestli byli naivní a naletěli mu na jeho kličky a finty, tak si nezasloužili vyhrát,“ konstatoval podnikatel.

Asi nikdo nepochybuje o tom, že Miloš Zeman vedl předvolební kampaň po celou dobu, co byl v úřadě. Objel dokola celou republiku, mluvil na náměstích k lidem, mluvil k nim z televize, mluvil k nim z rádia, mluvil k nim na internetu, Pokud někdo chtěl proti takovéto těžké ofenzivě uspět, měl vědět, že nestačí vystoupit půl roku před volbami z davu. Měl vědět, že na sebe musí upozornit mnohem dřív a budovat si svou pověst. Zeman zkrátka za oněch pět let odvedl kus práce, díky níž dosáhl svého znovuzvolení.

Přitom Miloše Zemana bylo možné porazit. Navzdory úsilí, které stávající prezident vyvinul, vyhrál jen o 150 tisíc hlasů. To je velmi hubené vítězství na to, že na něm Zeman pracoval celých pět let.

„Podle mého se sice Miloš Zeman stal vítězem, ale nemá na co být pyšný. Řekl bych, že dosáhl titulu „Jednooký mezi slepými králem“. Vadí mi, že dále bude naši zemi reprezentovat člověk, který prokazatelně lže, v zahraničí pracuje ve prospěch byznysu partičky několika lidí kolem něj, podlézá režimům Ruska a Číny, nedodržuje Ústavu, jako prezident mluví sprostě, je neomalený a pomstychtivý. To je bída. Ovšem mnohem horší je, že jsme nenašli v deseti milionovém národu jediného člověka, který by to, co jsem výše popsal, dokázal porazit,“ upozornil podnikatel.

Radomil Bábek doslova napsal:

Nenadávej na zrcadlo, máš-li křivou hubu

Nemám ve zvyku si stěžovat si, když mne někdo porazí. Pravda, vztekám se a jsem dost naštvaný, ale na sebe. Stěžovat si, pokud možno ukřivděně, že soupeř použil lepší údery než já, byl rychleji u míče a dokázal využít mých slabin, to mi přijde nemužné až trapné.

Máme po prezidentské volbě a já jsem volil Jiřího Drahoše. Patřil jsem k té skupině občanů, která jej volila proto, aby na Hradě nebyl Miloš Zeman, který tam ovšem bude, protože zvítězil. Ozývají se různé stesky, že Zeman zvítězil pomocí podpásovek, nedělal kampaň a potom ji dělal moc, nechodil do debat a potom v nich byl sám, že měl moc billboardů a plakátů, že za ním stálo podivné sdružení jeho přátel atd. Já na to: No a co? Kde byli jeho soupeři? Zareagovali, vymysleli něco nebo spali? Oni neumí taktizovat? Jestli byli naivní a naletěli mu na jeho kličky a finty, tak si nezasloužili vyhrát.

Miloš Zeman dělal volební kampaň celých pět let svého funkčního období. Objížděl republiku, nebyl líný postavit se, nemocný a starý, na podium a mluvit klidně k stovce lidí v Horní Dolní. Budoval si pověst lidového prezidenta, posiloval svou popularitu. Pokud někdo chtěl uspět proti tak těžké váze, měl začít politicky pracovat již před třemi čtyřmi léty. Vystoupit z davu, pro který je člověk neznámou personou a říct půl roku před volbami „já chci být prezidentem“, to nebudí důvěru. Jsem přesvědčen, že pokud by se někteří kandidáti konzistentně společensky angažovali, pokud by léta politicky pracovali, pokud by několik let plnili roli „stínového prezidenta“, pak by měli obrovskou šanci Miloše Zemana porazit.

Ano, Miloš Zeman byl k poražení. Zopakujeme si, že pět let vedl permanentní volební kampaň, budoval si popularitu a měl k dispozici veškeré zázemí a váhu prezidentské funkce. Přesto zvítězil velmi těsným rozdílem nad kandidátem, kterého, vezmeme-li v úvahu jmenované výhody, měl porazit rozdílem třídy. Podle mého se sice Miloš Zeman stal vítězem, ale nemá na co být pyšný. Řekl bych, že dosáhl titulu „Jednooký mezi slepými králem“.

Vadí mi, že dále bude naši zemi reprezentovat člověk, který prokazatelně lže, v zahraničí pracuje ve prospěch byznysu partičky několika lidí kolem něj, podlézá režimům Ruska a Číny, nedodržuje ústavu, jako prezident mluví sprostě, je neomalený a pomstychtivý. To je bída. Ovšem mnohem horší je, že jsme nenašli v deseti milionovém národu jediného člověka, který by to, co jsem výše popsal, dokázal porazit.

Nenašla se osobnost natolik silná, zkušená a bojovná, aby se s ní mohla ztotožnit i ta část voličů, kteří sice Zemana nechtěli, ale Drahoše volit nemohli.

Radomil Bábek

Podnikatel

text vznikl pro Forum24

