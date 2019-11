Podnikatele dostal za mříže jediný posudek. Předložit vlastní mu nedovolili

Straka dostal 6 let ve věznici s ostrahou a Hrdlovičová celkem pětiletou podmínku a zákaz činnosti vztahující se na obsazování statutárních pozic v právnických osobách.

Důvod? Odvolací soud se ztotožnil s verdiktem první instance a shledal dvojici vinnou z úvěrového podvodu, ve kterém šlo o údajnou škodu ve výši 100 milionů korun. Případ je vedlejší větví v současnosti propírané kauzy zaniklého Metropolitního spořitelního družstva.

Podnikatele Straku dostal za mříže v podstatě jeden posudek. Straka nám přímo v chodbě před soudní síní vypověděl svůj příběh. V roce 2012 si od Metropolitního spořitelního družstva půjčil 130 milionů na nákup areálu na skladování a zpracování pohonných hmot v průmyslovém areálu v Pardubických - Pardubičkách a rovněž na blíže nespecifikovaný podnikatelský záměr.

Za podnikatelský úvěr ručil právě oním nemovitým areálem, který si za peníze koupil. K žádosti o úvěr předložil posudky, které na takovou cenu areál skutečně ocenily. Úvěr měl splácet prostřednictvím výběru nájemného od spřízněné firmy, která měla v areálu činnost s pohonnými hmotami provozovat. Jenže o rok později přišel zajišťovací příkaz od finanční správy. Straka přišel o firmu a o areál a přestal být dle svých slov schopen úvěr splácet.

Policie si v roce 2015 kvůli vyšetřování krachu MSD nechala vypracovat posudek od znaleckého ústavu A-Consult plus, v rámci tohoto posudku se oceňoval také areál Pavla Straky, právě tento areál určený znalec nestátního znaleckého ústavu A-Consult plus ohodnotil pouze na 26 milionů korun, tedy cenu mnohonásobně nižší než dřívější posudky, se kterými o úvěr žádal Straka. Ve vzduchu tak najednou začalo létat podezření z více než 100milionového manka.

Strakova obhajoba se u odvolacího soudu snažila posudek zpochybnit a autory posudku doslova „rozstřílet“ na kusy. Právníci poukazovali na to, že znalec v oceňovaném areálu vůbec nebyl, že ocenění nemovitosti prováděl zpoza plotu a jak sám přiznal také prostřednictvím tzv. ortomap, google map a serveru Mapy.cz.

Připomínali i to, že posudky dvou znalců, kterými Straka disponoval v minulosti, areál ocenili na mnohonásobně vyšší částku. Tuto dvojici posudků se přitom nikdo před soudem ani jinde nepokusil rozporovat. Stejně jako nejsou postihováni ani autoři těchto posudků. Jeden ze Strakových obhájců dokonce vyslovil námitku podjatosti vůči vyslýchanému znalci s tím, že se tento vysmívá jeho kolegovi a činí poznámky vůči jeho vzdělání. Grilování znalců ze strany obhájců trvalo několik hodin.

Znalec A-Consult plus hájil nižší odhad areálu tím, že oceňoval jen nemovitosti, nikoliv průmyslové technologie v něm obsažené. Nevyjádřil se ani k tomu, zda hodnotu nemovitosti může zvyšovat přítomná železniční vlečka. Připustil pouze, že hodnota areálu je velmi specifická.

Strakovi obhájci ale soustavně poukazovali na to, že jak technologická zařízení v areálu přítomná, tak i vlečka mají na hodnotu areálu významný vliv. Jeden z právníků se rovněž podivoval nad tím, že v kolonce cena za metr znalec uvádí v některém případě částku jen 200 Kč. (Pozn. red.: Podle našich informací se však aktuálně cena metru čtverečního v této oblasti pohybuje okolo 1000-1250 korun. V roce 2015 byla cena asi o 15 procent nižší.) Právníci také kritizovali to, že znalec oceňoval méně budov, než jich v areálu je. Na to znalec kontroval tím, že se nejedná o budovy, ale o opláštěné technologické celky. Nesoulad panoval i mezi tím, co znalec považoval za součást nemovitosti, co ne a co za součást nemovitosti pokládali obhájci, přičemž odkazovali na literu zákona.

Strakova obhajoba žádala dvě věci: vrátit podnikatelův případ k prvoinstančnímu soudu a pokyn na finanční správu, aby podnikateli vydala dokumentaci potřebnou k vypracování revizního znaleckého posudku. Ten by Straka rád nechal vypracovat na pražské VŠE. Vypracování však brání finanční správou zadržovaná dokumentace, kterou znalec k vypracování posudku nezbytně potřebuje. Dále přinesl Strakův obhájce k soudu názory dvou znalců, které chtěl zařadit do spisu jako důkaz.

Ani jednomu z požadavků soud nevyhověl. Dle jeho názoru k tomu nebyl důvod. Kritizoval ovšem první instanci za to, že neprovedla dostatečný výslech znalců policejního posudku. Tresty, které udělila první instance, rovněž Vrchní soud v Praze změkčil. Strakovi snížil trest o rok a k polehčujícím okolnostem přihlédl zejména u Hrdlovičové, která se stala pečovatelkou a stará se o nemocného syna.

