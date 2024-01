Podpora Švédů pro členství v NATO klesá. Bývalý důstojník armády se raduje. Řekl proč

reklama

Švédsko zažádalo o vstup do NATO společně s Finskem v roce 2022, ale zatímco Finsko už se stalo členem Severoatlantické aliance, Švédové stále čekají na souhlas Turecka a Maďarska. Zatímco situaci s Tureckem švédská vláda řeší, větší problémy by nakonec mohlo způsobit Maďarsko, které o švédském vstupu v dohledné době nebude ani jednat.

„Mnozí si mysleli, že vstup Švédska do NATO bude snadný, ale je z toho dlouhá a namáhavá cesta, jejíž konec je v nedohlednu, zejména po posledních zprávách z Maďarska. Maďarská vláda poslala parlamentu svůj jarní program jednání a schválení švédské žádosti o vstup do NATO na něm není. Maďarsko již dříve dalo najevo svou nespokojenost s velmi jasným protiorbánovským postojem Švédska. Nyní možná přichází pro Maďarsko čas odplaty,“ píše na síti X Valtersson.

„Domnívám se, že švédská vláda špatně odhadla Maďarsko a myslela si, že je předem jasné, že Maďarsko švédskou žádost o členství v NATO přijme, a proto neudělala nic, čím by Orbána a maďarské veřejné mínění uklidnila. Pokud se nestane nic jiného, Švédsko bude muset přinejmenším počkat do druhé poloviny roku 2024, než se s přihláškou něco stane. To je dobrá zpráva pro ty, kteří si stále přejí, aby Švédsko zůstalo neutrální,“ uvedl vojenský analytik, který tuto zprávu vítá, protože vstup do NATO odmítá a chce udržet Švédsko neutrální zemí.

Pokud by chtěli Švédové maďarský souhlas, musejí si prý uvědomit, že jde o hrdý národ, a tak s ním jednat. „Pokud by švédští politici chtěli získat dobré vztahy s Maďarskem, musejí ukázat, že si Maďarska váží. Když jsem před několika lety navštívil maďarský parlament, neměl jsem s maďarskými politiky žádné problémy při rozhovorech. Jen jsem hodně mluvil o hrdé historii Maďarska a byl jsem velmi zdvořilý (klapal jsem podpatky, líbal poslankyním ruce...). A hlavně jsem se vyhnul jakékoli kritice, což bylo snadné, protože jsem neměl co kritizovat,“ má jasno Valtersson.

Váhání Turecka a Maďarska je podle Valterssona dobrou zprávou, protože by Švédsko nakonec mohlo zůstat mimo alianci. „Aby bylo jasno, tato hrbolatá cesta ve mně vzbuzuje naději. Podpora členství Švédska v NATO mezi obyvatelstvem klesá. Většina stále podporuje členství v NATO, ale tato podpora zaznamenala v posledních průzkumech veřejného mínění desetiprocentní pokles. Pokud bude tento trend pokračovat, můžeme doufat, že Švédsko zůstane neutrální a nebude se muset účastnit vojenských aliancí,“ dodal Valtersson.

