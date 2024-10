Podpora Trumpa? Šéf NATO veřejně: Neobávám se jeho zvolení

Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte zdůrazňuje, že bývalý prezident a kandidát na prezidenta USA Donald J. Trump plně chápe širší význam tohoto konfliktu, který podle něj není jen o samotné Ukrajině, ale i o dlouhodobé bezpečnosti Spojených států. Vyzval proto mezinárodní společenství, aby se „přestalo obávat Trumpova prezidentství“.

Během své návštěvy Londýna Rutte zdůraznil, že Donalda Trumpa osobně zná. Na jeho adresu uvedl, že Trump „naprosto chápe“ a souhlasí s ním, že „boj na Ukrajině není jen o Ukrajině, ale také o bezpečnosti a budoucí bezpečnosti USA“.

Anketa Jakou školní známkou zatím hodnotíte prezidenta Petra Pavla? 1 2% 2 0% 3 3% 4 1% 5 8% Dal(a) bych i 6, kdyby to šlo 86% hlasovalo: 19802 lidí Politico.

Vítězství republikánského kandidáta v amerických volbách se v souvislosti s konfliktem na Ukrajině neobává – ba ho dokonce očekává – ani maďarský premiér Viktor Orbán. Na úterní tiskové konferenci frakce Patrioti pro Evropu ve Štrasburku dokonce uvedl, že by „otevřel několik lahví šampaňského, pokud se Trump vrátí“ do Bílého domu.

Orbán poukázal na výrazné rozdíly mezi demokratickou administrativou a potenciální republikánskou administrativou Donalda Trumpa. Připomněl, že existují nemalé rozdíly mezi jejich přístupy v oblasti zahraniční politiky, filozofie, hodnot a postojů. „Můžete si vybrat podle svého vkusu, národního zájmu, kterému z nich jste nakloněni, ale rozdíl je zřejmý... pokud nastoupí Trump, otevře to novou kapitolu,“ prohlásil Orbán.

„Pokud bude Trump prezidentem, tak jak slíbil – a já bych navrhoval brát ho v tomto ohledu vážně – nebude čekat do slavnostní inaugurace svým jednáním, aby se podařilo ukrajinsko-ruskou válku usměrnit. Bude jednat okamžitě,“ řekl Orbán.

I proto zdůraznil, jak je důležité, že se summit evropských lídrů v Budapešti bude konat už 7. listopadu. „Myslím, že to je nejvhodnější příležitost k diskusi o tom, co bychom si individuálně i jako společenství měli myslet o výsledku (voleb) a co bychom pak měli dělat,“ řekl Orbán. A dodal, že evropští lídři nemají času nazbyt: „Musíme reagovat intelektuálně a strategicky a pak na úrovni činů co nejdříve.“

Psali jsme: „To tu ještě nebylo.“ Svědectví Petra Bystroně po projevu Orbána v EP Desetkrát potlesk, na konci i vestoje. Orbánův projev v europarlamentu „Muži nám berou medaile.“ Povstání biologických žen proti společnosti Nike. Natočeno Už ani vtip neprojde? Elon Musk poukázal