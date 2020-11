Podvod Kalouska a Topolánka! Babiš šlehal opozici a zlobil se na TV

reklama

„Začal bych se situací s pandemií covid-19. Chtěl bych poděkovat ministru Blatnému, že připravil, teď už pod zkratkou PES, protiepidemický systém. Je to důležité z hlediska predikce. Já myslím, že je to jedinečný systém. Podíleli se na tom experti, a zkrátka je tady stupnice do 100 procent rizika, je to rozděleno na pět pásem. Myslím, že každý si může najít to, co ho zajímá. My jsme v této chvíli někde na čísle 70, a pokud by to vydrželo, tak bychom se mohli posunout do pásma čtyři,“ poznamenal Babiš a ujistil, že se situace zlepšuje, čísla klesají, stejně jako počet hospitalizovaných. Uvedl však také to, že situace tady s námi bude dlouho a že vláda bude s rozvolňováním opatření opatrná.

„Některé ty informace nejsou dobré, protože tady je problém, že lidé v průměru hlásí jenom 2,21 kontaktu, ti, kteří jsou pozitivní. To je strašně málo, a ty poznatky hygienických stanic jsou, že lidé, kteří prokazatelně byli v rizikovém kontaktu v rámci rodin a jsou ve styku se svými rodiči a seniory, šíří tu epidemii v rámci rodiny nebo pracovního kolektivu, a to je samozřejmě problém. Někteří se samozřejmě bohužel bojí o své zaměstnání. Já myslím, že budeme muset i na úrovni ministerstva nějakým způsobem to řešit, abychom tento problém vyřešili,“ dodal Babiš.

„Řešení je samozřejmě vakcína. Já jsem v minulém týdnu měl telefonický hovor spolu s ministrem Blatným s firmou AstraZeneca, mluvíme s dalšími firmami. Je potřeba skutečně urychleně připravit očkovací plán proti pandemii covid-19. To je velice důležité,“ míní premiér.

Dále pak ve své promluvě ubezpečil seniory, že i přestože si to ODS, STAN a KDU-ČSL nepřály, aby senioři získali pět tisíc korun, Senát předlohu nevrátil a od 1. prosince bude důchodcům vypláceno pět tisíc korun. „Bude to stát 15 miliard korun, a je to díky tomu, že samozřejmě máme dobrý rozpočet, že paní Schillerová našla ten prostor. Je to de facto kvůli tomu, že životní náklady našich důchodců stoupají a naši důchodci si to zaslouží. Samozřejmě i tento rok navyšujeme důchody, příští rok budeme navyšovat důchody,“ zmínil Babiš, a vyvrátil tak zprávy, že to tak nebude.

„Velké téma – superhrubá mzda. To není nic jiného než jeden z mnoha podvodů z dílny Topolánek – Kalousek. Ti to slíbili v roce 2006, že sníží daň na 15 procent, 2008 zavedli tenhle podvod. Já myslím, že hnutí ANO od vstupu do vlády, jak jsem se stal ministrem financí, jsme vždy snižovali daně. Kromě teda hazardu a dalších neřestí. Ale my jsme snížili daně za to období, co jsme ve vládě, o 147 miliard. Samozřejmě toto snížení daní pro všechny zaměstnance, opakuji, pro všechny zaměstnance, pro 4,5 milionu zaměstnanců, navrhuji. Navrhuji to na dva roky,“ pokračoval dalším tématem.



„Znovu opakuji, že si to můžeme dovolit. Proč? Televize vám to neukážou. Proto, že jsem byl jediný ministr financí, který absolutně snížil dluh o 60 miliard, a snižovali jsme dluh vůči HDP ze 40,6 až na 28,5, v tom pokračovala paní ministryně Schillerová. Takže my víme, jak se snižuje dluh. Všichni ostatní o tom mluví, a my víme, co je to rozpočtová odpovědnost. Ale my víme, že máme znovu z hlediska rozsahu a počtu našich obyvatel a naší ekonomiky nejlepší finance v Evropě. Proto si to můžeme dovolit a proto nemusíte z toho mít obavu,“ uvedl dále Babiš.

ODS teď podle něj prohlašuje, že vlastně něco prosadí z opozice tak, že se chlubí cizím peřím. „Mně to ani moc nevadí. My jsme samozřejmě zrušili daň z nabytí. A všichni vědí, že když ODS byla ve vládě, daně navyšovala. My jsme daně snižovali, a samozřejmě náš koaliční partner také chce navyšovat daně, ale hnutí ANO vždy snižovalo daně, a pro všechny. Proto jsme vždycky tvrdili, a jsme hnutí pro všechny občany naší země,“ podotkl Babiš.

„Poslední věc. Dnes si připomínáme anebo měli bychom si připomenout 350 let od úmrtí Jana Amose Komenského, našeho významného myslitele, filozofa a spisovatele, který samozřejmě měl své principy, měl své představy ohledně vzdělanosti národa. Vždy mluvil o vzdělanosti našeho národa. Já si myslím, že je to velice důležité, a ty jeho myšlenky, kdy říkal, že velký důraz při vzdělávání by se měl klást na to, aby učení probíhalo příjemně a hravě, a že celá škola má být místo, kam se žáci nebudou bát chodit, a vyučovat by se mělo podle zásady snadno, mile a příjemně. Myslím, že to stále platí. Stále to platí a měli bychom si znovu připomenout jeho myšlenky, protože jsou skvělé, a proto i získal to přízvisko učitele národů,“ zakončil Babiš.

