Orbán obvinil opozici, že spolupracuje s Ukrajinou. Proti němu

Již tak velmi křehké vztahy mezi Ukrajinou a Maďarskem utrpěly další ránu, když maďarská strana zrušila minulý týden bilaterální schůzku o právech ukrajinsko-maďarské menšiny na používání mateřského jazyka.

„Dospěl jsem k závěru, že události posledních dnů v maďarsko-ukrajinských vztazích neumožňují konstruktivně a v dobré víře pokračovat v jednání o tak důležité a citlivé otázce, jakou jsou práva menšin,“ zdůvodnil zrušení schůzky náměstek ministra zahraničních věcí a obchodu Levente Magyar, jak informuje server Telex.

Náměstek ministra měl na mysli oznámení Ukrajinské bezpečnostní služby (SBU), že na západě Ukrajiny odhalila organizaci, kterou označila za maďarskou vojenskou špionážní síť, a zadržela dva její agenty. Krátce poté bylo oznámeno, že obě osoby, které jsou podezřelé z toho, že byly naverbovány maďarskou tajnou službou, a které jsou na Ukrajině obviněny z vlastizrady, byly na dva měsíce vzaty do vazby a bylo jim odmítnuto propuštění na kauci.

Co se týče úkolů obou agentů, SBU podle informací deníku Le Monde uvedla, že „měli shromažďovat informace o vojenském zabezpečení Zakarpatí, identifikovat slabá místa v pozemní a protivzdušné obraně regionu a studovat sociálně-politické názory místních obyvatel, zejména s ohledem na jejich očekávané chování v případě vstupu maďarských vojsk do regionu“.

Podle zprávy SBU měli agenti konkrétně za úkol „zjistit, jaký druh vojenského vybavení lze na Zakarpatí zakoupit na černém trhu, sledovat pohyb maďarského obyvatelstva v regionu a zjistit, jaké vojenské jednotky jsou v Zakarpatí dislokovány a kolik bojových a dopravních vozidel se v oblasti nachází. Mezi úkoly mělo patřit také zjištění úrovně operační připravenosti pořádkových sil“.

Jeden ze zadržených operativců se údajně přiznal, když prohlásil, že po žádosti o maďarské občanství na konzulátu ho kontaktoval důstojník maďarské kontrarozvědky, který ho naverboval výměnou za peníze.

Protimaďarská propaganda

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó to označil za propagandistický konstrukt Ukrajiny.

Prvním maďarským diplomatem, který se k této zprávě vyjádřil, byl ministr zahraničních věcí a obchodu Péter Szijjártó. Na páteční tiskové konferenci řekl: „Kromě fyzické války, ozbrojených střetů, které probíhají ve vzduchu a na frontových liniích, probíhá na Ukrajině také propagandistická válka. A je jasné, že na Ukrajině se často používá protimaďarská propaganda,“ uvedl.

„Od začátku války na Ukrajině se protimaďarská propaganda zintenzivnila. Nejnovější pomlouvačná kampaň není výjimkou. My Maďaři chceme mír. Říkáme ne válce. Nikdy jsme na Ukrajinu neposlali zbraně a nikdy to neuděláme. Nenechali jsme Maďarsko zatáhnout do této války - a nenecháme. Právě proto jsme stále terčem útoků,“ tvrdí Szijjártó.

Today, we expelled two Ukrainian spies working under diplomatic cover at the Ukrainian Embassy in Budapest.



We will not tolerate smear campaigns against Hungary and the Hungarian people.



Since the war in Ukraine began, anti-Hungarian propaganda has intensified. The latest…