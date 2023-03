Podvod, vymývají vám mozek. Babiš syntetická paliva předhodil odborníkům

reklama

Anketa Má vláda zvýšit základní sazbu DPH z 21 % na 23 %? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 7985 lidí

Expremiér zdůraznil, že rozhodnutí o ukončení výroby aut se spalovacími motory je ohrožení našeho i evropského průmyslu. „Samozřejmě ty dopady budeme my všichni platit – emise za nemovitosti a auta budou tak drahá, že si je nikdo bude moct dovolit!“ doplnil.

Následně varoval před novinkou v rámci spalovacích motorů, se kterou s velkou slávou přišla Evropská unie, a sice že se budou prodávat nová spalovací auta i po roce 2035, ale pouze s výjimkou, že budou jezdit na syntetická paliva. „Minulý týden proběhla velká oslava provládních a probruselských médií, že se ten zelený fanatik Timmermans, který chce s Němci naši Evropu zničit, že se sice auta se spalovacími motory neukončí a můžou tankovat syntetická paliva.“

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Zeptal se někdo, co to je syntetické palivo? Já ano,“ uvedl Babiš a začal předčítat z prezentace Vysoké školy chemicko-technologické v Praze: „Víte, kolik je výrobců na syntetická paliva v Evropě? Žádný! Jsou jenom laboratorní pokusy. Co z toho vychází? Že jsou energeticky náročnější, než paliva, která se teď používají,“ pokračuje Babiš.

Obrátil se proto na občany, aby svůj nesouhlas vyjádřili ve volbách do europarlamentu. „Takže je to zase jenom podvod. Taková technologie ještě neexistuje. Je jenom vymývání mozku nějakým slibem do budoucnosti. Příležitost to změnit bude v evropských volbách, jestli nevyženeme ty Timmermanse a fanatiky z Evropského parlamentu, tak to skutečně bude pro náš automobilový a evropský průmysl katastrofa!“ uzavřel Andrej Babiš.

Podobně jako Babiš zkritizoval unijní plány automobilový závodníka Filip Turek. „Syntetická paliva jsou trošičku zbytečným nápadem, pokud nejste ve druhé světové a nemůžete se dostat k zásobám paliva, které potřebujte. Je to takový luxus, velmi drahá záležitost. Zabývá se tím čistě automobilka Porsche, vyjednalo to Německo a ČR poslouchá Německo,“ naznačil v pořadu Xaver Live, odkud vítr vane.

Psali jsme: 240 Kč za litr. Vyjednala Fialova vláda. Podvod, zní od aut

„Aktuální cena litru syntetického paliva vychází na 10 eur, což je 240 korun. Plus spotřební daň, plus nějaká doprava lodí z J. Ameriky, můžeme říct 250–270 korun za litr,“ zmínil Turek a dodal, že EU má představu, že syntetická paliva budou v roce 2035 stát 1,5 euro. „Což je v podstatě blbost, EU povoluje něco, co není technicky dořešené a ještě to nefunguje tak, jak by si běžní lidé představovali,“ dodal. „My na základě toho, že Porsche je spokojeno a Němci jsou spokojeni, jsme kývli na to, co se má stát v roce 2035,“ zhodnotil situaci.

Psali jsme: Spalovací motory: Fiala se radoval, jenže pak… Premiér Fiala uvítal dohodu s EK ohledně budoucnosti aut se spalovacími motory „Do blázince.“ Zdeněk Pohlreich zničil EU, mládež a Piráty „Nepřijatelné.“ Průmysl trpěl, teďka od unie toto? Radek Špicar není spokojen

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.