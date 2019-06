Pojďme někoho nenávidět! Erik Tabery a Lukáš Jelínek odsoudili Trikolóru Klause ml.

„Václav Klaus mladší založil stranu. Jmenuje se Trikolóra a je to další projekt, u kterého není podstatné, co má v programu, ale koho jeho šéf nemá rád. Klaus na tiskové konferenci oznámil, že o směřování země u nás nebudou rozhodovat děti, a také prozradil svůj názor, že muž má být muž a žena má být žena,“ poznamenal Tabery ve svém komentáři s názvem „Pojďme někoho nenávidět“.

Původní text ZDE

„Hodně se řeší, jestli může Trikolóra uspět, když to samé říká SPD, ANO, část ČSSD, ale i KSČM. Do budoucnosti nevidíme, ale možné to je, protože dnes je možné vše. Program nenávisti nemůže selhat, může jedině vyhasnout. Pokud se společnost uklidní, politik, který zaútočí na aktivistickou dívku s tím, že je mentálně postižená, odejde s ostudou. V nervózní společnosti je ale i taková zbabělost vnímána jako projev odvahy, protože řečník přece říká to, co se nemá. Je snadné být dnes statečný,“ poznamenal Tabery a podotkl, že je pozoruhodné, kolik národoveckých stran unese jedna republika. „Není čas vzít si ji zpátky?“ zeptal se.

„Politických stran sice již máme u nás bezpočet, ale ta syna a otce Klausových si stejně své místo na slunci zaslouží. Už proto, že bude čitelná a snadno zařaditelná – programem i stylem. Trikolóra – odkud se probůh vzal nápad na tak cizácky znějící název? – se postaví na pravý okraj spektra, kde původně chtěla být ODS (Petr Fiala předčasně tvrdil, že víc napravo už bude jenom zeď), dál již najdeme pouze hnědou bažinu. Zakotví v ní názoroví ultrakonzervativci a ekonomičtí neoliberálové. Přiláká Semínovu Akci D.O.S.T. i fanklub z Institutu Václava Klause,“ míní Jelínek.

Hnutí si podle něj najde voliče mezi těmi, co nedohlédnou dál než na vrchol Sněžky. „Lidé soucitní s lachtany ve vzdálené Antarktidě, jež zakladatel zmínil, mezi nimi nebudou. Připuštěno nebude ani žádné volnomyšlenkářství, zazvoní výhradně starosvětské hodnoty – tradiční rodina, odmítání experimentů s pohlavím, školství bez inkluze… Na černé listině budou sociální dávky, daně i dotace, vždyť bohatství vzniká z práce a zásahy státu je znehodnocují. Ještě bych přihodil obhajobu privatizačních kšeftů, korupce, klientelismu, poslední amnestie Klause st., nemluvě o neschopnosti odlišit čisté peníze od špinavých. Zkrátka čistokrevné retro,“ dodal.



„Klaus ml. ještě slíbil vzývat zdravý rozum. Z toho lze usuzovat lanaření sympatizantů těch stran, které s tímto termínem pracovaly dosud – počínaje Okamurovou SPD přes Hannigovu Stranu zdravého rozumu, Babišovo ANO až po krajní konzervativce z KDU-ČSL. Něco si nejspíš uloupne i z ODS, ale nemusí toho být moc. Například sociální demokracii neoslabila ani nová strana Miloše Zemana, ani nová strana Jiřího Paroubka. Když si představíme, že by Klausova aktivita mohla vymazat pravicové trpaslíky a odebrat půlku elektorátu Okamurovi, nemuselo by to být vůbec špatné. Zvlášť kdyby SPD i Trikolóra skončily pod pěti procenty a jako bonus přišly roztržky mezi extravagantními lídry. Ty jsou pro radikální strany vytvořené okolo alfa samců neochotných se přizpůsobovat typické,“ uzavřel Jelínek s tím, že dvojice Klausů se ještě bude mít co otáčet, aby vedle sebe samých přivedla na výsluní i celou partaj. Původní text ZDE

Psali jsme: Milion chvilek: Smáli se mi, že demonstruji za peníze, naříkala žena u Fridrichové v ČT. A žaluje Babiše A co ta nenávist? Jasné slovo o obličeji Klause ml. Milion chvilek: Demisi Babiše chce 4,7 procenta lidí, spočítal poslanec ANO Feranec Vláda se bude dnes zabývat mimo jiné horním zákonem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef