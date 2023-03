Pokárání Svobody se Černochové vrátilo. „Málem vyhlašovala válku Rusku,“ zaznělo v televizi

Reakce na výroky moderního pětibojaře a olympijského vítěze Davida Svobody jsou absolutně nepřiměřené a teatrální, a to především ze strany ministryně obrany Jany Černochové, vyjádřil se novinář a zakladatel serveru Echo24.cz Dalibor Balšínek k pátečnímu setkání ministryně s Davidem Svobodou. Olympionikovi ukázala fotografie zabitých ukrajinských sportovců a sdělila mu, že s ní pojede do vojenského újezdu Libavá, kde jsou cvičeni ukrajinští vojáci. „Není to poprvé, kdy neudržela nervy na uzdě… Málem vyhlašovala válku Rusku,“ zaznělo.

reklama

Anketa Má vláda zvýšit základní sazbu DPH z 21 % na 23 %? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 9380 lidí vyjádřila se.



„Nejde o postih za názor, ale za nedodržení toho, jak by měl profesionální voják na veřejnosti vystupovat,“ dodala poté, co avizovala, že Svobodu vezme za ukrajinskými vojáky na Libavou.



Novinář Dalibor Balšínek v pořadu 360° na CNN Prima News tuto reakci Černochové považuje za absolutně nepřiměřenou. „Pokud si vybavuji, tak pětibojař Svoboda se na druhý den za svá slova omluvil a vzal je zpět,“ poukázal na Svobodovo označení vlastních slov za „nemotorná“. „Do domnělé pozice ‚ďáblova advokáta‘ ruských sportovců jsem se dostal jen svojí nemotorností v rozhovoru. Neměl jsem den. Nebojte se, nejsem na špatné straně. Odpusťte mi, prosím, ten úlet a nezlobte se na mě,“ bral své výroky olympionik posléze zpátky.

Mgr. Jana Černochová ODS



ministryně obrany Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Právě tato Svobodova omluvu podle novináře ukazuje na to, že to zřejmě není člověk, jenž by byl zvyklý vystupovat v médiích a vyjadřovat se k politickým otázkám. „Ministryně obrany jako kdyby neměla elementární lidské pochopení, třeba i pro to, že může mít někdo jiný názor. Jsem přesvědčen, že takové chování, jaké Černochová předvedla, přispívá k radikalizaci společnosti,“ zmínil s tím, že postup šéfky resortu obrany bude pro některé lidi nepřijatelný.



A připojil, že to není zdaleka první podobná reakce ministryně Černochové. „Není to poprvé, kdy neudržela nervy na uzdě. Takových výroků bylo víc. Vzpomeňme asi nejslavnější reakci na to, kdy na polské území dopadla raketa a nakonec se ukázalo, že to byla... Málem vyhlašovala válku Rusku,“ vzpomenul Balšínek.

„Reakce na Davida Svobodu ze strany ministryně obrany (Jana Černochová) mi přišla teatrální. Jako kdyby neměla elementární lidské pochopení, třeba i pro to, že může mít někdo jiný názor. Chování, jaké předvedla, přispívá k radikalizaci společnosti,“ uvedl v 360° Dalibor Balšínek. pic.twitter.com/ZglZsWWhK5 — CNNPrimaNEWS (@CNNPrima) March 30, 2023

Kauza odstartovala tím, že Svoboda ve středu v České televizi obhajoval kroky Mezinárodního olympijského výboru, který posvětil, aby se ruští a běloruští sportovci mohli zúčastnit olympiády v Paříži i přesto, že jsou jejich země zodpovědné za napadení Ukrajiny. Podle Svobody totiž politika do sportu nepatří.

„Už před rokem, když začal konflikt na Ukrajině, tak Mezinárodní olympijský výbor doporučil nezvat Rusy i Bělorusy a funkcionáře i politiky na sportovní akce, a tak dále. Český olympijský výbor to doporučení podpořil, já jako zástupce sportovců jsem se zdržel hlasování, a to proto, že si myslím, jsem přesvědčen, já osobně, že politika do sportu filozoficky nepatří. To, že tam prakticky dávno je, že naše předchozí generace, i ta současná, sport před politikou neubránila, to je smutný fakt,“ řekl olympionik.

Na to, že Rusko je vnímáno jako agresor, odvětil: „Může to být klidně mýlka. Co já vím. Já to nevím, nechci to rozhodovat. A nemám ambici to rozhodovat.“

Psali jsme: Olympionik a nadporučík Svoboda. Za řeči v ČT postih. A Černochová ho veze na Libavou

V pátek se Svoboda po silné kritice vzdal své funkce předsedy Komise sportovců Českého olympijského výboru. „Dvojrole profesionálního vojáka a zástupce sportovců v komisi nejde dohromady, proto jsem se rozhodl na členství rezignovat. Nejsem advokát Ruska a mrzí mě, že má neobratná vyjádření mohla poškodit armádu a resort obrany,“ uvedl Svoboda, jenž je v hodnosti nadporučíka.



„S panem Svobodou jsme o tom dlouze hovořili, s řešením jeho nadřízeného souhlasím a dohodli jsme se, že spolu pojedeme za ukrajinskými vojáky na Libavou. Abychom si společně vyslechli jejich příběhy o tom, čeho se Rusko na Ukrajině dopouští,“ sdělila Černochová po setkání s olympionikem.

Psali jsme: Přeji olympijskému vítězi pevné nervy... A výzva Černochové za „kauzu Svoboda“ „Do vězení.“ Olympionik David Svoboda čelí drsné hrozbě Olympionik a nadporučík Svoboda. Za řeči v ČT postih. A Černochová ho veze na Libavou Jiří Paroubek: Hony na čarodějnice

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.