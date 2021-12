Pokorného chobotnice v Českém rozhlasu. Vysílá celá rodina. A nejen to. Bobošíková zapátrala a toto zjistila

reklama

„Jednotnou novinářskou frontu si rozvracet nedáme! A pokud se nám nelíbí rozhodnutí ředitele, připomeneme mu, kdo je ve veřejnoprávních médiích pánem. V České televizi a v Českém rozhlasu přece vládnou zaměstnanci. Na chvilku na to zapomněl ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a hned se mu to vymstilo," konstatuje Jana Bobošíková úvodem své relace k situaci v Českém rozhlasu.

„Chtěl do zatuchlých vod jednostranného zpravodajství přivést profesionálku Jitku Obzinovou, skvělou novinářku a mediální manažerku. A nastal povyk. Petice stíhá petici, stovky zaměstnanců protestují, šéfka Poslanecké sněmovny Pekarová z TOP 09 ho kárá. A víte proč? Protože je ohrožena nezávislost. A když novinářům a politikům Zavoral okamžitě ustoupil, zbabělost mu nebude nic platná, křeslo se nyní houpe i pod ním. A rodinné klany budou jednostranně informovat dál. Za naše peníze. Pojďme na to,“ konstatuje Bobošíková.

„V těchto dnech se opět naplno projevilo, jak média, která se hlásí k pokrokové liberální demokracii a k Evropské unii, drží své pozice pevně v rukou. A jak nepřipustí, aby v nich pracovali profesionálové, kteří ctí svobodu slova, názorovou pluralitu a kteří odmítají stádní mentalitu a lenost. Nedivím se. Mohlo by se totiž objevit, jak je kavárenský mediálně liberální svět propojený, kdo umí či neumí svoji práci, koho zaměstnal vysoce postavený tatínek nebo který veřejnoprávní „profesionál‘ má namísto vzdělání jen školu rodinných vztahů z ČRo a z ČT,“ dodává Bobošíková.

Následně chválí právě Jitku Obzinovou. „Své o tom ví Jitka Obzinová, vynikající novinářka, válečná zpravodajka, moderátorka a mediální manažerka. Od 1. ledna se měla stát ředitelkou zpravodajství ve veřejnoprávním rozhlasu. Nejenže se jí nestane, ale byla označena za manipulátorku a tzv. elity nešetřily urážkami. A to i k těm, kteří se Jitky Obzinové odvážili zastat a hlavně připomenout, že ve veřejnoprávních médiích nevládnou zaměstnanci a spřátelení politici, ale řádně zvolený ředitel. To si koneckonců myslím i já. Podívejte, co mi vzkázala mediální ‚elita‘. Takže bývalý personální manažer ČT Lubomír Šolc mi vzkazuje toto: ‚Stýská se ti po Bobovizi, co? Táhni už konečně do hajzlu‘," zmiňuje Bobošíková.

„Moderátor nočního radiožurnálu Martin Košík přitvrdil a vzkazuje mi toto: ‚Ty jsi ta nejvylízanější a nejtupější k*áva, jakou svět médií měl. Táhni do pr*ele, pí*o‘!“ ukazuje Bobošíková doslovný citát.

„A redaktorka Kateřina Kadlecová z Reflexu, která o sobě tvrdí, že je zelená feministka se skautskými kořeny, usoudila, že jsme s Jitkou Obzinovou příšerné novinářky a děsně nesympatické ženské z jednoho vrhu. Mimochodem, víte, čím se v těchto dnech chlubila sympaťačka Kadlecová na svém twitteru? Pomáhá prý bližním tím, že načerno zaměstnává uklízečku, kterou ale právě vyhazuje, aby se před ní nemusela ponižovat. Prostě ‚elita'‘ ta se pozná. Ale pojďme dál,“ podotýká dále Bobošíková.

„Jitka Obzinová měla na pozici ředitelky zpravodajství v Českém rozhlasu nahradit Jana Pokorného. Ten léta pobírá plat ve výši zhruba jeden a půl milionu ročně a má k dispozici služební vůz pro soukromé účely, vše za peníze koncesionářů. I když do práce skromně jezdí na Vespě,“ dodává Bobošíková a ukazuje záběr na Pokorného, jak říká, že to není žádná snobárna.

„Ředitel Pokorný má ve veřejnoprávních médiích hluboké kořeny. A hlavně – rodinné vazby. Nevěříte? Jan Pokorný za socialismu moderoval v Československé televizi Televizní klub mladých a v Československém rozhlase pracoval už v roce 1986. Jak říká, úplně pyšný na vše, co dělal, není. Prý mohl být odvážnější. Ale rádio miluje a je v něm šťastný,“ podotýká dále Bobošíková a ukazuje opět záběr z rozhovoru s Pokorným: „Rádio je pro mě asi životní styl. Způsob života.“

„A to tedy opravdu je! Jan Pokorný se netají tím, že je rodinný typ, a že se příkladně stará o své děti. Koncesionáře jistě potěší, že mohl brát své malé děti do práce. Kdo z vás to má?“ ptá se Bobošíková a ukazuje záběr pro změnu na Štěpána Pokorného: „Od mala nás táta bral do rádia, kde pracuje už přes třicet let.“

„A láska k veřejnoprávnímu médiu, které není vystaveno tlaku konkurence, se dědí. Pokorného syn Štěpán pracuje v Českém rozhlase přes deset let. V současné době v pozici moderátora Radiožurnálu. Dvakrát nebyl přijat na vysokou školu, ale s tím si hlavu neláme, protože se už od svých osmnácti pohybuje ve veřejnoprávních médiích. Jak sám říká, nikdy nemusel jít ani na hlasové zkoušky. A je také rodinný typ, na twitteru se chlubí svou manželkou, která pracovala do mateřské – víte kde? Přece v Českém rozhlasu. A týž Český rozhlas dnes dělá reklamu jejímu podnikání,“ věnuje se dále Pokornému Bobošíková.

„A ještě jedna otázka: kde myslíte, že už 16 let pracuje další syn Jana Pokorného, Jan Pokorný mladší? Samozřejmě v Českém rozhlasu. Jako zvukař. A má motto: ‚Není snadné být pokorný, když jste nejlepší.‘ Oba synové Pokorní i snacha samozřejmě podepsali petici proti Jitce Obzinové, která měla ve funkci nahradit jejich tatínka a tchána. Jan Pokorný obdržel před časem cenu Karla Havlíčka Borovského za výrazný přínos ke kultivaci české politické a mediální scény. Své kvality prokázal například tím, že se jako strážce morálky omlouval za vulgarismus prezidenta Miloše Zemana, který hlava státu pronesla na adresu solárních baronů nebo finančníka Bakaly. Miloš Zeman jeho omluvu označil za pubertální odpor, veřejnoprávní moralista Pokorný se ale nedal,“ konstatuje Bobošíková a přináší další citát Pokorného v té souvislosti: „To není pubertální odpor, ale dodržování jistých standardů.“

„Strážci standardů Pokornému patrně připadá standardní, že v rozhlase, kde je ředitelem, pracují jeho dva synové, a týž rozhlas dělá reklamu podnikání jeho snachy. To byla jen malá ukázka, jak to v Českém rozhlasu chodí. Ještě přidávám důkaz o předrevolučním členství v KSČ Petra Šabaty, šéfredaktora hlavní zpravodajské stanice Českého rozhlasu a třeba letošní konzultační smlouvu s publicistou Jefimem Fištejnem na 300.000 korun. Už chápete, proč se pokaždé vzedme vlna odporu, když chce někdo narušit takzvaný ‚klid na práci‘? A tak to půjde do doby, pokud občané budou ochotni platit koncesionářské poplatky. A pokud spřátelená vládní koalice půjde na ruku těm, pro které je vulgární Schwarzenberg roztomilý gentleman a vulgární Zeman nechutný sprosťák,“ uzavřela Bobošíková.

