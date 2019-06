Pokud vláda nezačne normálně pracovat, začne to řešit ulice, varoval muž, který chce vést TOP 09

A jak by Czernin chtěl přitáhnout nové voliče pro stranu TOP 09, o níž si myslí, že přicházela o voliče kvůli neprůhlednosti? To by především rád napravil. „Nekritizuji pana předsedu, u jeho osoby jde o to, že se domnívám, že nelze být současně europoslancem, předsedou pražských zastupitelů TOP 09 a předsedou strany. Tím by člověk měl být na plný úvazek,“ sdělil Czernin k osobě současného lídra TOP 09 Jiřího Pospíšila. „Nemyslím si, že předseda by měl být nějaký vůdce, ale měl by být ten, kdo lidi motivuje, a řada našich členů motivaci ztratila,“ dodal s tím, že on sám chce lidi motivovat návratem k programu, na němž vznikli.

Psali jsme: Plná huba putinování. Zostřená pravda a láska. Jakl nám vyprávěl, jak dopadl, když vtipkoval o pohřbu Schwarzenberga USA a Rusko prý zahájily jednání o velmi důležitém dokumentu, prozradil Putin Petr Pavlínek: Jméno Czechia se ve světě úspěšně šíří Babiš bude ve středu jednat s maltským premiérem