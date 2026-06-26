Poletí Pavel linkou? A čára přes rozpočet Minářovi. Kvůli ÚS je veselo

Sociální sítě jsou plné komentářů k rozhodnutí Ústavního soudu, jenž vydal předběžné opatření zařadit prezidenta Petra Pavla do delegace, která se zúčastní summitu NATO v turecké Ankaře. Svůj názor vyjádřil také bezpečnostní expert Jaroslav Štefec.
„Hodně jsem se zamýšlel, zda vůbec stojí za to komentovat komedii ‚Péťa chce jet do Ankary‘. Už k tomu bylo napsáno a řečeno hodně. Ale pak jsem si řekl, proč ne? Je to veselá historka s mnoha úrovněmi vzájemně se střetávajících a propletených zájmů a její vývoj bude opravdu zajímavé sledovat. Nemohu se navíc zbavit dojmu, že Petr Pavel a jeho přítel na SMS Kolář budou brzy hořce litovat toho, co spískali. A ještě víc budou litovat po nástupu nového prezidenta. Protože znovuzvolení Pavla Kolář tentokrát už neukočíruje. Lidé přestávají býti slepými,“ publikoval na Facebooku.
A zamyslel se, o co partě kolem Pavla vlastně jde. V první řadě se na domácí scéně potřebují pomstít Andreji Babišovi za to, že on a jeho poradci na Pavla a Koláře ušili boudu jménem „Filip Turek“. Důsledek? „Prezident sám a dobrovolně jmenoval génia Petra Macinku ministrem zahraničí se všemi z toho nyní plynoucími důsledky. Turek zasedl na místo, které mu plně vyhovuje, a Macinka? Opozice je šílená z jeho úspěšného působení na mezinárodní scéně, ‚narovnávání‘ české diplomacie, věcného vystupování, a především z lehkosti, s níž přechází všechny jejich pokusy házet mu klacky pod nohy. Jaký to kontrast vůči jeho pirátsko-ódéesáckému předchůdci, nemrcouchovi Lipavskému!“ napsal Štefec.
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Pavel v lince jako zpestření okurkové sezóny
Zajímavé podle něj je „i (opakované) Pavlovo prohlášení“, že v čele delegace bude on a bude také rozhodovat o její působnosti. „Ministr zahraničí Petr Macinka na jeho trapný pokus interpretovat po svém soudní opatření zareagoval slovy, že Ústavní soud vládu neodsoudil k tomu, aby Pavel byl vůdcem delegace, ale jen jejím členem. Celou situaci tím uvedl na pravou míru a jak Pavlovi, tak Kolářovi a pro opatření hlasujícím ústavním soudcům tím zřejmě nasadil do hlavy brouka pochyb, jestli to ‚zmákli‘ dobře. A Andrej Babiš? Jako zkušený politik a premiér, který ví, co chce, Pavlovo vyjádření vůbec nekomentoval. Což samo o sobě hovoří za vše,“ píše odborník na bezpečnost.
Schvalujete, že Ústavní soud nařídil vládě vzít Pavla na summit do Ankary?
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Schvalujete, že Ústavní soud nařídil vládě vzít Pavla na summit do Ankary?
Upozorňuje, že se objevil i další poměrně úsměvný fakt. Prezident nepoletí s oficiální vládní delegací. „Jak správně poznamenal Petr Macinka, vysoká koncentrace vrcholových politiků v jednom letadle s nese příliš velké riziko pro chod státu v případě jeho havárie. Hrad okamžitě začal nárokovat stroj, který už má údajně pro účel ankarského summitu objednaný několik měsíců. Otázka je, jestli to čirou náhodou není tentýž stroj, který hodlá použít vláda pro svou oficiálně pozvanou delegaci, vedenou premiérem. Uvidíme, jak se s tím prezident popere. Vzhledem k jeho na odiv dávané lidovosti by mu nejspíš nevadilo letět do Turecka linkou. Pro novináře cizo- i tuzemské by to určitě bylo vítaným zpestřením okurkové sezóny,“ poznamenává ironicky.
Je také otázkou, zda Pavel poté, co se mu nepodařilo propracovat se na pozici vedoucího ankarské výpravy, z něhož by mohl pronášet plamenné projevy o naší nezlomné podpoře Ukrajině a věrnosti evropským hodnotám, bude schopen splnit úkol za každou cenu zabránit odklonu ČR od oficiální britsko-francouzsko-německé válečnické linie. „A také vysvětlit odpornému tvorovi Donaldu Trumpovi, jemuž by ani ruku nepodal (osobně jsem na jejich případné setkání fakt zvědav), že jsme na věčné časy pevnou součástí Eurosojuzu a ctíme až za hrob jeho ideály LGBTQ+, genderu, Green Dealu, pohlaví a eutanázie eutanazie pro děti, bezbřehé imigrace a dalších výdobytků evropských hodnotových bojovníků. Jak se zdá, parta kolem Andreje Babiše začíná mít intelektuálně a akčně těžce navrch jak nad fialovým bratrstvem kočičí pracky (což jim viditelně ani nedá moc práce), tak nad prezidentovým řídicím týmem v čele s Kolářem. Pevně věřím, že jim to v zájmu nás všech vydrží,“ uzavřel Štefec.
Samková: Ústavní soud porušil zásadní pravidlo celého procesního práva
K tématu se vyjádřila také advokátka Klára Samková. „K rozhodnutí tzv. předběžným opatřením Ústavního soudu: u předběžného opatření platí, a to obecně, že nesmí nahrazovat rozhodnutí ve věci samé a nesmí ho předjímat. Konstatuji, že Ústavní soud to zásadní pravidlo celého procesního práva porušil. Takže abych to shrnula, můžeme se jít vycpat s dalším právním předpisem minimálně s občanským soudním řádem. Rozhodovat předběžným opatřením v podstatě o věci samé je ode dneška dovoleno,“ podivuje se na Facebooku.
Vlastní komentář publikoval také Vadim Petrov, prezident Iniciativy pro kybernetickou bezpečnost a místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. „Mě ten spor fascinuje, tak se omlouvám, jestli s tím už otravuji. Ale čelíme teď dalšímu předběžnému opatření, pokud vláda v pondělí určí na židli do jednacího sálu Babiše a ÚS obratem vládě přikáže, že ji musí uvolnit Pavlovi a sám se jít posadit ‚na chodbu‘. Pokud se Babiš takovému požadavku podřídí, ztratí tvář. Neuposlechnutí vyvolá ústavní krizi. Ústavní krize s mezinárodním publikem se dotýká důvěryhodnosti státu jako celku, ne jen jednoho politika, a nese si s sebou efekty, které se těžko vrací zpátky (vztahy se spojenci, vnímání právního státu, případně i ekonomické dopady). Škoda z ústupku je soustředěná a osobní (Babišova), škoda z neuposlechnutí je rozptýlená, ale hlubší a institucionální (celé ČR),“ soudí Petrov.
Dále uvádí, že Babiš dlouhodobě buduje obraz silného lídra, který „to vyřídí“. „Ústup na ‚chodbu‘ před kamerami celého NATO by byl pro jeho tvář devastující, i když… byl by státnický. Ztráta tváře je bolestivá, ale ránu lze zahojit – politickou komunikací, časem, novými událostmi…,“ napsal Petrov.
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