Krutáková (STAN): Kdy už ponese Macinka odpovědnost?

Začalo to zpochybňováním klimatické změny a demonstrativním „ukončením klimatické krize“. V době, kdy Evropa čelí stále častějším extrémním vedrům a jejich důsledkům, včetně ztrát na lidských životech.
Pokračovalo to údajným vyhrožováním prezidentovi a další eskalací politické rétoriky.
A dnes jsme u zpochybňování rozhodnutí Ústavního soudu a označování standardních ústavních postupů za „puč“. Výroků, které podkopávají důvěru v jednu z klíčových pojistek demokracie, a to nezávislou justici.
Kde je hranice? Kdy už ponese vládní představitel odpovědnost za svá slova a činy? Reprezentovat Českou republiku znamená víc než jen přitahovat pozornost. Znamená to také respektovat fakta, instituce a pravidla demokracie.
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