Krutáková (STAN): Kdy už ponese Macinka odpovědnost?

26.06.2026 9:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ministru Macinkovi.

Krutáková (STAN): Kdy už ponese Macinka odpovědnost?
Foto: Repro Youtube
Popisek: Poslankyně STAN Jana Krutáková

Začalo to zpochybňováním klimatické změny a demonstrativním „ukončením klimatické krize“. V době, kdy Evropa čelí stále častějším extrémním vedrům a jejich důsledkům, včetně ztrát na lidských životech.

Pokračovalo to údajným vyhrožováním prezidentovi a další eskalací politické rétoriky.

A dnes jsme u zpochybňování rozhodnutí Ústavního soudu a označování standardních ústavních postupů za „puč“. Výroků, které podkopávají důvěru v jednu z klíčových pojistek demokracie, a to nezávislou justici.

Kde je hranice? Kdy už ponese vládní představitel odpovědnost za svá slova a činy? Reprezentovat Českou republiku znamená víc než jen přitahovat pozornost. Znamená to také respektovat fakta, instituce a pravidla demokracie.

Ing. Jana Krutáková

  • STAN
  • poslankyně
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STAN , Krutáková

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Znamená zákaz mobilů ve školách izolaci od technologií? Podle mě ne a souhlasím s vámi, že digitální gramotnost nebo jak to nazvat je třeba rozvíjet, ale je třeba řešit i socializaci dětí, kterou dnes nahrazují právě telefony, tablety apod. a to podle mě není dobře.

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9:03 Krutáková (STAN): Kdy už ponese Macinka odpovědnost?

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ministru Macinkovi.