Stavidla otevřena. Vládní kruhy řekly, co čekají od Pavla

Ústavní soud poprvé v historii vydal předběžné opatření, kdy vládě České republiky nařídil konkrétní krok. Babišův kabinet dostal od soudců uloženo, aby vzal prezidenta Pavla na summit NATO do turecké Ankary a zajistil mu potřebnou akreditaci v centrále aliance.
Ing. Andrej Babiš
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ParlamentníListy.cz se zeptaly českých politiků napříč stranami, jak samotné rozhodnutí podat žalobu na vládu ze strany prezidentské kanceláře vnímají a zda se podle nich jedná pouze o účast Petra Pavla na vrcholném jednání NATO, anebo Hrad sleduje širší cíle.
Čestný prezident Motoristů sobě a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek pro ParlamentníListy.cz uvádí, že Ústavní soud zaútočil na parlamentní demokracii.
„Spíše vnímám to, že jsme měli správný instinkt, když jsme odhadovali, že nemá cenu podávat žalobu k Ústavnímu soudu ohledně mého nejmenování. Ústavní soud předvedl dvě zásadní věci, zaprvé bezbřehou neobjektivitu a zadruhé napadení parlamentního pořádku a posouvání nás k prezidentskému systému. Tyto autoritářské mocenské manýry doufám odsoudí každý, kdo si váží parlamentní demokracie nehledě na politické smýšlení. Ústavní soud potvrdil, že by neměl existovat,“ uvedl Turek pro ParlamentníListy.cz.
Poslanec hnutí ANO Denis Doksanský má jasno. Nejde primárně o Ankaru. “Žaloby mezi ústavními činiteli nepovažuji za šťastné. Své spory mají řešit vzájemnou domluvou a k ní patří i respekt k rozhodnutí jedné ze stran, jak to mj. prokázal premiér Babiš, když prezident odmítl jmenovat jím navrženého ministra a on možnost kompetenční žaloby nevyužil. Je zcela zřejmé, že ze strany prezidenta Pavla primárně nejde o účast na summitu NATO, ale o snahu vydobýt si co největší roli pro sebe a svůj úřad a ambici zasahovat do denního politického dění i činnosti vlády. Mohli jsme to vidět v době sestavování vlády, kdy šel až za hranu Ústavy i nedávno, kdy prezident oproti pozici vlády pozval na Hrad bavorského premiéra u příležitosti jeho účasti na sudetoněmeckém sjezdu v Brně. Skoro to působí jako snaha o posun k prezidentskému modelu, přičemž to, co nynější opozice i prezidentův poradce Kolář dříve kritizovali, u P. Pavla podporují. Ústavní žalobou ovšem prezident Pavel vážnost svého úřadu spíše snižuje. Pod jeho vedením již dávno není nadstranický. A poté, co se pustil do své další zbytečné půtky vůči vládě, premiéra Babiše, nesmyslným soudním sporem posouvá úroveň a reputaci svého úřadu o další úroveň níže. Žel se pan prezident ještě více ponořil do toho být opozicí vládě, namísto být prezidentem všech. Je smutné, když ego a ambice vítězí nad zájmy státu a nadstranickou rolí hlavy státu,” konstatoval.
„Považuji za nešťastné, že vůbec muselo dojít ke kompetenční žalobě k ÚS. Jakákoliv dohoda a kompromis by byl lepší. Jakmile musí politické neshody a spory řešit Ústavní soud, jakmile politici přenášejí řešení a odpovědnost ze sebe na Ústavní soud, už to samotné bez ohledu na rozhodnutí je porážkou a oslabením politiky, politického systému, politické reprezentace,“ reagoval místopředseda sněmovny Jan Skopeček z ODS.
Pohnutky prezidenta lapidárně zhodnotil poslanec SPD Jaroslav Foldyna. „Jde o umanutost rozmazleného politického pubescenta kombinovanou s ekonomickými zájmy jeho vychovatelů,“ řekl.
“Jsem přesvědčen, že jde o širší cíle, od posunu k prezidentské republice po pokus ovlivnit zahraniční a obrannou politiku. Jde tedy o spor o podobu státu. Jistě bude jednou v učebnicích. Nebo alespoň ve vaší knize,“ konstatoval šéf sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček z hnutí ANO v narážce na dřívější knihu autora článku Spiknutí - pravda o pokusu odstranit prezidenta ČR, kdy se skupina politiků dnešní opozice pokusila zbavit Miloše Zemana ústavních pravomocí.
Na dotaz redakce odpověděl také poslanec za ODS Jan Lipavský. „Jde o širší cíle. Žaloba je docela solidně napsaná, Babiš sice nerudně prská, Macinka je arogantní, ale ústavní pořádek je silnější než jejich malá ega,“ sdělil opoziční politik.
“Velmi pravděpodobně jde o širší cíl, resp. o snahu prezidenta Pavla a jeho okolí posílit jeho mocensko-politickou politickou pozici, stejně tak jako výchozí pozici do příští prezidentské volby. Zároveň jde o další kolo jeho boje se současnou vládou a se stranami a politiky, kteří ji tvoří. Boje, který vyvolal prezident,” má jasno poslanec SPD Tomáš Doležal.
Svůj pohled připojil též předseda strany PRO a poslanec klubu SPD Jindřich Rajchl. “Na jednu stranu jde o dětinskou umanutost Petra Pavla, jemuž nejde o zájmy našich občanů, nýbrž o vlastní sebeprezentaci a zájmy jeho sponzorů ze zbrojařské branže. Na stranu druhou jde o snahu posunout Českou republiku ze systému parlamentní demokracie blíže k modelu prezidentské republiky pod kuratelou Ústavního soudu, jenž si Petr Pavel z většiny sám najmenoval. Nutno dodat, že tato druhá stránka je pro naši budoucnost výrazně nebezpečnější,” uvedl pro ParlamentníListy.cz.
Nejstručnější reakce dorazila od lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského, který na otázku serveru ParlamentníListy.cz, jak vnímá prezidentovu kompetenční žalobu, reagoval následujícím slovem: „Pozitivně.“
„Dovolím si tvrdit, že různí přátelé po boku a protoKoláři sledují vždy jen vlastní cíle a cíle svých mecenášů. Jinak vydupávat si účast na summitu, abych tam mohl říkat to stejné, co vláda, protože zahraniční politiku určuje vláda, je dětinské rozhazování prostředků daňových poplatníků,” řekla europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná.
Poslankyně Motoristů Gabriela Sedláčková není vývojem překvapena. “Za mě je to krok očekávaný, prezident zvolil cestu konfrontace s vládou. Podle mého tak neučinil dobře, obecně nevnímám jako správné, když na sebe ústavní činitelé podávají žaloby k ÚS. Mezi už tak rozdělenou společností to příkopy jen hloubí, je to signál, který jim dává najevo, že se mezi sebou činitelé nedokáží dohodnout a trucovitě budou trvat na svém. Přesně z toho důvodu vláda KŽ nepodala v případě nejmenování Filipa Turka. Jeho vyjádření, kde mluví o potřebných kompromisech a o tom, že to dělá principiálně i pro další prezidenty, je v rozporu s tím, co se dělo v minulosti. Principiálně tedy očekáváme od všech prezidentů, že nebudou jmenovat ministry na základě svých sympatií? Vždyť v dubnu poslal pan prezident dopis premiérovi, kde mu oznámil, že do Ankary pojede. To není žádný kompromisní návrh, je to jasná a jednostranná výzva k přijetí jeho postoje,” míní.
„Zcela zjevně jde o marketingově motivované vyhrocení sporu mezi prezidentem a vládou s minimem právní argumentace. Jako právníka v čele senátní ústavní komise mě ovšem nesmírně zajímá, jak by bylo takové rozhodnutí Ústavního soudu podle tohoto návrhu vykonatelné. Tedy když si i vláda „postaví hlavu“ a nenajde třeba pro zajištění akreditace čas. Návrh prezidenta se totiž doslova hemží výrazy jako „vládě se zakazuje“ nebo dokonce přikazuje, aby něco učinila (třeba zajistila letadlo). V situaci, kdy to vláda neudělá, totiž zcela zjevně nepřijde exekutor a neobjedná letadlo do Ankary za ní,“ sdělil redakci senátor Zdeněk Hraba.
Svou odpověď na otázku serveru ParlamentníListy.cz zaslal i šéf Pirátů Zdeněk Hřib. „Prezident má naši plnou podporu. Vláda v čele s Babišem a Macinkou postupuje naprosto bezprecedentně a nesmyslně. Doplatí na to celé Česko. Je proto dobře, že o celé věci rozhodne Ústavní soud,“ konstatoval.
“Vnímám ji jako boj o charakter republiky. Buď zůstaneme parlamentní demokracií, nebo se staneme prezidentskou diktaturou vyztuženou nedotknutelným Ústavním soudem. A parlamentní volby se stanou takovým folklórem, hrou na demokracii,” uvedla senátorka Daniela Kovářová.
“Podání, které jako kompetenční žaloba zamířilo k Ústavnímu soudu, je špatným krokem ve všech směrech a není krokem odpovědného státníka. Svým obsahem ho především nepovažuji za kompetenční žalobu, protože na otázky, jak jsou Ústavnímu soudu kladeny, měl odmítnout odpovídat. Je to také poprvé v naší historii, kdy se s tím musel vypořádat. Celé je to samozřejmě hra o moc, hlavně lidí kolem Petra Pavla, ten sám možná ani netuší, co podepsal. Garnitura kolem něj se zkrátka snaží znásilňovat výklad Ústavy, jak se jim to hodí, a NATO v Ankaře je jen záminka. V každém případě nelze podání k Ústavnímu soudu označit ze strany prezidenta za krok moudrý,” řekla senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.
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