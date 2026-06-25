VZP: Jednodušší cesta na mamografický screening

Standardně na něj žádanku vystavuje praktický lékař nebo gynekolog při preventivní prohlídce. Od 1. července se však cesta na vyšetření zjednoduší. Pokud žena splňuje podmínky screeningu, tedy věk od 45 let a dvouletý interval od posledního vyšetření, nebude v odůvodněných případech nezbytné, aby si předem obstarávala žádanku u registrujícího lékaře.
Cílem opatření je co nejvíce usnadnit ženám přístup k vyšetření, zjednodušit jejich cestu systémem a podpořit včasný záchyt karcinomu prsu. Právě časná diagnostika je u rakoviny prsu zásadní, protože významně zvyšuje šanci na úspěšnou léčbu.
Nové nastavení má odstranit zbytečnou administrativní bariéru u žen, které se z různých důvodů k žádance předem nedostanou. Preferovanou cestou je stále ta přes praktického lékaře nebo gynekologa, mamografická centra ale budou mít nově možnost administrativně vyřešit vyšetření i u ženy, která přijde bez předem vystavené žádanky. Tato možnost se má týkat spíše výjimečných situací a její využití bude záviset také na kapacitách a organizačních možnostech konkrétního pracoviště.
Účast na mamografickém screeningu v České republice v posledních letech mírně stoupá a aktuálně překračuje 60 %. Česko se tím řadí mezi úspěšnější evropské země. Stále však zůstává významná skupina žen, které screeningové vyšetření neabsolvují. „Důvodem mohou být obavy z výsledku, neochota, neznalost nároku na vyšetření nebo prostě nejistota, jak se k mamografu dostat. Proto jsme se s Ministerstvem zdravotnictví, ostatními zdravotními pojišťovnami a odbornými společnostmi dohodli na rozvolnění pravidel pro přístup na vyšetření. Naším cílem je oslovit i ženy, které dnes na screening nechodí, a současně neztratit ty, pro které je stávající cesta k mamografii zbytečně složitá. Administrativní překážka by neměla být důvodem, proč žena vyšetření neabsolvuje,“ říká Ivan Duškov, ředitel VZP ČR.
„Cílem naší snahy je maximálně podpořit účast veřejnosti na všech screeningových programech. Chceme zajistit a zjednodušit přístup k vyšetřením tak, aby je absolvovalo co nejvíce lidí, jimž mohou zachránit zdraví nebo život. Připravujeme celou řadu konkrétních kroků, které budeme postupně zavádět do praxe. Rozvolnění a zjednodušení pravidel pro návštěvu screeningového mamografu je jedním z prvních z nich,“ vysvětluje Marián Hajdúch, lékařský ředitel Národního ústavu pro výzkum rakoviny a ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Univerzity Palackého v Olomouci.
Odborníci zároveň zdůrazňují, že zjednodušení přístupu k mamografii neznamená, že by ženy měly vynechávat další preventivní prohlídky. „Stále platí, že na mamograf standardně vystavuje žádanku praktický lékař nebo gynekolog. Ve schématu preventivních prohlídek mají nezastupitelnou roli a zůstávají důležitým pilířem zajištění účasti žen ve screeningu. V odůvodněných případech, kdy žena přijde na screening bez žádanky, například proto, že není u lékaře registrována, žádanku ztratila nebo reaguje na připomínku mamografického centra, bude možné vše administrativně dořešit přímo na pracovišti,“ říká Jan Daneš, předseda Komise pro program screeningu karcinomu prsu Ministerstva zdravotnictví ČR. Podle něj by toto a další opatření mohla zvýšit účast žen na mamografickém screeningu o 5 až 8 procentních bodů: „Pak bychom se v účasti na mamografickém screeningu mohli zařadit skutečně mezi nejlepší země v Evropě.“
Změnu vítají také pacientské organizace. „Každá odstraněná překážka na cestě k vyšetření může znamenat zachráněný život. Ať už jde o překážku v hlavě ženy, nebo o administrativní komplikaci. S příběhy, kdy žena nešla včas na mamograf proto, že nevěděla, jak se k vyšetření dostat, nebo ho odkládala, protože se cítila zdravá, se bohužel setkáváme velmi často,“ říká Nikol Pazderová, manažerka projektu Bellis, který realizuje Aliance žen s rakovinou prsu.
Mamografický screening v číslech:
- Mamografický screening vloni absolvovalo 442 tisíc klientek VZP;
- S rakovinou prsu se vloni léčilo 59 tisíc klientek VZP. Náklady na jejich léčbu přesáhly 3,6 miliardy korun;
- Pokud chce žena podstoupit preventivní mamografické nebo ultrazvukové vyšetření mimo stanovený věkový interval, tedy před 45. rokem věku, nebo častěji než jednou za dva roky, hradí si jej zpravidla sama. VZP svým klientkám na toto vyšetření přispívá částkou 500 korun;
- VZP nabízí klientům, kteří v uplynulých dvou letech absolvovali alespoň jedno ze screeningových vyšetření, příspěvek 1000 korun na rehabilitační procedury, například masáž nebo saunu. Vloni tuto možnost využilo 135 tisíc klientů.
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