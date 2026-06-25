Mašek (ANO): Pithartův Návod na výrobu vůdce

26.06.2026 8:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k varovným slovům tehdejšího senátora Petra Pitharta.

Mašek (ANO): Pithartův Návod na výrobu vůdce
Foto: anobudelip.cz
Popisek: Jiří Mašek (ANO)

Je dobré se někdy ohlédnout a zopakovat si varování, která zazněla v minulosti k tématu přímé volby prezidenta. Petr Pithart v roce 2012 varoval před přímou volbou prezidenta. Dnes jeho slova působí až překvapivě aktuálně.

Odkaz na text i video ZDE.

Než začnu – nikdy jsem nebyl fanouškem Petra Pitharta a v mnoha jeho názorech s ním nesouhlasím. Přesto musím uznat, že jeho vystoupení v Senátu v roce 2012 bylo mimořádně předvídavé. Mnoho věcí, před kterými tehdy varoval, dnes skutečně vidíme v praxi.

Nejnebezpečnější varování

Pithart upozorňoval, že prezident může získat například 60 % hlasů občanů, zatímco vláda vznikne na základě výsledku parlamentních voleb, kde vítězná strana získá třeba jen 25 %.

Prezident pak může začít tvrdit: „Já zastupuji většinu národa.“

Přestože mu Ústava nedává pravomoc vládnout.

A právě tady zaznělo jeho nejsilnější varování: Silný mandát od občanů spojený se slabými ústavními pravomocemi může prezidenta vést k tomu, aby stále více vystupoval jako jediný skutečný zástupce lidu.

Podle Pitharta takový prezident začne zesilovat svou rétoriku, kritizovat vládu, parlament i soudy a může se opírat přímo o veřejnost místo o Ústavu.

Prezident má pravomoci, které mohou systém výrazně ovlivnit

Přestože český prezident formálně nevládne, jeho pravomoci rozhodně nejsou zanedbatelné. Jmenuje premiéra a na jeho návrh ministry, jmenuje soudce včetně soudců Ústavního soudu, členy bankovní rady České národní banky, generály, může vetovat zákony, udělovat milosti nebo zastupovat stát navenek.

Právě jmenování soudců Ústavního soudu je mimořádně důležité.

Ústavní soud je poslední pojistkou proti protiústavním krokům státu.

Rozhoduje o souladu zákonů s Ústavou, chrání základní práva občanů a může rušit zákony nebo zásahy státní moci, které jsou v rozporu s ústavním pořádkem.

Pokud prezident získá silný politický mandát a zároveň významně ovlivňuje složení této instituce, jeho vliv přesahuje rámec běžných prezidentských pravomocí.

"Návod na výrobu vůdce"

Nejslavnější část projevu přišla ve chvíli, kdy Senát projednával další změny, které by prezidenta ještě více posílily.

Tehdy Petr Pithart pronesl větu: „To už je přímo návod k výrobě vůdce.“

Nemyslel tím, že se diktátor objeví ze dne na den. Varoval před tím, že pokud jeden člověk získá mimořádně silný mandát od občanů, bude mít značný vliv na fungování státu, oslabí se možnosti jeho kontroly a veřejnost začne jeho kroky omlouvat jen proto, že byl „zvolen lidem“, může se postupně stát politikem stojícím nad ostatními ústavními institucemi.

Podle něj právě tak začíná oslabování parlamentní demokracie.

Jeho hlavní myšlenka.

Pithart neútočil na žádného konkrétního prezidenta. Tvrdil, že problém spočívá v nastavení systému. Pokud má prezident silný mandát od občanů, významné ústavní pravomoci a zároveň veřejnost toleruje překračování jeho role, může se postupně narušit rovnováha mezi prezidentem, vládou, Parlamentem a Ústavním soudem.

S odstupem let můžeme s klidným svědomím říct, že část jeho tehdejších varování se alespoň částečně naplnila. Zatím jen část!

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
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