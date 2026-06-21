Majetek? Proč se neptají Fialy? Babiš naznačil vážnou věc

Myslíte si, že jsou ženy v České republice utlačované muži?
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Myslíte si, že jsou ženy v České republice utlačované muži?
Hned v úvodu rozhovoru komentoval ceny pohonných hmot v Česku. Krátce po zahájení útoku Američanů a Izraelců v Íránu šly pohonné hmoty i na hladinu 56 korun za litr. Dnes je to 36 korun a Babiš to přičítá i regulaci cen, kterou uplatňuje jeho vláda. „Ten dopad asi potrvá delší dobu, ale uvidíme, jak se k tomu postaví Evropská unie,“ nechal se slyšet Babiš s tím, že v celé věci může sehrát důležitou roli i vztah s Čínou.
„Máme třetí nejlevnější naftu v Evropě. Devátý nejlevnější benzín. … Ale samozřejmě nás to stojí miliardu korun měsíčně. … Ale já to vidím pozitivně. Držíme inflaci dole, máme celkem slušný růst a hlavně musíme investovat. A když budeme investovat, bude tam i ten růst,“ prohlásil před kamerami CNN Prima News Babiš.
Ing. Andrej Babiš
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
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Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Vláda chce situaci změnit tím, že bude sama stavět byty pro vojáky, pro učitele, pro zdravotní sestřičky. To vše v situaci, kdy bankám rostou zisky. „Myslím, že to bylo 124 miliard,“ nechal se slyšet Babiš. „Česká národní banka je instituce, kterou nikdo nekontroluje. Oni si de facto vytisknou peněz, kolik chtějí. Minulý šéf Rusnok tak údajně udělal obří dluhy,“ vršil kritiku na Českou národní banku Babiš.
Poté zopakoval, že jeho vláda chce nastartovat ekonomiku novými investicemi. Jeho předchůdce v premiérském křesle Petr Fiala (ODS) prý vůbec neinvestoval. Fiala a celá pětikoalice prý neměli žádný program a uměli jen opakovat „Antibabiš, Antibabiš“.
„Když se investuje, tak je práce, tak jsou tržby, tak je HDP,“ zdůraznil Babiš.
Jako ministr financí z let 2013 až 2017 prý prokázal, že dokáže vybírat peníze, např. skrze zavedení EET. A stejně jako byl aktivní, bude aktivní i nadále. „Každý ministr vlády každý půlrok mi zeleně píše, co splnil, žlutě píše, co plní, a červeně píše, co nesplnil a proč,“ vysvětloval Babiš.
„Já jsem byl ten ministr financí, který zničil hazard. A teď zničím ten odporný kratom a drogy,“ zdůraznil Babiš.
„My máme nejlepší předpoklady být ta země, kam chce každý přijít,“ nechal se také slyšet Babiš, podle kterého Česko musí sázet na levné energie, na šikovnost a pracovitost českých lidí a na investice, které už tu máme. V této souvislosti zmínil např. firmu Novo Nordisk, významný farmaceutický podnik.
„Spolu s Vojtěchem Adamem jsme tým, protože to zdravotnictví je priorita. Máme to rozdělené. On je skvělý ministr a my spolu spolupracujeme. … Ale já celé moje okolí učím psát. Je to styl práce, je to efektivní. Já nemám čas se vykecávat,“ nechal se slyšet Babiš s tím, že co je psáno, to je dáno a dá se dohledat, co bylo slíbeno a co z toho bylo splněno. „Adam Vojtěch je výborný ministr a má moji podporu,“ zdůraznil poté Babiš.
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
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Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
„Mimochodem, proč se nikdo nikdy nezeptal Petra Fialy na ten jeho obrovský majetek v Trpíně? Jsou o tom různé zvěsti, ale na to se nikdo neptá. My víme, že Seznam Zprávy a Novinky jedou kontinuální kampaň.“ Sám Babiš zmínil Trpín a chatu Petra Fialy v této oblasti již v roce 2024, ale pravdou je, že před touto zmínkou se Fialovu majetku v Trpíně novináři nevěnovali.
Poté se již po několikáté vyjádřil k nadcházejícímu summitu NATO v turecké Ankaře.
„Program NATO bude o tom, jak Fialova vláda nesplnila ta dvě procenta. … Oni chtěli za každou cenu lhát lidem, že splní ta dvě procenta. A nesplnili to ani v roce 2024, když si tam dali ty platby za F-35. … A já se jen obávám, že pro média bude ten celý summit o tom, jestli nejlepší politička Evropy, italská premiérka Giorgia Meloniová, se kterou my spolupracujeme a já ji podporuji, protože my společně bojujeme za revizi v Evropě,“ vysvětloval Babiš.
Rozpočet byl podle Babiše v tak špatném stavu, že se jeho vláda musela rozhodnout, jestli zařídí dopravní stavby, nebo nechá resortu obrany navíc 21 miliard. Rozhodli se pokračovat v dopravních stavbách, ale vedle toho navyšovat počty vojáků, věnovat pozornost dronům a tak podobně. „A já nemám problém to Donaldu Trumpovi vysvětlit,“ poznamenal Babiš.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Který národ více ublížil českému národu?
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Který národ více ublížil českému národu?
Moderátorka Terezie Tománková poté zmínila Babišův střet zájmů.
„Oni nic jiného nemají než zákon o střetu zájmů,“ pravil Babiš, který také zdůraznil, že se „definitivně zbavil své firmy. A když zemřu, tak ji jednou dostanou moje děti. Ale Bůh ví kdy. Čeští opoziční politici nebo zkorumpované neziskovky, jako Transparency International, kde mi pan (David) Ondráčka psal v roce 2013, že chce za nás být ministrem vnitra, tak oni píšou do Bruselu. Oni všichni. Ty zkorumpované neziskovky, nejenom Piráti. … A co oni vlastně chtějí? Oni chtějí, aby tady Babiš nebyl. Aby zemřel. Všichni ti naši opoziční politici. I média. … Já jsem naší zemi věnoval něco naší zemi. Dělám to nezištně, jsem bohatej. Já to nepotřebuju,“ pravil Babiš.
Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?
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Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?
Poté se zastal ministra kultury za Motoristy Oty Klempíře a odmítl, že bude vláda ovlivňovat veřejnoprávní média.
„Já ho mám rád, toho Klempíře. Oni lidsky jsou všichni fajn. A já vám chci vysvětlit, že jsem seděl v několika vládách. A seděl jsem ve vládě, kde mě všichni nenáviděli. Teď jsme ve vládě, kde oni jsou noví, ale člověk jim to odpustí, protože my si pomáháme a jsme tým,“ pravil premiér.
Hnutí ANO podle Babiše jen plní program. „Pro některé je i 200 korun dost peněz, i když se tomu může někdo smát. My nebudeme ovlivňovat nezávislost, tak to vůbec není,“ zdůrazňoval Babiš.
„Jdou i lidi, když toastový chleba stojí 30 korun, tak někteří lidé si koupí 6–7 chlebů, protože pro ně to jsou důležité peníze,“ poznamenal na konto koncesionářských poplatků.
Poté se ještě jednou vrátil ke kratomu a poznamenal, že jde o epidemii, se kterou hodlá bojovat.
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