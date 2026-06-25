Silná lobby za Pavlem. Turek pojmenoval problém

25.06.2026 19:25 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek (Motoristé) naznačil, že prezident Petr Pavel se vehementně tlačí na summit NATO proto, aby mohl nadále rozvíjet kontakty se zbrojařskou lobby. Zároveň tím prý také živí svoji kampaň za opětovné zvolení prezidentem. Turek to uvedl v podcastu Chuť moci Thomase Kulidakise.

Silná lobby za Pavlem. Turek pojmenoval problém
Foto: PL
Popisek: Filip Turek

Turek znovu zopakoval, že prezident Petr Pavel se podle něj chová dětinsky a hystericky, když kvůli summitu NATO podal žalobu k Ústavnímu soudu. „Pozice prezidenta je hysterická a dětinská, ale vláda drží při sobě a nemá to na její rozhodování žádný vliv. My jsme nepodali kompetenční žalobu, i když prezident evidentně ústavu porušil tím, že mě nejmenoval ministrem. A pak prezident podává kompetenční žalobu za to, že nejede na summit NATO, kde se má hájit pozice Česka, za kterou on neodpovídá,“ nechápe Turek. 

Anketa

Schvalujete, že Ústavní soud nařídil vládě vzít Pavla na summit do Ankary?

1%
98%
1%
hlasovalo: 5230 lidí

Prezident by se podle něj měl začít chovat jako chlap a politik. „On se nechová ani jako politik, což je paradoxní, když je přitom lídr opozice,“ uvedl. „Neprospívá mu to, neprospívá to této zemi ani občanům. Trochu to ale prospívá nám, my díky tomu máme téma, které je atraktivní,“ zhodnotil s tím, že to pro Pavla není rozumné.

Pavel podle Turka už momentem jeho nejmenování odstartoval kampaň za své znovuzvolení. „A nejde přitom o jeho prezidentství jako takové, je to mise k vytvoření spojených států evropských, přijetí eura, za ztrátu české svrchovanosti a to je jeho jasná mise, kterou jeho sponzoři podporují,“ má jasno Turek. Pavel podle něj neustále hledá témata, ve kterých se může vymezit proti vládě a zejména Motoristům.

„On je jako nějaká cestovní kancelář, za poslední roky byl na 61 cestách. Je to prostě PR kancelář Hradu. Jezdí fotit motorky, tam ho tisíc fotografů fotí, jak má v ruce foťák. Po cestě samozřejmě zachrání paraglidistu a vytáhne hořící děti z auta a už jen čekám, až bude jezdit na medvědu,“ prohlásil ironicky Turek.

Celý spor o cestu do Ankary je podle Turka pro běžného občana jen trapné divadlo, které nikomu neprospívá. „To, že pan prezident trvá na tom, že pojede někam, kde má hájit pozici, se kterou ani nesouhlasí a nemá na to vliv, a on z toho udělá takovou kauzu, to mi hlava nebere,“ dodal Turek.

Je vůbec otázka, proč tam Pavel tak moc chce jet, když přitom stejně musí hájit mandát schválený vládou. Podle Turka to má několik rovin. „První je nějaké jeho vojenské ego a nepochopení toho, jak funguje parlamentní demokracie, že prezident není nad vládou a je to spíše poslední článek v tom systému, a ne jak v armádě, že je nějaký generál, který má pod sebou všechny. On pořád žije v konceptu armády, kde se rozdávají příkazy a nechápe, že existuje systém, kde se musí lidi dohodnout a že život není buzerplac,“ zhodnotil Turek.

„Jak už jsem říkal, on tím také živí svoji kampaň a jde také o to, že strávil desítky let jako potentát NATO a tam má své kontakty na zbrojaře, sponzory a bohaté firmy a tyto firmy potřebují politiky jako Pavel, kteří za jejich zájmy budou bojovat. Proto si to prezident chce vydobýt, on chce na těch neformálních sezeních hájit zájmy zbrojařů,“ dodal s tím, že s Pavlem je propojena silná vojenská lobby.

Psali jsme:

Zeptejte se Pavla. Babiše rozesmál novinář
Uvázat Pavla na řetěz. Holec má výzvu pro Babiše
Dostál (Stačilo): Co je tohle za argument, ústavní soudci?
„Kurňa, jak to odůvodnit…“ Ondřej Dostál se vysmál Ústavnímu soudu

 

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

NATO , Pavel , Turek

Váš názor? (Hlasovali 4 čtenáři)

Souhlasíte, že prezident si už rozjel kampaň za znovuzvolení?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

Stávka na ČT

Co říkáte na to, že ČT, která je placená z našich peněz vlastně stávkuje a zasahuje stávkou do vysílání? Já chápu, že chtějí vyjádřit svůj názor a ve svém volném čase, ať tak činí, ale zasahovat do vysílání mi nepřijde vzhledem k poplatkům, které platíme košér. Jak se na to díváte vy?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Diskuse obsahuje 15 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Silná lobby za Pavlem. Turek pojmenoval problém

19:25 Silná lobby za Pavlem. Turek pojmenoval problém

Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek (Motoristé) naznačil, že prezident Petr Pavel …