Silná lobby za Pavlem. Turek pojmenoval problém

Turek znovu zopakoval, že prezident Petr Pavel se podle něj chová dětinsky a hystericky, když kvůli summitu NATO podal žalobu k Ústavnímu soudu. „Pozice prezidenta je hysterická a dětinská, ale vláda drží při sobě a nemá to na její rozhodování žádný vliv. My jsme nepodali kompetenční žalobu, i když prezident evidentně ústavu porušil tím, že mě nejmenoval ministrem. A pak prezident podává kompetenční žalobu za to, že nejede na summit NATO, kde se má hájit pozice Česka, za kterou on neodpovídá,“ nechápe Turek.
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Prezident by se podle něj měl začít chovat jako chlap a politik. „On se nechová ani jako politik, což je paradoxní, když je přitom lídr opozice,“ uvedl. „Neprospívá mu to, neprospívá to této zemi ani občanům. Trochu to ale prospívá nám, my díky tomu máme téma, které je atraktivní,“ zhodnotil s tím, že to pro Pavla není rozumné.
Pavel podle Turka už momentem jeho nejmenování odstartoval kampaň za své znovuzvolení. „A nejde přitom o jeho prezidentství jako takové, je to mise k vytvoření spojených států evropských, přijetí eura, za ztrátu české svrchovanosti a to je jeho jasná mise, kterou jeho sponzoři podporují,“ má jasno Turek. Pavel podle něj neustále hledá témata, ve kterých se může vymezit proti vládě a zejména Motoristům.
„On je jako nějaká cestovní kancelář, za poslední roky byl na 61 cestách. Je to prostě PR kancelář Hradu. Jezdí fotit motorky, tam ho tisíc fotografů fotí, jak má v ruce foťák. Po cestě samozřejmě zachrání paraglidistu a vytáhne hořící děti z auta a už jen čekám, až bude jezdit na medvědu,“ prohlásil ironicky Turek.
Celý spor o cestu do Ankary je podle Turka pro běžného občana jen trapné divadlo, které nikomu neprospívá. „To, že pan prezident trvá na tom, že pojede někam, kde má hájit pozici, se kterou ani nesouhlasí a nemá na to vliv, a on z toho udělá takovou kauzu, to mi hlava nebere,“ dodal Turek.
Je vůbec otázka, proč tam Pavel tak moc chce jet, když přitom stejně musí hájit mandát schválený vládou. Podle Turka to má několik rovin. „První je nějaké jeho vojenské ego a nepochopení toho, jak funguje parlamentní demokracie, že prezident není nad vládou a je to spíše poslední článek v tom systému, a ne jak v armádě, že je nějaký generál, který má pod sebou všechny. On pořád žije v konceptu armády, kde se rozdávají příkazy a nechápe, že existuje systém, kde se musí lidi dohodnout a že život není buzerplac,“ zhodnotil Turek.
„Jak už jsem říkal, on tím také živí svoji kampaň a jde také o to, že strávil desítky let jako potentát NATO a tam má své kontakty na zbrojaře, sponzory a bohaté firmy a tyto firmy potřebují politiky jako Pavel, kteří za jejich zájmy budou bojovat. Proto si to prezident chce vydobýt, on chce na těch neformálních sezeních hájit zájmy zbrojařů,“ dodal s tím, že s Pavlem je propojena silná vojenská lobby.
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