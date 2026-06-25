Uvázat Pavla na řetěz. Holec má výzvu pro Babiše

Rozhodnutí Ústavního soudu ve sporu mezi prezidentem Petrem Pavlem a vládou o účast na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře podle politiků i expertů ještě zhoršilo celou situaci. ÚS ve středu promptně předběžným opatřením nařídil vládě, aby prezidentovi účast na vrcholné schůzce Severoatlantické aliance umožnila a nekladla mu žádné překážky.
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Premiér Andrej Babiš ve čtvrtek oznámil, že ministr zahraničí Petr Macinka odešle organizátorům summitu žádost o rozšíření české delegace o prezidenta republiky a jeho doprovod. Pavel však dal najevo, že svou roli nevnímá jako pouhé doplnění vládní delegace. Podle něj je prezident automaticky vedoucím delegace na summitech NATO a sám rozhoduje o tom, kterých jednání se zúčastní. „Pokud je prezident v jakékoli delegaci, je automaticky vedoucím této delegace,“ prohlásil podle informací České televize. Prezident zároveň odmítl kritiku premiéra Babiše, podle něhož celá kauza poškozuje pověst České republiky v zahraničí.
Premiér ve čtvrtek uvedl, že ho vzniklá situace mrzí a že Česká republika bude kvůli sporu působit směšně. „Budeme zase v titulcích na celém světě, jak jsme směšní, a samozřejmě je to vina pana prezidenta,“ řekl Babiš. Pavel naopak tvrdí, že se snažil dosáhnout dohody a vládě nabízel kompromisní řešení. Podle něj kabinet ani ministerstvo zahraničí na jeho návrhy nereagovaly, a proto mu nezbylo nic jiného než obrátit se na Ústavní soud prostřednictvím kompetenční žaloby.
Ministr zahraničí Petr Macinka však s rozhodnutím Ústavního soudu zásadně nesouhlasí. Přestože vláda prezidentovu účast na summitu po rozhodnutí soudu zajistí, šéf diplomacie označil celý postup za mimořádně problematický. Macinka ve středu prohlásil, že rozhodnutí soudu představuje „pokus o ústavní puč“.
S tím souhlasí řada expertů a politiků, včetně bývalých prezidentů Václava Klause a Miloše Zemana. Komentátor Petr Holec pro ParlamentníListy.cz vysvětlil, že od Pavla jde už o druhý ústavní puč za poslední půlrok. „Česko zažívá už druhý ústavní puč prezidenta Petra Pavla. První spáchal sám nejmenováním Filipa Turka ministrem. Druhý teď ohledně summitu NATO, ten už ve spolupráci s Ústavním soudem vedeným politickým aktivistou a chvilkařem Josefem Baxou, jmenovaným Pavlem,“ má jasno Holec.
Vyjádření Pavla pro ČT o tom, že musí být vedoucí delegace, podle Holce ukazuje na Pavlovu nenasytnost. „Ukazuje to dvě věci. Zaprvé, že s jídlem roste chuť a Pavel se snaží s pomocí médií a opozice převzít moc v zemi. A zadruhé, že ho v zájmu naší ústavní demokracie musíme uvázat zpátky na řetěz ústavy, nebo se jednou probudíme v Rusku, jen bez ropy a plynu. A podílet se na tom musí i vláda, která k chování Pavla ani ÚS nemůže mlčet. Nakonec odteď žádný ÚS nemáme. Místo něj máme Pavlův soud,“ hodnotí Holec ironicky.
Komentátorka Karolína Stonjeková souhlasí, že tímto rozhodnutím se ukázalo, že neexistuje v Česku právní stát a že Pavel zde buduje prezidentskou republiku. „Za posledních 24 hodin jsme četli řadu různých novinových titulků. Ale ten jeden hlavní jsme číst nemohli. Nikdo ho totiž ještě nenapsal. Ten titulek zní: Vítejte v prezidentském systému, vítejte ve stavu, kdy právní stát neexistuje,“ uvedla pro ParlamentníListy.cz.
Ve středu byl podle ní porušen základní právní demokratický úzus, že před zákonem jsou si všichni lidé rovni. „Nejsou! Pokud jste běžný občan, čekáte na spravedlnost roky a na předběžné opatření Ústavního soudu 2 - 6 měsíců. Když se ale jmenujete Petr Pavel, ÚS kvůli vám s radostí rozhodne už za 24 hodin - to navíc v situaci, kdy nejde o ničí život, zdraví, peníze… Zkrátka nejde o nic závažného a nehrozí ani žádné nebezpečí z prodlení,“ nechápe Stonjeková, jak mohl ÚS rozhodnout tak brzy.
O samotný summit v Ankaře tak podle ní už vůbec nejde, jde o přežití právního státu v Česku. „V tomto stavu je jedno, kolik lidí od prezidenta pojede na summit, ani není důležité, kdo tu delegaci povede. To jsou všechno vlastně podružnosti. Důležité je jen jedno: žijeme v České banánové republice. Takže ať klidně tu delegaci do Ankary vede ten nejžlutější banán, který to celé způsobil. Vlastně už je to úplně jedno…“ dodává Stonjeková.
Galeristka, komentátorka a exposlankyně ODS Kateřina Dostálová zase pochybuje o Pavlově čtvrtečním vyjádření, že má automaticky být vedoucím české delegace. O tom se totiž Ústavní soud ani Ústava nikde nezmiňuje. „Nevím, zda předběžné opatření Ústavního soudu explicitně zmiňuje, že prezident Pavel má být vedoucím delegace s právem účastnit se všech jednání bez souhlasu vlády,“ připomíná v reakci pro ParlamentníListy.cz.
Dostálová také cituje Pavlova slova, která pronesl v polovině června v Třebíči a dává je do souvislosti s prezidentovými urážkami amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Bohužel v posledních letech summity NATO se stávají trochu obětí snahy nenaštvat největšího a nejsilnějšího člena Aliance. A tím jsou Spojené státy. Myslím si, že příštím summitům Aliance určitě pomůže, když kromě krátké formální debaty budeme mít prostor i pro mnohem delší neformální debaty, kde se budeme bavit na úrovni hlav států a vlád o řadě bezpečnostních hrozeb, které jsou kolem nás, o názorech na ně, o možných způsobech řešení,“ prohlásil Pavel v Třebíči.
Z toho se Dostálové zdá, že Pavel se nehodlá omluvit nejsilnějšímu členu NATO za své neuctivé výroky v minulosti. „Ba naopak to vypadá, že se mu chce postavit. Delegace vlády bude mít 12 členů, delegace prezidenta čítá členů 35. Veřejnost má právo znát jména delegace, protože ta nám všem mohou dát odpověď na otázku, o co prezidentu Pavlovi jde. Pokud jde o mě, tak jsem přesvědčená, že zájmy prezidenta jdou proti zájmům vlády demokraticky zvolené lidem, který je prostřednictvím parlamentu suverén. Souhlasím s ministrem zahraničí Petrem Macinkou, který na včerejší TK ve sněmovně prohlásil, že jde o ústavní puč, který se odehrál na Hradě a následně v Brně,“ podpořila Dostálová Petra Macinku.
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