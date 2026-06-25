ČEZ: Jablonec zahřívá teplo již ze šesté kogenerační jednotky

Po zkušebním provozu byla jednotka slavnostně zprovozněna v úterý 23. června za účasti zástupců ČEZ Energo (investor a provozovatel kogenerační jednotky) a městské společnosti Jablonecká energetická, a. s. (provozovatel městského CZT). Společnost ČEZ Energo tak ve městě v údolí řeky Nisy vlastní a provozuje již šest kogeneračních jednotek (KGJ). Moderní zařízení vyrábějí zároveň teplo a elektřinu a tím dosahují účinnosti využití energie až 90 procent. Přínosem ovšem není jen účinnější a efektivnější výroba tepla a teplé vody, ale i stabilizace ceny tepla pro koncového zákazníka.
České teplárenství prochází v současné době velkou transformací a od spalování ropných produktů a uhlí směřuje čím dál více k ekologičtějším zdrojům. Kogenerační jednotky tak hrají v případě měst důležitou roli. Jejich výhodou je, že je lze jednoduše integrovat do systémů centrálního zásobování teplem. V Jablonci nad Nisou si tuto skutečnost uvědomují už poměrně dlouho, a tak zde už před delší dobou skončili se spalováním mazutu a revitalizovanou soustavu CZT teď doplňují o moderní kogenerace. „Naším cílem je dlouhodobě provozovat moderní, efektivní a spolehlivou soustavu centrálního zásobování teplem. Kogenerační jednotky nám pomáhají lépe využívat energii, stabilizovat cenu tepla pro odběratele a současně snižovat dopady na životní prostředí. Nový zdroj v Mechové ulici je dalším krokem v této strategii,“ říká Petr Roubíček, předseda představenstva Jablonecká energetická, a. s.
Instalace kogenerační jednotky byla zahájena v létě roku 2024, přičemž probíhala v režii ČEZ Energo s celkovou investicí ve výši desítek milionů korun. ČEZ Energo bude také provozovatelem jednotky. Vedle samotné kogenerační jednotky zahrnoval projekt i vybudování akumulační nádrže a další technologické a stavební úpravy areálu kotelny, přičemž byl kladen důraz na začlenění technologie do okolní zástavby, včetně úprav okolního prostoru a výsadby zeleně. Jablonecká energetická pak financovala odkup pozemku, na kterém nová technologie stojí, a treláž v podobě ocelové konstrukce a lanových sestav pro popínavé rostliny.
„Ve spolupráci s Jabloneckou energetickou jsme v minulosti již vybudovali pět kogeneračních jednotek, které výrazně přispívají k dekarbonizaci teplárenství ve městě. KGJ Mechová je tak šestou v pořadí. Její parametry jsou shodné s KGJ Březová nebo Liberecké, které byly instalované v roce 2020. Má tedy tepelný výkon 1154 kW a elektrický výkon 999 kW,“ říká za ČEZ Energo Martin Václavek, generální ředitel společnosti. Další KGJ jsou součástí technologií v kotelnách B. Němcové a J. Hory. „Stejně jako v jejich případech se pochopitelně postaráme i provozování nové KGJ v Mechové ulici.“
Kotelna v Mechové ulici zajišťuje dodávky tepla a teplé vody pro přibližně 750 domácností v 20 bytových domech a dalších objektech v této části města. „Nová kogenerační jednotka představuje další krok v modernizaci soustavy centrálního zásobování teplem v Jablonci nad Nisou. Navazuje na již realizované projekty v dalších lokalitách a pomáhá zvyšovat efektivitu i stabilitu celé soustavy, posiluje spolehlivost dodávek tepla a zároveň umožňuje ještě efektivnější využití zemního plynu při kombinované výrobě tepla a elektrické energie. Kapacita zdroje je navíc dostatečná i pro případné rozšíření soustavy centrálního zásobování teplem o další odběratele,“ doplňuje Petr Roubíček. Jak ještě dodal, součástí nového zdroje je rovněž akumulační nádrž o objemu 80 m³ a vše ještě koncem roku doplní fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 19 kWp. na střeše kotelny.
Slovo kogenerace pochází z anglického co-generation a znamená společnou výrobu elektřiny a tepla, což má ekonomické i environmentální výhody. Kogenerační jednotku, zkráceně KGJ, tvoří spalovací motor uzpůsobený pro spalování plynu. Motor je napojený na generátor, který vyrábí elektrickou energii. Ta se spotřebovává v místě výroby nebo putuje do sítě. Motor i generátor produkují teplo, které systém chlazení odvádí přes výměník do topného systému nebo ohřívá vodu. Využití zdroje energie je tak oproti klasickým elektrárnám efektivnější a s maximální účinností a nižším dopadem na životní prostředí. „ČEZ Energo nyní provozuje 173 kogeneračních jednotek v 98 lokalitách po celé České republice,“ uzavírá Martin Václavek.
Víte, že…
…Jablonecká energetická je teplárenskou společností, jejímž 100% vlastníkem je Statutární město Jablonec nad Nisou. Společnost je největším dodavatelem tepla a teplé vody ve městě. Dodává teplo a teplou vodu z moderních decentralizovaných plynových kotelen v blízkosti vytápěných objektů více než 4 000 domácnostem, školám, organizacím i průmyslovým podnikům. Kogenerační jednotky se přitom v posledních letech staly důležitou součástí transformace jabloneckého teplárenství, které prošlo rozsáhlou modernizací a postupným přechodem na ekologičtější a vysoce účinné zdroje energie. Nová KGJ v Mechové ulici na tento trend navazuje a dále posiluje energetickou bezpečnost a stabilitu celé soustavy. Více na www.jeas.cz
…ČEZ Energo se zabývá instalací a následným provozováním kogeneračních jednotek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla s instalovaným výkonem od stovek kW až do jednotek MW. Společnost v současnosti provozuje celkem 173 kogeneračních jednotek v 98 lokalitách buď v rámci vlastních či pronajatých systémů centrálního zásobování teplem (CZT) nebo jako vnořené zdroje do kotelen obchodních partnerů. Jejich celkový elektrický výkon dosahuje 134 MW a tepelný výkon 168 MW. Jednotky jsou moderním způsobem zapojené do společné virtuální elektrárny s jednotným řídicím systémem. ČEZ Energo je členem ČEZ ESCO ze Skupiny ČEZ. Více na www.cezenergo.cz
…,ČEZ ESCO (Energy Service Company) je dceřiná společnost ČEZ, která se zaměřuje na služby související s moderní energetikou, dekarbonizací a snižováním klimatické stopy pro průmyslové zákazníky, obce a instituce. Jde například o energetické audity a energetické poradenství, výstavbu a provoz kogeneračních jednotek, zavádění systémů měření, renovaci teplárenských soustav a instalaci fotovoltaických elektráren. ČEZ ESCO je také dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. Zajišťuje i dodávky elektřiny, plynu a tepla, výkup elektřiny, obchodování s emisními povolenkami, provoz energetických zařízení a jejich servis. Má cca 2000 zaměstnanců. Mezi dceřiné společnosti ČEZ ESCO patří firmy AirPlus, AZ KLIMA, CAPEXUS, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, Domat Control System, EP Rožnov nebo ENESA. Více na www.cezesco.cz.
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