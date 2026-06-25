Lesy ČR: Voda z Moravy pomáhá zmírnit sucho v lese u Hodonína

Od pondělí 22. června jím proudí voda, která se rozlévá do suchého koryta vodního toku Studená chodba a následně se dostává dále do lesa. Písčité půdy na nepropustném jílovém podloží vodu dobře absorbují a zásobují jí lesní porosty a vše živé v okolí.
Tímto způsobem pomáháme lesu lépe odolávat suchu během současného horkého a suchého období. Celkem plánujeme do lesa načerpat 50 tisíc m³ vody, čerpání by mělo trvat pravděpodobně do čtvrtečního večera. Finanční náklady na čerpání uhradí AOPK ČR.
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