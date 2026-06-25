Lesy ČR: Voda z Moravy pomáhá zmírnit sucho v lese u Hodonína

25.06.2026 16:32 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Lesníci ve spolupráci s AOPK ČR a společností ČEZ, a.s., čerpají vodu z řeky Moravy do lesa v národní přírodní památce Hodonínská Dúbrava u Hodonína. K čerpání využívají potrubí z Elektrárny Hodonín, kterým se dříve dopravovala směs popílku a vody na skládku popílkoviště.

Lesy ČR: Voda z Moravy pomáhá zmírnit sucho v lese u Hodonína
Foto: lesycr.cz
Popisek: Lesy ČR - logo

Od pondělí 22. června jím proudí voda, která se rozlévá do suchého koryta vodního toku Studená chodba a následně se dostává dále do lesa. Písčité půdy na nepropustném jílovém podloží vodu dobře absorbují a zásobují jí lesní porosty a vše živé v okolí.

Tímto způsobem pomáháme lesu lépe odolávat suchu během současného horkého a suchého období. Celkem plánujeme do lesa načerpat 50 tisíc m³ vody, čerpání by mělo trvat pravděpodobně do čtvrtečního večera. Finanční náklady na čerpání uhradí AOPK ČR. 

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Lesy ČR , TZ

JUDr. Jan Holásek, LL.M. byl položen dotaz

Domluvy a pomluvy

Já jste také toho názoru, že politici by se měli být schopni domluvit a ne se pomlouvat, hlavně veřejně. Nemyslíte, že jako hlupáci jak tvrdíte vypadáme i tehdy, když prezident v zahraničí vládu pomlouvá? To se podle mě nedělá. Ať vysloví svůj názor, tady.

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