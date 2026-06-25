Zeptejte se Pavla. Babiše rozesmál novinář

25.06.2026 16:28 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Premiér Andrej Babiš, který se ve čtvrtek účastní v Polsku Konference k obnově Ukrajiny, se krátce vyjádřil i k chystanému summitu NATO, kam z rozhodnutí Ústavního soudu odcestuje i prezident Petr Pavel. Babiš zopakoval, že na neformální večeři, která je klíčovou částí summitu, bude Česko zastupovat sám. Následný dotaz, zda nakonec nebudou na večeři s prezidentem oba, Babiše rozesmál. „To nechci radši ani komentovat,“ prohlásil Babiš, že bude Česko pro smích.

Zeptejte se Pavla. Babiše rozesmál novinář
Foto: Repro Youtube
Popisek: Premiér Babiš na tiskové konferenci

Spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a vládou Andreje Babiše o účast na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře se tento týden dostal až před Ústavní soud. Ten rychle přijatým předběžným opatřením rozhodl, že vláda musí zajistit prezidentovu účast na vrcholné schůzce Severoatlantické aliance a nesmí mu v cestě bránit. Podle soudu je účast české hlavy státu na summitech NATO zavedenou praxí, kterou je v tuto chvíli potřeba zachovat. 

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Prezident rozhodnutí přivítal a zároveň zdůraznil, že svou účast nevnímá pouze jako formální přítomnost v rámci vládní delegace. Podle Petra Pavla je prezident při účasti na podobných jednáních automaticky vedoucím české delegace a sám by měl rozhodovat o tom, kterých částí programu summitu se zúčastní. „Pokud je prezident v jakékoli delegaci, je automaticky vedoucím této delegace,“ uvedl.

Premiér Andrej Babiš po rozhodnutí soudu uvedl, že vláda prezidentovu účast zajistí, zároveň ale kritizoval způsob, jakým se celý spor vyhrotil. Podle něj situace poškozuje obraz České republiky v zahraničí a ukazuje na hluboký konflikt mezi hlavou státu a kabinetem. Ve čtvrtek se Babiš účastní v Gdaňsku konference k obnově Ukrajiny, kde se novináři doptávali právě i na summit NATO a početnou delegaci, kterou chce přivézt Petr Pavel.

Složení delegace prezidenta Petra Pavla premiéra Andreje Babiše dle jeho slov nezajímá. Babiš se zejména podivil, proč se ho novináři ptají na poradce prezidenta Petra Koláře, který je prý pro Pavla důležitý. „Kolář je důležitý? Proč? Jakože ho stvořil, jako jeho loutkovodič myslíte,“ ptal se ironicky Babiš. Přítomní novináři se ale nadále dotazovali, jestli Babiš bude řešit, kdo bude v Pavlově delegaci. „Já ale tu akreditaci nedělám a nevím, koho si pan prezident vezme,“ dodal premiér.

Babiš také reagoval na slova Petra Pavla, že jako prezident by měl být vedoucím představitelem delegace a nikdo za něj nebude rozhodovat, které části programu se zúčastní. Babiš prý nadále počítá, že se bude účastnit zejména neformální večeře, která je podle něj klíčová. „Tak jsme to schválili, ta neformální večeře je důležitější, protože tam probíhají neformální jednání, kde dochází ke koordinaci. Loni byla stejná sestava na večeři i druhý den na jednání a z toho bylo 18 členů Evropské rady,“ prohlásil Babiš, že velká část zemí na summit vysílá premiéry.

Když padl dotaz, zda by na neformální večeři mohl být premiér i prezident, Babiše to rozesmálo. „To nechci radši ani komentovat. Je to směšné, trapné a budeme všem pro smích,“ má jasno Babiš. „Radši se zeptejte pana prezidenta, proč neplní předvolební sliby, když říkal, že bude spojovat společnost a moderovat to tak, aby nebyla rozdělená. On ji přitom rozděluje ještě více,“ dodal premiér.

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Babiš , NATO , Pavel

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Soudy

Jak je možné, že když se na soud obrátí prezident je rozhodnuto za 2dny! a v případě obyčejných smrtelníků jako my by soudy za dva dny nerozhodly absolutně o ničem, zřejmě by ani soudci neotevřeli spis a naopak se vlečou i roky? To mi nepřijde vůbec spravedlivé. Jak se říká, když nejde o život o nic...

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