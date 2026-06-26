Scénář: Pavel v NATO slíbí, Babiš s tím nic nenadělá. A vy zaplatíte

Diskuse kolem složení české delegace pro summit NATO v turecké Ankaře na sociálních sítích neustávají. Ekonom, publicista a externí poradce ministra zahraničních věcí Pavel Šik se zamýšlí nad scénářem, kdyby Pavel v Ankaře hrál hokynáře.
„Představme si scénář. Není prokázaný, není potvrzený, ale má vnitřní logiku.“ A vrací se k faktu, že Ústavní soud vydal ve středu předběžné opatření za jediný den, bez vyjádření vlády, způsobem, který nemá srovnatelný evropský precedent. Dva soudci hlasovali proti a jejich argumenty jsou procesně silné. Většina přesto rozhodla.
„Proč taková rychlost? Proč taková cena?“ ptá se Šik. A zkouší odpovědět nikoli právnicky, ale geopoliticky.
„Babiš má ve vztahu k obranným výdajům konzistentní pozici. Česká republika má jiné priority, rozpočet je napjatý a číselné cíle NATO jsou politický konstrukt, který se dá různě počítat. To je legitimní postoj vlády, která vzešla z voleb. Odmítl financovat Pavlovu muniční iniciativu z českého rozpočtu v rozsahu, který Pavel požadoval. Odmítl ručit za půjčku Ukrajině. Jsou to rozhodnutí, která má vláda právo udělat a která Pavel veřejně kritizoval, opakovaně a ostře,“ rekapituluje ekonom.
Anketa
Schvalujete, že Ústavní soud nařídil vládě vzít Pavla na summit do Ankary?
Není jedno, jestli o českých penězích mluví Petr, nebo Pavel
Pavel není náhodný host. „Je to člověk, který muniční iniciativu osobně vybudoval, jehož jméno je s podporou Ukrajiny přímo spojeno a jehož financování Babiš odmítl. V místnosti plné lídrů, kteří tento závazek sdílejí, má Pavel jedinečnou pozici, může veřejně, před ostatními hlavami států, signalizovat českou připravenost k ambicióznějšímu bilaterálnímu závazku. Ne jako formální rozhodnutí, k tomu pravomoc nemá. Ale jako politické gesto, jako větu vyřčenou v pravý čas před správnými lidmi,“ soudí ekonom.
Ostatní lídři by ji podle jeho názoru přijali a citovali by ji v kuloárech. Babiš by byl doma před hotovou věcí. „Číslo by existovalo, bylo by veřejné. A Česká republika by ho musela nějak vysvětlit, anebo platit politickou cenu za jeho popření. Co když to není náhoda, co když to je taktika. Pavel se pohybuje v síti hráčů, kteří mají zájem na starých pořádcích, v síti sahající od Pentagonu přes Hoover Institut až po Globsec v Bratislavě, někteří je nazývají neokoni. Pavel ví, co se od něj v místnosti očekává, a ví, že Babiš to ví také. Co když spor není o protokol. Co když je o tom, kdo v Ankaře mluví za Českou republiku v momentu, kdy se počítají peníze. Dva soudci napsali, že nebyl důvod k takovému spěchu. Měli procesně pravdu, ale často se stává, že geopolitika nezná procesní lhůty, a proto není možná jedno, jestli na nevýznamné večeři v Ankaře mluví o českých penězích Petr, nebo Pavel,“ uzavřel Šik.
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