Scénář: Pavel v NATO slíbí, Babiš s tím nic nenadělá. A vy zaplatíte

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26.06.2026 9:00 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Ekonom Pavel Šik varuje před možnou geopolitickou hrou prezidenta: zatímco premiér Andrej Babiš (ANO) drží rozpočtovou zdrženlivost, prezident Petr Pavel, napojený na vlivné západní struktury, může přímo v Ankaře učinit politické gesto, které Česko postaví před hotovou věc. A může zásadně ovlivnit, kolik Česko nakonec zaplatí.

Scénář: Pavel v NATO slíbí, Babiš s tím nic nenadělá. A vy zaplatíte
Foto: Hans Štembera
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Diskuse kolem složení české delegace pro summit NATO v turecké Ankaře na sociálních sítích neustávají. Ekonom, publicista a externí poradce ministra zahraničních věcí Pavel Šik se zamýšlí nad scénářem, kdyby Pavel v Ankaře hrál hokynáře.

„Představme si scénář. Není prokázaný, není potvrzený, ale má vnitřní logiku.“ A vrací se k faktu, že Ústavní soud vydal ve středu předběžné opatření za jediný den, bez vyjádření vlády, způsobem, který nemá srovnatelný evropský precedent. Dva soudci hlasovali proti a jejich argumenty jsou procesně silné. Většina přesto rozhodla.

„Proč taková rychlost? Proč taková cena?“ ptá se Šik. A zkouší odpovědět nikoli právnicky, ale geopoliticky.

Fotogalerie: - Pavel na vládě

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Prezident Petr Pavel zavítal na jednání vlády. Zdr...
Prezident Petr Pavel zavítal na jednání vlády. Zdr...
Prezident Petr Pavel zavítal na jednání vlády. Zdr...
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„Babiš má ve vztahu k obranným výdajům konzistentní pozici. Česká republika má jiné priority, rozpočet je napjatý a číselné cíle NATO jsou politický konstrukt, který se dá různě počítat. To je legitimní postoj vlády, která vzešla z voleb. Odmítl financovat Pavlovu muniční iniciativu z českého rozpočtu v rozsahu, který Pavel požadoval. Odmítl ručit za půjčku Ukrajině. Jsou to rozhodnutí, která má vláda právo udělat a která Pavel veřejně kritizoval, opakovaně a ostře,“ rekapituluje ekonom.

Mgr. Pavel Bartoň

  • ANO 2011
  • poslanec
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V Ankaře podle něj možná přichází příležitost k vyrovnání účtů. „V Ankaře se 7. a 8. července bude poprvé fyzicky skládat účet z haagských závazků. NATO nepřijímá rezoluce, přijímá konsensus a konsensus se v praxi netvoří hlasováním, ale tlakem v místnosti, bilaterálními rozhovory v kuloárech a veřejnými závazky, které lídři vyslovují před ostatními lídry. Německá iniciativa počítá s balíčkem 70 miliard eur pro Ukrajinu, z toho 40 miliard z bilaterálních příspěvků jednotlivých zemí. Každý příspěvek bude veřejně sledován, to je součást mechanismu, který Německo navrhlo právě proto, aby zabránilo neochotě platit. Rutte dnes na akci Atlantic Council řekl doslova, že Ankara je důležitější než Haag, protože Haag byl o závazcích a Ankara je o plnění. A teď si představte, že v té místnosti sedí vedle Babiše Petr Pavel,“ píše Šik.

Anketa

Schvalujete, že Ústavní soud nařídil vládě vzít Pavla na summit do Ankary?

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hlasovalo: 6746 lidí

Není jedno, jestli o českých penězích mluví Petr, nebo Pavel

Pavel není náhodný host. „Je to člověk, který muniční iniciativu osobně vybudoval, jehož jméno je s podporou Ukrajiny přímo spojeno a jehož financování Babiš odmítl. V místnosti plné lídrů, kteří tento závazek sdílejí, má Pavel jedinečnou pozici, může veřejně, před ostatními hlavami států, signalizovat českou připravenost k ambicióznějšímu bilaterálnímu závazku. Ne jako formální rozhodnutí, k tomu pravomoc nemá. Ale jako politické gesto, jako větu vyřčenou v pravý čas před správnými lidmi,“ soudí ekonom.

Ostatní lídři by ji podle jeho názoru přijali a citovali by ji v kuloárech. Babiš by byl doma před hotovou věcí. „Číslo by existovalo, bylo by veřejné. A Česká republika by ho musela nějak vysvětlit, anebo platit politickou cenu za jeho popření. Co když to není náhoda, co když to je taktika. Pavel se pohybuje v síti hráčů, kteří mají zájem na starých pořádcích, v síti sahající od Pentagonu přes Hoover Institut až po Globsec v Bratislavě, někteří je nazývají neokoni. Pavel ví, co se od něj v místnosti očekává, a ví, že Babiš to ví také. Co když spor není o protokol. Co když je o tom, kdo v Ankaře mluví za Českou republiku v momentu, kdy se počítají peníze. Dva soudci napsali, že nebyl důvod k takovému spěchu. Měli procesně pravdu, ale často se stává, že geopolitika nezná procesní lhůty, a proto není možná jedno, jestli na nevýznamné večeři v Ankaře mluví o českých penězích Petr, nebo Pavel,“ uzavřel Šik.

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Článek obsahuje štítky

Babiš , NATO , Pavel , půjčka , rozpočet , summit , Šik , Ukrajina , Ankara , muniční iniciativa

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Měl by podle vás v Ankaře zastupovat Českou republiku výhradně premiér, který má mandát rozhodovat o rozpočtu?


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Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

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