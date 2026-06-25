ČSÚ: Kriminalita v Česku loni mírně klesla

25.06.2026 13:28 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Podle policejních statistik došlo v Česku v roce 2025 k poklesu trestných činů o 3,3 tisíce. Snížila se majetková i hospodářská kriminalita, naopak nejvýrazněji vzrostla kriminalita mravnostní. Počet odsouzených osob se meziročně zvýšil, mírně naopak ubylo vězněných.

ČSÚ: Kriminalita v Česku loni mírně klesla
Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

Podle statistik Policie ČR bylo v roce 2025 v Česku registrováno 170 051 trestných činů, což představuje meziroční pokles o 3 271 skutků (-1,9 %). Objasněno bylo 76 803 případů, tedy 45,2 % z celkového počtu, téměř stejný podíl jako v roce 2024. Pokles kriminality byl evidován v sedmi ze čtrnácti krajů, v absolutních hodnotách nejvýrazněji v Praze a Ústeckém kraji.

Policisté loni nejčastěji vyšetřovali podvody, maření výkonu úředního rozhodnutí (například řízení automobilu přes zákaz) a krádeže v obchodech. Mírně klesla hospodářská kriminalita (−4,1 %), výrazněji pak i tzv. zbývající kriminalita (-11 %), především díky poklesu registrovaných skutků zanedbání povinné výživy o 34 %.

„Mravnostní kriminalita zaznamenala v roce 2025 nejvýraznější relativní nárůst ze všech druhů kriminality, když meziročně vzrostla o 8,8 % na 3,7 tisíce evidovaných skutků. Počet nahlášených znásilnění už druhý rok přesahuje tisícovku, v roce 2025 jich bylo hlášeno 1 086, tedy meziročně o 19 více,“ uvedla Jitka Wichová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. Násilná kriminalita zůstala meziročně na stabilní úrovni s tím, že evidováno bylo 13 752 skutků násilné kriminality, z toho 156 vražd.

V roce 2025 policie v Česku stíhala a vyšetřovala 74 898 fyzických osob a 311 právnických osob, počet stíhaných fyzických osob meziročně klesl o 580. Podíl žen na celkovém počtu stíhaných osob se dlouhodobě nemění a pohybuje se okolo 17 %.

Počet pravomocně odsouzených osob se podle justičních statistik meziročně zvýšil o 3,3 % na 47 980. Naopak počet vězněných osob se téměř nezměnil a meziročně klesl pouze o 71 osob. K 31. prosinci 2025 tedy pobývalo v českých věznicích celkem 19 359 vězňů. Z tohoto počtu bylo 1 651 osob ve vazbě, 17 590 osob ve výkonu trestu odnětí svobody a 118 osob v zabezpečovací detenci. Česko se v rámci evropských zemí dlouhodobě řadí mezi státy s nadprůměrným počtem osob ve výkonu trestu odnětí svobody. „Podle posledních dostupných údajů Eurostatu za rok 2024 bylo Česko se 178 vězněnými osobami na 100 tisíc obyvatel na 4. místě v celé Evropské unii, více vězňů na počet obyvatel měly pouze Maďarsko, Polsko a Lotyšsko,“ doplňuje Helena Chodounská z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Souhrnné informace z policejních statistik, údajů ministerstva spravedlnosti i vězeňské služby, včetně mezinárodního srovnání, poskytuje nově vydaná publikace ČSÚ Kriminalita – data za rok 2025.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://csu.gov.cz

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Alkohol je metla lidstva. Vy mluvíte o jeho omezení pro nezletilé. Jak ho pro ně chcete ještě víc omezit? Bohužel já myslím, že by měl být omezen i pro dospělé. Proč ho koupíte všude? Proč je na něj vysílána reklama? Co ho i víc zdanit jako je to třeba u tabáku?

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