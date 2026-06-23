Rukopis Dozimetru v Praze. Podrazy, korupce, pivo za 100 korun. Urban účtuje s papaláši

S výstavbou a rozvojem měst máte zkušenosti z pohledu architekta i z pohledu developingu. Poslední čtyři roky v Praze jste tuto zkušenost učinil i z pozice zastupitele. V čem je tato zkušenosti jiná?
Snažím se korigovat vyložené zhůvěřilosti aktivistů na magistrátu, které by nenávratně napáchaly škody na vzhledu Prahy a životu Pražanů. Podařilo se i zabránit blokaci a zdražení výstavby nových bytů. O to Piráti a spol. usilují neustále. Podpořil jsem i taková opatření, která v budoucnu pomohou k zprůjezdnění Prahy. Naopak se podařilo zabránit vyloženým fantasmagoriím z dílny Hřiba, kdy třeba na městském okruhu chtěli 30 km/hod a zúžení do jednoho pruhu. Na druhou stranu koalice má většinu, mnoho věcí je proto špatně. Mašinérie ODS, STAN, Piráti prosadila mnoho špatných věcí. Třeba koleje na Václavák. Nula garáží.
Schvalujete, že Ústavní soud nařídil vládě vzít Pavla na summit do Ankary?
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Schvalujete, že Ústavní soud nařídil vládě vzít Pavla na summit do Ankary?
Co podle vás Praze přinesly čtyři roky koalice s dominantní pozicí ODS a Pirátů?
Hádky, podrazy, korupci, rozvrácené finance, zdražování. Jejich pozice je neúnosná. Vzájemně se obviňují ze všeho možného, ale koalici drží. Koryta. Nic jiného za tím není. Piráti by bez magistrátu zanikli. Je veřejným tajemstvím, že tam je zaměstnáno naoko půlka všech straníků. Jsou to stovky Pirátů, kteří tam berou platy 80.000+ korun měsíčně a nic nedělají. Hřib si je tak platí, aby mu byli loajální. ODS a STAN si zase řeší svoje kšefty. Lidé jsou rozhořčeni z „rekonstrukce“ Jiřího z Poděbrad. Rukopis pana Hlaváčka z dozimetrického STAN. Ano, mohu jako architekt potvrdit, že 500 miliónů za dlažbu je zlodějina. Magistrát má rekordní příjmy 148 miliard, ale výdaje zvýšili na 124 miliard. Na dopravní stavby přitom jde jen 8% rozpočtu. Dříve to bývalo 50%. Vše rozfrcají.
SPD je vnímána jako strana spíše celorepublikové agendy, která není příliš schopna pojmenovat komunální problémy. Jaké jsou tedy priority „komunální“ politiky SPD?
SPD prochází přirozeným vývojem. Už to není jen Tomio Okamura. V Praze máme desítky zastupitelů. 3 na magistrátu. Pracujeme ve výborech, komisích. Praha má jasné priority: bydlení, dopravu a bezpečnost. Co se týče bydlení máme okamžitá, střednědobá a dlouhodobá řešení. To okamžité řešení je zásadně změnit podmínky přidělování obecních bytů v Praze. Je zde odhadem 3000 prázdných obecních bytů, které byly vybydleny a zničeny nepřizpůsobivými v rámci experimentu zvaného Housing first. Ten prosadili Piráti a STAN. Tyto byty urychleně opravíme a přidělíme slušným lidem. Střednědobý plán je přidělit volné městské pozemky Pražanům, aby si postavili vlastní domy v rámci družstev. Zde plánujeme v horizontu 3 let další tisíce bytů. Dlouhodobý výhled je zlepšit vztahy s developery tak, aby mohli stavět nová sídliště. To už mohou být desetitisíce nových bytů. Tento koktejl by měl snížit ceny bydlení tak, aby si byt mohl dovolit naprosto každý. V dopravě odstraníme slalomové dráhy a jiná omezení, které nachystali Piráti a Praha Sobě. Musíme osvobodit TSK z moci aktivistů. Aby tam opět vládli odborníci. Praha se mávnutím kouzelného proutku zprůjezdní. Teď dělají vše proto, aby to motoristům „osladili“. My naopak jízdu autem usnadníme. Bezpečnost je zase kolaps bytové a sociální politiky. Natahali sem nepřizpůsobivé z celé země. Neví teď co s nimi. Oni se nafetují a pak dělají na ulicích nepořádek, čmárají po zdech, kradou a máme i vraždy. To vše změníme.
Co může SPD při vědomí své síly v metropoli nabídnout konkrétně Praze?
Kdyby Česká televize dnes přestala existovat, byla by to škoda?
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Kdyby Česká televize dnes přestala existovat, byla by to škoda?
Klasickým problémem metropole je střet kompetencí mezi „velkým“ magistrátem a obvodními radnicemi. Jak podle vás toto soužití exekutiv funguje?
Záleží na politické reprezentaci a vůli se dohodnout. Je to stále stejné, každý kope za to svoje. A je to logické. Proto je potřeba, aby lidé podpořili SPD nejen na magistrát, ale i na jednotlivých městských částech. Abychom prosadili SPďácký zdravý rozum všude. Třeba na Praze 10 se podařilo prosadit snížení daně z nemovitosti, co jsme měli v programu. Vystěhovaly se i nejotřesnější případy z obecních bytů, co tam dosadili Piráti.
Nedávno EU schválila určité změny v emisních povolenkách pro domácnosti. Vy jste stomuto tématu v minulosti věnoval, jak tedy tyto posuny hodnotíte?
Je to absolutní zlodějina. Tohle je věc vlády, aby to zarazila. My můžeme jen hlasitě křičet, že to je donebevolající zlodějina. Napakují se banky a EUpodvodníci. My jim pracovně říkáme Sorosovci. Pro lidi to bude mít katastrofální důsledky, vše se opět zdraží, opět bude inflace. Opět se znehodnotí hodnota naší práce. Zase budeme všichni chudší a mafie deep state bohatší. Člověk se až diví, proč už nemají dost. Co s těmi miliardami dělají.
Může na implementaci tohoto plánu něco změnit komunální reprezentace metropole?
Ne. My můžeme jen mírnit dopady. Je to eurodaň, kterou kasírují banky a spekulanti deep state.
V principu: Evropská unie stále teoreticky funguje na principu „subsidiarity“, tedy že rozhodnutí se mají dělat co nejblíže lidem. Reálně ale k rozhodování dochází na té nejvyšší úrovni, v Bruselu. Není problém stagnace EU zakopán i zde?
EU prochází hlubokou krizí. Ekonomika stagnuje. Nestačíme asijským tygrům, zejména Číně a Indii. Místo uvolnění trhu a ekonomiky se stahuje smyčka regulací. Logicky tedy nastalo, co nastalo. EU to řeší represí. Vydíráním členů. Vyšším přerozdělováním jejich prostředků. Chtějí abychom opět zvyšovali daně. To už se blíží socialismu, z kterého jsme nedávno utekli. Jsou dvě řešení: hluboká reforma EU. Ta ale není možná. Tedy další řešení je postupný rozpad. Návrat k jednotlivým členským státům. Bude rozhodovat Francie a Německo. Ale to se tam musí vyměnit vládní management. Ale lidé se změn nemusí bát. My máme třeba s německou AfD vynikající vztahy. Setkáváme se i jako komunální politici a řešíme konkrétní projekty spolupráce. EU k tomu vůbec nepotřebujeme. Spolupráce bude, volný pohyb a obchod také. Akorát Němci budou mít opět marku a my zachováme korunu.
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