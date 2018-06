Policista nahlásil černý kašel, měl za to čelit šikaně. Státní zastupitelství kolem toho dělá psí kusy. A my se dostali k zajímavým dokumentům

Anketa Doporučujete ÚV KSČM doporučit poslancům KSČM toleranci vlády Andreje Babiše? Doporučuji 36% Nedoporučuji 64% hlasovalo: 4639 lidí

Případ policisty Mariana Janouška se táhne od roku 2016. V kostce jde o následující. Expert na odhalování padělků Janoušek měl v oblibě brzy ráno chodit boxovat do policejní posilovny v Krakovské ulici poblíž Václavského náměstí v centru Prahy.

Právě tam se ale nakazil vysoce infekčním černým kašlem. Janoušek o situaci informoval své nadřízené. Neměl být přitom zdaleka jediným, kdo tehdy v policejní posilovně nebezpečnou nemoc chytil. Nakazit se měli tři další jeho kolegové a uklízečka.

Vedení policie ale věc podle Janouška bagatelizovalo a nepřijalo žádná konkrétní opatření. Janoušek se tedy rozhodl konat a podal trestní oznámení. Podezřelým neměl být nikdo jiný než jeho přímý nadřízený. Janoušek je dle svých slov přesvědčen o tom, že černý kašel chytil kvůli němu, že zjednodušeně řečeno jeho šéf dobře věděl, že se onemocnění v tělocvičně vyskytuje.

Na „přípis“ státního zástupce bylo Janouškovi znemožněno do spisu nahlížet podruhé (foto: PL.cz)

Jenže u vyšetřování černého kašle Janouškova kauza zdaleka neskončila. Kvůli svému postupu (podání trestního oznámení zacíleného na šéfa oddělení) se totiž policista měl později stát terčem šikany, tedy její drsnější formy tzv. „útisku“, která je již dle platné legislativy trestným činem. A Janoušek konal. Na svého šéfa podal další oznámení kvůli útisku, do kterého zahrnul i další současné a bývalé policisty, kterých se útisk údajně měl v minulosti týkat.

A právě oznámení údajného „útisku“ je okamžikem, kdy do Janouškova případu vstoupila expolicistka Petra Lhotáková z Mobbing Free Institutu, která se na problematiku šikany u bezpečnostních složek zaměřuje. Od loňského září se pak Janouškovým oznámením ve věci útisku začala zabývat Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), jediný orgán oprávněný k tomu prošetřovat možnou trestnou činnost samotných policistů. A právě GIBS je jedním ze středobodů, kolem kterých se aktuální dění Janouškovy kauzy točí.

Tím druhým je Městské státní zastupitelství v Praze. Jeden z jeho státních zástupců, který dostal případ přidělen, totiž Janouškovi a Lhotákové u GIBS zprostředkoval nahlédnutí do spisu. Jenže k tomu podle všeho nebyl oprávněn, jelikož v případu dosud nedošlo k zahájení úkonů trestního řízení. A ani Generální inspekce bezpečnostních sborů mu v této věci neměla vyhovět.

Když chtěl ovšem Janoušek do spisu vzhledem k jeho značnému rozsahu nahlížet podruhé, generální inspekce mu to zatrhla. Podle dokumentů, které máme k dispozici, se tak stalo na „přípis“ toho samého státního zástupce.

Původně přitom státní zástupce se zpracovatelkou spisu nahlédnutí do spisu Janouškovi dojednal (foto: PL.cz)

„Tímto Vás vyrozumívám o tom, že s odkazem na přípis státního zástupce, Městského státního zastupitelství v Praze, Vám nebude poskytnuta kopie žádné listiny ze spisového materiálu. Současně Vám ani nebude již umožněno do předmětného spisu nahlížet,“ napsala Janouškovi GIBS, když chtěl do svého spisu nahlížet podruhé.

Ještě 10. dubna přitom Janoušek do svého spisu za doprovodu Lhotákové nahlížel, přičemž o věci existuje úřední záznam.

Podle expolicistky Lhotákové představuje chování státního zástupce „maření šetření“ případu. V tomto smyslu si rovněž Janoušek s podporou Lhotákové na postup státního zástupce stěžoval u Vrchního státního zastupitelství s návrhem na kárné řízení státního zástupce a rovněž na odebrání celé věci.

Jenže, jak vyplývá z odpovědi Vrchního státního zastupitelství, kterou Lhotáková obdržela a kterou mají k dispozici i ParlamentníListy.cz, se na to vrchní státní zástupci dívají tak trochu jinak.

Na jedné straně totiž Vrchní státní zastupitelství neoprávněnost jednání městského státního zástupce uznává s tím, že dotyčný k tomu, aby Janouškovi nahlédnutí do vyšetřovacího spisu zprostředkoval, nebyl oprávněn.

O tom, že Janoušek do spisu nahlížel, existuje úřední záznam (foto: PL.cz)

Na straně druhé ovšem již Lhotákové a Janouškovi za pravdu nedává ve věci údajného „maření šetření“. Tento názor nelze jednoznačně akceptovat, stojí v odpovědi Vrchního státního zastupitelství Lhotákové.

Městský státní zástupce totiž podle názoru Vrchního stítního zastupitelství sice postupoval „mimo mantinely svých zákonných oprávnění“. Jenže tak prý měl činit „nadstandardně ve prospěch“ jejího zmocnitele a tedy Mariána Janouška.

Co se týče stížnosti na to, že bylo Janouškovi nahlédnout do spisu podruhé znemožněno a to na základě přípisu státního zástupce, pak Vrchní státní zastupitelství píše, že to, že „státní zástupce nahlížení do spisu nejdříve umožnil a posléze zakázal, nebylo zjištěno“. A to přesto, že Lhotáková disponuje dopisem ze strany GIBS, ve kterém se píše, že se tak stalo s odkazem na „přípis státního zástupce“.

ParlamentníListy.cz v souvislosti s případem Mariana Janouška oslovily i Generální inspekci bezpečnostních sborů. „Vzhledem ke skutečnosti, že tato fáze je podle trestního řádu neveřejná, tak nemohu a nebudu za GIBS poskytovat žádné bližší informace,“ sdělil ParlamentnímListům.cz k věci podplukovník z kanceláře ředitele GIBS Ivo Mitáček. Naše redakce oslovila i státní zastupitelství, leč odpověď do doby publikace článku nedorazila.

autor: Jonáš Kříž