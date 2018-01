Politolog Lebeda varuje: Rozdělení společnosti neskončí. Polovina voličů bude po dnešku velmi zklamaná

Podle Lebedy lidé do hlavy státu vkládaji více očekávání, než by vlastně měli. Prezident totiž stěží dokáže naplnit všechny jejich představy. „Frustrace nezmizí, jen se mohou vyměnit skupiny, kterým vadí, že nebyl zvolen jejich kandidát,“ dodal Lebeda. Ať výsledky dopadnou jakkoli, je jasné, že polovina voličů mít radost rozhodně nebude.

Hlasováním se odkryje, jaké místo má podle voličů prezident v zastupitelské demokracii. Buď to bude moderátor se symbolickou autoritou, nebo silový hráč. Lidové noviny také napsaly, že klíčovým střetem obou finalistů, tedy Miloše Zemana a Jiřího Drahoše, je premiér Andrej Babiš.

Včera v Českém rozhlase Drahoš prohlásil, že pokud by došlo na třeti pokus o sestavení vlády, trestně stíhaného by nejmenoval. Ukázal tak, že dokáže být neústupný a zaujmout výrazný postoj. Jenže o třetím pokusu nerozhoduje prezident, nýbrž předseda Poslanecké sněmovny, kterým je Radek Vondráček z hnutí ANO. Je proto téměř jisté, že by k sestavení vlády pověřil opět Babiše. V případě zvolení by se prý Drahoš snažil Vondráčka přesvědčit, aby nevybíral Babiše, který uz dvakrát nezískal důvěru.

Miloš Zeman nenechal nic náhodě a v případě, že by boj o Hrad prohrál, řekl, že Babiše jmenuje premiérem v každém případě. Tedy ustoupil od podmínky, že jej podruhé jmenuje pouze za předpokladu, že mu doloží sto jedna podpisů od poslanců. Premiérem by jmenoval Andreje Babiše do konce února, aby jeho pravomoc Drahoš pouze zdědil a nemohl rozhodnout jinak.

Hlasování v druhém kole mnozí nazývají referendem o Miloši Zemanovi, jelikož téměř všichni přiznivci prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše jsou toho názoru, že Zeman vykonával svůj úřad nedůstojně a národ rozděloval. Pokud by Zeman svůj post obhájil, asi nikdo nečeká, že by jej začal sjednocovat. Poukazuje to ale na to, že jeho příznivcům tento styl vyhovuje.

O co tedy hlavně jde, je to, že nový prezident nezmění politickou situaci, ale mohl by změnit celkovou atmosféru. Mohl by ukazovat občanům svou představu o vzorném člověku a jít příkladem. „Zaleží jen na nás, jestli zvolíme Zemana a ujasníme si, že vše, co se doposud odehrálo, bylo tak nějak v pořádku. Nebo vykročíme do neznáma s nadějí na něco lepšího,“ uzavřel v LN novinář Martin Zvěřina.

autor: nab