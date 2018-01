Politolog Pehe bez obalu: Voliči Zemana, připravte se na horší časy

Politolog Jiří Pehe zpražil ty občany, kteří si myslí, že nás Miloš Zeman jako prezident ochrání před různými mezinárodními hrozbami. Neochrání. Nejen proto, že na to není dost zdráv, ale také proto, že k tomu podle Ústavy nemá pravomoci. Ale jako by to samo o sobě nestačilo, Miloš Zeman nám ve skutečnosti na mezinárodní scéně ještě uškodí.