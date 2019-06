Politolog Valeš: Venkov se diví, co ti Pražáci blbnou

„Pokud ale lidé na Václavském náměstí volají po slušné vládě a slušném premiérovi, tak jakkoli jsou mi ta hesla sympatická, míjejí se podle mě s realitou,“ myslí si Lukáš Valeš, podle kterého by museli demonstrovat posledních třicet let, protože po listopadu 1989 jsme se se žádnými slušnými lidmi v politice prý nepotkali.

„Kdyby byli lidé nespokojeni s konkrétními kroky vlády, tak bych jim naprosto rozuměl,“ doplnil. Konkrétní činy a prohlášení ministryně spravedlnosti Marie Benešové podle politologa nijak nenasvědčují tomu, že by docházelo k ohrožení nezávislosti justice. „Zatím tedy není věcný důvod k obavám, že by nějakým způsobem chtěla krýt Andreje Babiše,“ míní.

Doporučoval by proto držet se faktů. „Okolnosti té výměny ministra svádějí k nejrůznějším dohadům. To bylo hloupé a marketingově nezvládnuté. Zatím ale nemáme relevantní informaci, že by docházelo ke zneužití státního zastupitelství ve prospěch současné moci,“ uvedl Valeš.

„Přesvědčení demonstrantů, že Babiš je jakousi žábou na prameni, který jinak vydává čistou vodu, je možná pochopitelné, ale není správné,“ říká politolog, podle kterého je Babiš produktem systému, který tu vznikal v 90. letech minulého století. „A to za aktivní spolupráce všech tzv. demokratických stran, které proti němu nyní brojí,“ doplnil.

Poukázal na ODS a TOP 09, konkrétně pana Kalouska, kteří dnes označují Babiše za zloděje a podvodníka. „Oni přispěli ke zrození Babiše a řady dalších českých oligarchů,“ myslí si Valeš.

Babiš prý udělal jen to, že sám sobě je politikem, lobbistou i tou firmou, která prosazuje svoje zájmy. „Babiš jako otevřený oligarcha nám paradoxně odkryl skutečnost. Nedělejme si iluze, že to je jen on, to je totiž základní omyl všech 120 tisíc lidí, kteří se v úterý shromáždili na Václavském náměstí,“ říká Valeš a opakuje, že jde o systémový problém.

Po třiceti letech znovu bojujeme snad ne o demokracii, ale o její charakter, i kdyby Babiš a Benešová odešli, je Valeš přesvědčen, že to na systému nezmění vůbec nic. „Představa, že pak nastane ráj na zemi a přijdou slušní lidé, je naivní,“ konstatoval politolog, který si všímá, že žádná ze stran, vládních či opozičních, nepředstavila reálný, smysluplný program pro Českou republiku.

Nemyslí si, že kombinace demonstrací a tlaku z Evropské unie vedla k proměně české politické scény. „Myslím, že ani Babiš z toho nemá strach, protože na náměstí nechodí lidé, kteří ho volí. Venkov se diví, co ti Pražáci blbnou. Má se dnes totiž dobře, rozhodně lépe než za pravicových vlád,“ sdělil a zmínil, že na Václavák chodí dobře situovaní absolventi, studenti vysokých škol a podnikatelé, kteří tam tráví večery s manželkami.

Strach má podle jeho názoru Babiš teď spíše z toho, co přijde z Bruselu. „Permanentně to ohrožuje jeho pozici a činí ho snadným terčem a část jeho voličů to nemusí skousnout,“ dodal na závěr Valeš.

Původní zdroj ZDE.

Psali jsme: Moravané, nenechte se zblbnout pražskými demonstranty. Právník Koudelka nabádá proti heslům v cizích jazycích ke zdravému rozumu Pražský lídr Stuchlík opouští ANO i politiku. Babiš jej prý chápe Premiér Babiš: Je nutné najít správné kandidáty pro klíčové posty v EU Koudelka: Moravané, nenechme se zblbnout







autor: nab