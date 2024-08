Politruky platí lépe. Další střípek do skládačky jménem Velká Británie

Britské ministerstvo obchodu hledá obchodního zástupce zaměřeného na Polsko, které je pro Británii 13. největším obchodním partnerem. Úředník, který post získá, by měl na starosti „rozvoj strategie obchodní politiky a formování celkového obchodního vztahu“ s Polskem, píše britský deník Telegraph.

V poptávce ministerstva stojí, že vybraný kandidát získá 32.858 až 34.586 liber. Plat se může v závislosti na produktivitě zvýšit na 36.583 až 38.272 liber. Deník Telegraph poukázal na to, že „typický úředník státní správy pro diverzitu a začleňování v Londýně dostává podle kariérního webu Indeed 42.697 liber ročně“. Anketa Líbilo se vám zahájení olympiády? Ano 3% Ne 93% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 11622 lidí

Výše platu pro úředníka pro diverzitu a inkluzi je překvapením hlavně s ohledem na to, že premiér Keir Starmer si stanovil jako hlavní cíl své vlády růst britské ekonomiky. Vlády napříč volebními obdobími jsou pravidelně podrobovány kontrolám stran platů ve státní sféře a v soukromém sektoru. The Telegraph poukazuje na kauzu z loňského roku, kdy se státní správa pokusila najmout „zástupce ředitele pro AI International“ a nabízela mu roční plat 75 tisíc liber. V přepočtu 2.200.000 korun. K němu postavili výzkumného vědce s podobnými povinnosti, který si u společnosti Meta, provozující Facebook, vydělal ročně jeden milion dolarů. Tedy v přepočtu 23 milionů korun. The Telegraph poukázal na to, že rozdíl je propastný.

„Polsko je jedním z nejbližších evropských spojenců Británie a obchod mezi těmito dvěma zeměmi dosáhl v roce do konce března necelých 32 miliard liber, což je roční nárůst o 11 %, podle vládního dokumentu,“ píše deník a klade otázku, která z pozic je pro oživení britské ekonomiky důležitější. Úředník pro diverzitu a inkluzi? Nebo státní nejvyšší obchodní zástupce v partnerské zemi?

Deník ukázal i na to, jak obchodní spolupráce s Polskem po brexitu probíhá. „31 % z britského vývozu do Polska v hodnotě 11,2 miliardy GBP tvořily služby, jako je právní poradenství nebo správa fondů – které nebyly komplexně pokryty dohodou EU,“ napsal deník s tím, že většinu obchodní politiky Polska řeší Brusel. A to na základě dohody o obchodní spolupráci po brexitu.

Premiér Keir Starmer se minulý měsíc setkal se svým polským protějškem Donaldum Tuskem a „přísahal“, že zahájí s Polskem užší spolupráci v otázkách jako je energetika a obrana.

Politici bývalé konzervativní vlády Británie ještě za své vlády chtěli snížit počet úředníků zabývajících se diverzitou, začleněním a inkluzí, protože měli obavu, že se Británie stala oběti „woke hobby koníčků“.

Pojem „woke hobby koníčci“ použila před prohranými volbami členka britské Konzervativní strany a zároveň ministryně bez portfeje Esther McVeyová. Ta v květnu tohoto roku oznámila, že pracovní místa ve státní správě zaměřená na rovnost, diverzitu a začlenění budou zakázána.

Nová labouristická vláda Keira Starmera v podpoře pracovních míst ve státní správě zaměřených na rovnost, diverzitu a začlenění pokračuje.

