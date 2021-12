Pollert: Přetížené nemocnice? Je to jinak. Ale hodí se to na neočkované

Lukáš Pollert, někdejší slavný olympionik a lékař, má za to, že současná covidová vlna je epidemií očkovaných. Jal se důkladně popsat proč si to myslí. Ale nezůstal jen u toho. Vyčinil některým novinářům a nabídl trochu jiný pohled na přetíženost českých nemocnic. Nahlédněte.

„Já si myslím, že je tady pandemie očkovaných, protože takových 95 procent lidí v tomto státě je očkovaných. Myslím takový ty povinný očkování - obrna, tetanus a tak. A pokud jde o tu poslední epidemii, takovou tu covidovou, tak já si myslím, že je to spíš pandemie očkovaných, protože když se lidé nechali očkovat, tak dostali možnost nenechat se testovat, od vlády nebo já nevím od koho, jestli to byl ten spolek MeSES, ale přitom se vědělo, že očkovaní mohou infekci roznášet. A to si myslím, že byla katastrofa, protože si to řada lidí neuvědomila a nedávala si pozor,“ varoval Pollert s tím, že právě tito naočkovaní lidé mohli covid předávat jak svým dětem, tak prarodičům. „A protože neočkovaní museli podstupovat testy, tak si myslím, že ta současná vlna je epidemií očkovaných. To, že očkovaní mají menší šanci dostat se na JIP, nebo těžce onemocnět, je pravda, ale epidemie je to očkovaných,“ poznamenal Lukáš Pollert.

Poté lékař důrazně odmítl, že by byl odpůrcem očkování. Neplatí to prý ani u očkování během covidu.

„Nikdy jsem neříkal neočkujte se, ale přesto je mi podsouvána nálepka nějakýho antivaxera. Já mám trochu obavu, že někteří novináři to schválně překrucují. Já jsem říkal, že očkovat by se měli staří a nemocní lidé, lidé ve věkové skupině 65 a výš,“ upozornil Pollert s tím, že v problémech se ocitají především starší obézní lidé. „U dětí, tam to očkování smysl nemá. A pokud někdo covid prodělal, tak prodělá-li někdo nemoc, tak se prostě neočkuje,“ zaznělo jasně od Pollerta.

Zdůraznil, že takhle do školy chodily i covidem nakažené děti a to byl problém.

Za zcela absurdní považuje to, že se dnes lidé neočkují kvůli vlastnímu zdraví, ale kvůli tomu, aby mohli na hory a na kulturní akce. „Takhle vám to řekne každej,“ pravil lékař.

Kriticky se postavil k nošení roušek venku. Pro zdravého člověka to podle Pollerta nemá smysl. Ale pokud je člověk nemocný, má rýmu nebo nějaké těžší onemocnění, tak to podle něj smysl má.

Trochu jiný pohled Pollert nabídl i na přetíženost českých nemocnic. Ty opravdu přetížené jsou, ale nikoli kvůli nedostatku postelí na JIP. Těch je dost. Jenže chybí personál. Personál chybí, protože lékaři a sestřičky odcházejí do Německa i do Rakouska. Podle Pollerta je jasné, proč se to děje. Ačkoli to neřekl přímo, pravděpodobně tím narážel na platové podmínky lékařů a sester v České republice a v Rakousku či Německu. „Ale on to nikdo nechce řešit. Tak se to hodí na ty neočkovaný,“ konstatoval Pollert.

Výsledkem je, že neočkovaní jsou diskriminovaní.

