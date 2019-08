Polonahý Veselovský? Měla by zakročit policie, říká pražský zastupitel. V debatě na DVTV trochu uhnuli od tématu

Ve střetu názorů Martin Veselovský připomenul tweet kardinála Duky, který k vyvěšení duhové vlajky na magistrátu poznamenal: „Mám naději, že příští rok o Velikonocích vztyčí na pražském magistrátu Kříž jako moment uznání největší menšině v ČR.“

Mám naději, že příští rok o Velikonocích vztyčí na pražském Magistrátu Kříž, jako moment uznání největší menšině v ČR. — Kardinál Duka (@dominikduka) 5. srpna 2019

Anketa Jste pro zavedení ,,daně z masa", jak se o tom vážně uvažuje v Německu? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 1693 lidí MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



primátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jan Wolf mínil, že kříž by to být nemusel, ale o Velikonocích by to mohla být například vlajka Vatikánu. „Pak by to mělo nějakou logiku. Ale aktuálně Prague Pride je jediná vlajka, která kdy na magistrátu visela. To se taky můžeme dočkat toho, že tam bude viset čínská vlajka, když budou chtít Číňani něco udělat. Pak třeba vlajky jiných států nebo vlajky jiného hnutí, pak už to nebude magistrát jako politické území, ale bude to jak Matějská a budeme ty vlajky tam střídat a to podle mě není úkolem magistrátu,“ vyjádřil se zastupitel za KDU-ČSL.

Na magistrátu má prý viset vlajka EU, ale místo ní tam dle Wolfa visí vlajka „nějaké akce“. Což mu nepřijde v pořádku. Hřib nicméně podotkl, že to není jediná vlajka, která na magistrátu zavlála, vyvěšovala se prý vlajka NATO v rámci výročí 15 let členství, dále romská vlajka v den památky romského holocaustu. Veselovský Hřiba opravil, že u NATO šlo o výročí dvacetileté. A do třetice Hřib prohlásil, že byla vyvěšena vlajka tibetská. „V rámci těch tradic, které byly přerušeny tím předchozím vedením.“ Tudíž není pravda, že je to poprvé, co byla jedna vlajka vyměněna za jinou, tvrdil primátor Prahy.

Připomenul, že to nebyla náhodná akce, ale že o tom jednala městská rada. Nicméně, pokud by to bylo jenom na něm, tak by duhovou vlajku vyvěsil. Říká, že dosud podpořil vyvěšení všech vlajek, které vyvěšeny byly. Wolfovi ovšem vadí, že primátor vyvěšuje vlajku „čistě marketingové akce“, za kterou průvod považuje. „Vezměte si, kolik ti lidé, kteří sem přijedou, utratí peněz. V létě v Praze není moc aktivit. Proč není Prague Pride v zimě?“ ptal se zastupitel. Fotogalerie: - Manželství pro všechny

Další argument se týkal toho, proč magistrát nepodporuje rodiny stejně jako homosexuály. Hřib uvedl, že podpora rodin spočívá v tom, aby bylo dost míst ve školkách, aby děti měly jak trávit volný čas či aby se matky mohly vrátit do zaměstnání, kdy se jim to hodí. Zatímco podpora homosexuálů je podle Hřibových slov deklaratorní, protože se jedná o menšinu, která je v jiných státech perzekvovaná. „Rodiny tady u nás nikdo vlastně neutlačuje a nejsem si vědom ani toho, že by rodiny po světě byly nějakým způsobem utlačovány. Takže tam není namístě ta deklarativní podpora. Minimálně já jako otec rodiny se třemi dětmi říkám, že o žádnou takovou podporu ani nestojím. Já stojím o tu podporu, kterou jsem teď zmiňoval,“ dodává.

Wolf poznamenal, že by chtěl, aby stejná podpora, jaká byla vyjádřena festivalu Prague Pride, byla vyjádřena i rodině. „Já prostě nevím, co festival Prague Pride Praze přinese, kromě toho týdne, kdy tady kvete ohromný byznys.“ Veselovský namítl, že zastupitelé města jsou většinou rádi, když se daří obchodu. „Ale za jakou cenu?“ ptal se Wolf a dodal, že v sobotu půjde Prahou průvod „méně oděných lidí“, ačkoliv v jiných zemích vás k oblečení vyzve skoro okamžitě policie. „Jsem zvědav, kolik policistů přijde v sobotu na Václavské náměstí a řekne: Oblečte si triko,“ doplnil křesťanský demokrat. Jan Wolf KDU-ČSL



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pohoršovat ho na tom bude prý to, že jiný člověk by toto udělat nemohl. Nicméně Veselovský nesouhlasil s tím, že by ho v Praze na Václaváku policisté vyzvali, aby se oblékl, kdyby tedy byl „nahoře bez“. „Měli by to udělat,“ mínil zastupitel. Zda by se tak stalo, nevěděl ani primátor Prahy, ale dodal, že když šel v minulém průvodu, tak měl frak a cylindr, tedy že být polonahý není nutnou podmínkou účasti v průvodu.

Zastupitel Wolf ještě vysvětloval svůj příspěvek na Facebooku, ve kterém tvrdil, že ve Slavičíně primátor „zvedal pouze májku“. Podle Wolfa by vyvěšování této vlajky místní pokládali za hřích. Dodal, že jako radní od roku 2014 čtyři roky odvracel rétoricky žádost, aby vlajka Prague Pride na magistrátu vlála.

Veselovský připomenul, že magistrát se podílí podporou přibližně osmi set tisíc korun na rozpočtu události, a zeptal se, zda to Hřibovi přijde správné. Na to Hřib odpověděl, že město podporuje celou řadu akcí, které mají za cíl podpořit cestovní ruch. „To je záležitost, kterou město dělá úplně běžně, a tohle je jen jedna z akcí, u kterých je to použito,“ řekl. Nicméně podle Wolfa se nejedná o běžnou záležitost, protože u Prague Pride není jasně stanoven přínos ani podmínky, jak dlouho se turisté zdrží, jako je tomu třeba u kongresové turistiky.

Celý rozhovor ZDE

Psali jsme: Bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová o diskriminaci homosexuálů: Nejen oni, ale každý člověk ji zažil! Majerová Zahradníková (Trikolóra): Finanční podpora Prague Pride? Oni zdražili latex? Jiří Vyvadil: A kdo se zastane přezírané většiny...? Diplomaté vyjadřovali podporu Prague Pride. Ale diskuse se občas pěkně zvrhla...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas