Polsko: Z 23 % daň padá na 8 %. V ČR: 21 %

„Snižujeme DPH na 8 % pro kosmetický průmysl včetně kosmetických salonů,“ oznámil koncem ledna polský premiér Donald Tusk.

? Obniżamy podatek VAT do 8% dla branży beauty - m. in. salony piękności i kosmetyczne - premier @donaldtusk . pic.twitter.com/0jT0eg5fTy

Od 1. dubna se tak sazba DPH pro kosmetický průmysl sníží z 23 % na 8 %. Nižší DPH se tak od dubna bude pravděpodobně vztahovat na kosmetické služby, manikúru a pedikúru, kosmetické poradenství a líčení, péče o tělo nebo depilace.

Premiér Tusk spolu s oznámením připomněl, že snížení DPH v tomto průmyslu bylo jedním z jeho předvolebních slibů.

„Jak víte, tento průmysl se v Polsku velmi rozvinul. Lidé měli pocit oprávněné křivdy, protože byli zatíženi vyšší daní z přidané hodnoty než docela podobné kadeřnictví,“ upozornil Tusk na to, že kadeřníci již 8% sazbu DPH mají, ostatní kosmetické služby stále podléhají 23% sazbě.

„Kosmetický průmysl v Polsku tvoří přibližně 30 tisíc podniků, které dohromady zaměstnávají okolo sta tisíc lidí,“ uvedl Tusk. „Takže doufám, že to přinese úlevu a pocit spravedlnosti velmi velké profesní skupině.

Premier @donaldtusk w #KPRM: Branża Beauty to ok. 30 tysięcy firm. To blisko 100 tysięcy zatrudnionych osób więc mam nadzieję, że to przyniesie ulgę i poczucie sprawiedliwości bardzo dużej grupie zawodowej - decyzja wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia.