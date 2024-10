Polsko nebylo na důležitém setkání. „Scholz ho tam nechtěl,“ zaznělo. A je zle

V pátek se sešli zástupci třech největších evropských zemí a Spojených států. „Dnes jsem se v sídle NATO setkal se svými kolegy z Německa, Francie a Spojeného království. Jednali jsme o našem společném závazku podporovat Ukrajinu a usilovat o stabilitu na Blízkém východě a potvrdili jsme naše odhodlání udržovat mír a bezpečnost v Evropě i mimo ni,“ uvedl americký ministr obrany Lloyd Austin.

I met with my counterparts from Germany, France, and the UK at @NATO HQ today. We discussed our shared commitment to support Ukraine and work toward stability in the Middle East, and reaffirmed our resolve to uphold peace and security in Europe and beyond. pic.twitter.com/sHYPtyF7CE — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 18, 2024

O setkání informoval také německý ministr pro zvláštní záležitosti Wolfgang Schmidt, tedy že je vše připraveno na jednání „čtyřky“.

Jednání ovšem popudilo příznivce Polska. „Nejvíce deprimující na tom všem je, že lídry účastnící se tohoto setkání pravděpodobně ani nenapadlo, že by se k nim u stolu měly připojit země jako Polsko a diskutovat o budoucnosti Ukrajiny,“ ozval se Jonathan Eyal, zástupce ředitele britského bezpečnostního think-tanku RUSI.

„Proč nebylo pozváno Polsko?“ ptal se historik Roger Moorhouse. „Čtyřčlenný formát již opravdu, ale opravdu neodráží evropskou obrannou realitu. Mělo tam být minimálně Polsko,“ komentovala analytička Constanze Stelzenmüllerová.

The most depressing element in all this is that it probably did not even cross the minds of the leaders attending this meeting that countries like Poland should be joining them at that table for a discussion about the future of Ukraine https://t.co/V119hyOu9w — Jonathan Eyal (@JEyal_RUSI) October 19, 2024

And why wasn't Poland invited? https://t.co/lFiHlU9uRw — Roger Moorhouse ???? (@Roger_Moorhouse) October 19, 2024

Quad format really, really doesn’t reflect European defence reality anymore. Poland at the very least should have been there. https://t.co/hLAXqlCFvi — Constanze Stelzenmüller (@ConStelz) October 19, 2024

„Pokud v tom nevidíte problém, jste součástí toho problému,“ přidal se zástupce ředitele varšavského think-tanku OSW Jakub Jakóbowski.

Filozof Konrad Werner se ptal ministra zahraničí současné polské vlády Radka Sikorského, zda plánuje být nepřítomen, když se vytváří bezpečnostní architektura Evropy. „Vím, že není snadné se tam dostat a narušit absurdní nicnedělání těchto čtyř, ale neplatíme vás jen kvůli předvádění se na CNN nebo MSNBC,“ vzkázal.

Profesor evropských studií Štefan Auer odtušil, že tím padá teorie, že Polsko nikam nezvou, protože v něm vládne Právo a spravedlnost.

If you don't see a problem here then you are part of the problem https://t.co/cVjAYDRvz4 — Jakub Jakóbowski (@J_Jakobowski) October 18, 2024

Hey, @sikorskiradek, when the time for negotiating a new security architecture in Europe comes, you also plan to be ABSENT? I know it's not easy to get in and disrupt the ABSURD COMPLACENCY of these four, but we don't hire you just for show-offs (BTW very good) on CNN or MSNBC?? https://t.co/EPJFNNE0sp — Konrad Werner (@KonradTWerner) October 19, 2024

So much for Poland not being taken seriously enough because of PiS… https://t.co/0MG2QiuE8Y — Štefan Auer (@stefanauer_hku) October 19, 2024

Podle bývalého prezidenta Estonska Toomase Hendrika Ilvese ale za tím, že na jednání nebylo Polsko, stojí německý kancléř Olaf Scholz. „Bylo mi řečeno, že Scholz osobně zablokoval polskou účast,“ napsal.

I am told Sholz personally blocked Polish participation. https://t.co/jCNALHG529 — toomas ilves, ex-verif (@IlvesToomas) October 20, 2024

