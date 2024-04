Pomohlo by dostat do ČR migranty s více dětmi, pravil politik od Rakušana. Rychle přidal „ale“

Umíte si představit, že by hnutí ANO dělalo to, co předvádí současná koalice? Člen Babišova hnutí, poslanec Patrik Nacher, rozpoutal na CNN Prima NEWS slovní kanonádu. Místopředseda TOP 09 Michal Kučera však Nacherovi nezůstal nic dlužen a slovní rány vracel. Chvílemi se napětí ve studiu dalo krájet. Ve studiu seděl i místopředseda SPD Radim Fiala, který varoval, že vláda pětikoalice chce otevřít cestu k vyhazovu Čechů z práce, které nahradí kupříkladu Filipínci.

reklama

Ve druhé hodině nedělní Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS proti sobě zasedli politici Michal Kučera (TOP 09), Patrik Nacher (ANO), Viktor Vojtko (STAN) a Radim Fiala (SPD).

Nacher od prvních vteřin současnou vládní koalici nešetřil.

Anketa Který z předních lídrů má vaši největší důvěru? Petr Pavel 1% Petr Fiala 0% Miloš Vystrčil 0% Markéta Pekarová Adamová 0% Andrej Babiš 27% Tomio Okamura 17% Vít Rakušan 0% Ivan Bartoš 0% Marian Jurečka 4% Karel Havlíček 2% Kateřina Konečná 48% Lubomír Zaorálek 1% hlasovalo: 48027 lidí

Vrátil se ke kauze Milana Hniličky, který odešel ze všech svých pozic, když se objevila jeho kauza v čase vlády ANO.

Je proto rád, že toto mohou lidé vidět a udělat si obrázek o tom, jakou novou politickou kulturu tady pětikoalice nastoluje.

Michal Kučera z TOP 09 okamžitě kontroval, že hnutí ANO má na triku tolik kauz, že předseda jakékoli jiné strany by už dávno odstoupil ze své funkce, ale u hnutí ANO a Andreje Babiše se to neděje. „Z vaší strany je to kázání vody a pití vína,“ vmetl Nacherovi.

„To, že to přehazujete na opoziční hnutí, to je vaše slabost. Až my zase budeme u vlády, tak já se budu tady obhajovat. Ale teď jsme v opozici, vy jste ve vládě, tak si na to po těch letech konečně zvykněte,“ žádal Nacher.

Když dostal slovo Vojtko, uznal, že kauza Dozimetr poškodila celé hnutí STAN. Trval si však na tom, že hnutí se k celé kauze postavilo čelem a řeší to.

„Vy to řešíte tak, že dáváte šifrované telefony dětem,“ smál se ve studiu Nacher.

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Když dostal slovo Radim Fiala, konstatoval, že média o tzv. premiérově kampaličce neinformují dostatečně. „Lidé nám píšou, že se s tím nic neděje. Všichni politici, kteří si hráli se šifrovanými telefony, jsou stále ve svých funkcích,“ zlobil se.

Nacher doplnil, že kolem zmíněné kampeličky se objevily podivné toky, a kdyby to takto měl Babiš, současné strany vládní koalice už by zuřily. „Vy byste už dělali demonstrace na Václavském náměstí. To je to, co nám vadí. A ty toky tam do dneška vysvětleny nebyly,“ zaznělo od Nachera.

Kučera na to konto připomínal, že hnutí ANO svolává jednu mimořádnou schůzi za druhou, a když už taková schůze probíhá, tak Andrej Babiš celé hodiny mluví mimo určené téma o cenách rohlíků a o mnoha jiných věcech.

Fotogalerie: - Schůze číslo 98

Terezie Tománková poté věnovala pozornost volebnímu kongresu ODS, kde svou pozici obhájil Petr Fiala.

Podle Kučery Fiala přednesl dobrý projev.

Gratuluji panu předsedovi Fialovi. Ukazuje se, že kongres ODS potvrdil správnost kroků této vlády a celé koalice SPOLU. To je pozitivní zpráva zejména k tomu, že v příštích sněmovních volbách chceme jako koalice SPOLU porazit hnutí ANO. To je náš hlavní cíl a máme k tomu dobře našlánuto,“ pravil Kučera.

Ing. Michal Kučera TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Konstatoval, že Česko prošlo bezprecedentní krizí, ve které se propojila válka na Ukrajině, ceny energií, ceny potravin a další věci a tato vláda podle Kučery ony krize zvládla vyřešit. Konstatoval mimo jiné, že i cena potravin se vrací na svou původní úroveň.

A tady se moderátorka Terezie Tománková důrazně ozvala.

„Nic se nevrátilo,“ poznamenala důrazně s tím, že kumulativní inflace je 30 procent.

Když dostal slovo Radim Fiala, zmínil EU. Zdůraznil, že EU vede Česko do nejisté budoucnosti a národní státy by měly mít právo si samy nastavit to, jak chtějí chránit své zájmy, své zemědělce a tak dále. Buď to změníme, kupříkladu po blížících se volbách do Evropského parlamentu, nebo počkáme, až se projekt EU vyčerpá a skončí. Nebo EU opustíme.

Ing. Radim Fiala SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jedním dechem dodal, že bude trvat na zákonu o obecném referendu. „Země, které ho nemají, se bojí svých občanů,“ vypálil Radim Fiala.

Vojtko potvrdil, že i hnutí STAN chce ve volbách uspět a čelit hnutí ANO, které předvádí „názorovou promiskuitu“. Kupříkladu u tak závažné věci, jako je důchodová reforma.

A tady se Patrik Nacher opět rozzlobil a prohlásil, že současná koalice porovnává např. patnáct let staré výroky Andreje Babiše. Vojtko však obratem poznamenal, že se stačí podívat na schůzku u prezidenta Pavla o důchodové reformě, kde zástupci ANO a vlády naznačili, že se v základních parametrech shodují, ale když se vrátil Andrej Babiš z dovolené na Maledivách, shoda zmizela.

„Protože se vrátil šéf, takže tam se to všechno změnilo,“ smáli se koaliční politici.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Premiér Petr Fiala se ve svém kandidátském projevu na kongresu ODS zavázal k tomu, že současná koalice prosadí důchodovou reformu, i kdyby poslanci vládní pětikoalice ve Sněmovně měli bydlet. A dočkal se hlasitého potlesku.

Tady dal Kučera Fialovi za pravdu. Zdůraznil, že by bylo lepší postupovat ve shodě s opozicí, ale pokud se to nepovede, tak to koalice prosadí tak či tak.

„Důchody a důchodová reforma je naprosto nezbytná, aby se skutečně udržel celý ten důchodový systém. To se ví už desítky let. Desítky let se s tím nic nedělalo a já skutečně bych nechtěl být v tomto volebním období ten, který je podepsaný pod tím, že se další volební období s tím nic neudělá. To, že to hnutí ANO bojkotuje, že mají program jenom prostě rozdávat peníze, tak bohužel buď se s námi o tom budou bavit, a ty snahy jsou dokonce i od pana prezidenta, nebo to budou bojkotovat a budeme to muset rozhodnout my. … Musí rozhodnout, ten systém je neudržitelný. Může se stát, že v dohledné době může opravdu zkolabovat, že ti lidé, kteří dneska, vlastně připomenu to, že dnešní pracující lidé vydělávají na současné důchody, ten počet pracujících. Tady ta mladá generace se neustále zmenšuje,“ varoval Kučera.

Jedním dechem dodal, že vláda a opozice nemůžou v otázce důchodové reformy vyhrát 100 ku 0, resp. ani opozice nemůže vyhrát obdobně. A proto je třeba najít kompromis.

A Nacher se znovu ozval.

„Kdyby pan kolega začal tím, čím končil, on říkal, je potřeba najít kompromis. Je potřeba se bavit. … To by bylo fajn. Jenže bohužel tato vláda to dělá tak, že ona nás jako že k něčemu pozve, něco jako si vyposlechne, pak nezná parametry, pak řekne, že to je blbost, pak si to prosadí silou?“ rozčiloval se Nacher.

A pak se podle něj nelze divit, že až se hnutí ANO opět chopí moci, parametry důchodové reformy změní.

„Pojďme hledat kompromis, pojďme neválcovat opozici 100 ku 0. Já jsem pro, ale není možný předtím tady všechny jakoby vystrašit a říct, že to všechno zkolabuje, nebude na výplaty a tak dále,“ zdůrazňoval dále Nacher.

Radim Fiala se dovolával toho, aby se zvýšila porodnost v Česku, což by dlouhodobě řešilo problémy s penzijním systémem.

„Co uděláte pro to, a já už nevím, jak se vás mám zeptat. Vy víte, kde je ta příčina, a neřešíte to prostě pro vás. Důchodová reforma je teď všechno seškrtat, aby ještě do konce volebního období vám zbyly peníze a abyste se nedostávali do obrovských deficitů. Takže teď všechno seškrtat, ale vy správně pojmenováváte příčiny, tak proč je neřešíte, proč nepomůžete rodinám, proč nepomůžete rodinám s dětmi, proč nesnížíte daně na druhé a třetí dítě? Proč jim nedáte rodinné podpory, proč jim nedáte půjčky na bydlení? Proč to neuděláte tak, abyste pro to něco?“ ptal se.

Žádal vládu, aby podpořila porodnost. „Já jsem politik a dívám se na svoje děti a na svoje vnuky, a proto to řeším,“ volal Fiala.

Vojtko obratem oponoval, že by každá česká rodina musela mít alespoň tři děti, což se nejeví jako reálné. Jedním dechem dodal, že Ministerstvo práce a sociálních věcí se snaží pozici rodin zlepšit, ale kromě toho by podle Vojtka pomohlo dostat migranty do Česka, kteří budou mít víc dětí. „Ale toto nikdo z nás nechce ani nenavrhuje,“ pravil Vojtko.

Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kučera připomínal, že opoziční strany by stále dokola přidávaly kdekomu, ale reálné možnosti českého rozpočtu jsou jinde.

Před ukončením debaty Terezie Tománková přehodila diskusní výhybku ještě k jednomu tématu. Ke zpružnění zákoníku práce tak, aby se prodloužila zkušební doba, případně zkrátila výpovědní lhůta.

Radim Fiala okamžitě oznámil, že poslanci SPD pro nic takového ruku nezvednou.

„Já mám obavu, že se v této zemi bude zvyšovat nezaměstnanost, protože ty firmy po těch cenách energií, kdy nemůžou konkurovat velkým firmám ve světě, ve Spojených státech, kde jsou ceny energií o 60 % nižší než v Evropě nebo v Asii, tak budou odcházet, a co se stane? No prostě bude nezaměstnanost. A potom, když to takhle zpružní, víte, tak prostě ti podnikatelé, aby ušetřili, tak budou nabírat nějaké Filipínce a budou vyhazovat z práce české občany,“ hřímal Fiala.

Psali jsme: „15 tisíc Kč po mně chtějí. Pomoc!“ Levnější elektřina? Tvrdý náraz Noc dlouhých ksichtů? Pellegrini vyhrál, z Prahy zní i slova o „ruské pr....“ Nacher (ANO): Kdyby nás koalice poslouchala, nemuseli jsme teď honit novelu „Přednesete projev a jdete pryč. Zbabělci!“ Fiala a ministři nečekali na otázky. Nacher vypěnil

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE