Pomsta za Davida Svobodu? Toto Černochová neuvidí ráda. Už to koluje

To, co se nám teď vrací s fialovcema, s vládou Petra Fialy, tak to skutečně nese rysy atmosféry strachu, totalitních manýrů, kdy se lidé trestají, vyhazují z práce, soudí za v podstatě hloupé názory, nebo neobratnost nějakou, a tak dál, a tohleto jsme tady neměli 33 let od pádu komunismu, až s návratem Fialových demokratů do vlády se nám to pěkně vrátilo a každým dnem nám to tady hezky rozkvétá, přichází jaro. To jsou slova komentátora Petra Holce v jeho pravidelném streamu, v němž přišla na přetřes i slova šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha.

"Dneska možná poslední, protože s tím, co se děje v Česku, s fialovcema, s tím řáděním totalitním, tak si říkám, že od příštího týdne měním svůj pořad na Azimut Petra Holce a budu vysílat nejspíš z Libavé, budu tam dělat rozhovory s bratrskejma vojákama, chtěl bych taky angažovat ministryni obrany Černochovou, že bych s ní natáčel nějaké pěkné rozhovory, že bychom si to tam udělali hezký. Určitě vy, kteří si pamatujete totalitu, tak to byl vojenský pořad v Český, nebo Československý televizi za komunismu. Já myslím, že přichází správnej čas vykašlat se na nějakou, utahovat si z vlády, protože to je nejkratší cesta k soudu, a že je dobrý pracovat pro vládu, tak jak to už u nás dělá většina médií," zmínil úvodem svého vysílání komentátor Petr Holec. Fialovci podle něj utahují šrouby. "Vidíme trestání za neobratné vyjádření, názory, olympionici fasují plakáty s mrtvolama a tak dál," dodal.

"To, co se nám teď vrací s fialovcema, s vládou Petra Fialy, tak to skutečně nese rysy atmosféry strachu, totalitních manýrů, kdy se lidé trestají, vyhazují z práce, soudí za v podstatě hloupé názory, nebo neobratnost nějakou, a tak dál, a tohleto jsme tady neměli 33 let od pádu komunismu, až s návratem Fialových demokratů do vlády se nám to pěkně vrátilo a každým dnem nám to tady hezky rozkvétá, přichází jaro. Děsím se, v co to tady rozkvete, jestli to tady bude pokračovat s vládou Petra Fialy dál. Poslední velká kauza, kterou žilo Česko, je olympionik David Svoboda. Přišel do České televize vysvětlit a interpretovat nějak rozhodnutí MOV, který doporučil těm národním sportovním asociacím start tzv. neutrální, pod neutrální vlajkou ruským a běloruským sportovcům na olympiádě. David Svoboda je sportovec, sportovci mají raději sportovat než mluvit, všichni si pamatujeme: Nic takového se nestalo a ta částka také nesedí. Já jsem si ten rozhovor pouštěl, je to samozřejmě klasická Ćeská televize, jak prostě potřebujete někoho uvařit a máte na to úplně stejný mustr. Potřebujete ho otázkami dostat do úzkých a samozřejmě u mediálně neobratných lidí se vám to úspěšně podaří, když proti vám sedí zkušený novinář, nebo zkušená moderátorka. Takže David Svoboda předvedl neobratnost. No a stihla ho reputační poprava a také potrestání," sdělil Holec.

Anketa Je v pořádku hrozit blokádami vládních budov? Je 93% Není 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 47030 lidí Pětibojař Svoboda na koberečku u Černochové viděl fotky mrtvých ukrajinských sportovců. Pojede na výcvik na Libavou. Na výchovu, aby si uvědomil, co se děje na Ukrajině. On prostě nezpochybňoval, že nějaká válka na Ukrajině je atd., ale co se stalo, tak Jana Černochová mu dala plakát s mrtvolama, výlet na Libavou, což vždycky bylo děsivý místo všech záklaďáku, který se tam museli v zimě zakopávat a tak dále. Tam byla skutečná vojna. Šéf Dukly, armádního sportovního klubu, mu dal důtku, a David Svoboda ještě skončil jako šéf sportovní komise ČOV. Takže by se dalo říct klasický řetězec událostí a trest, který já si pamatuju z 80. let, dokonce mám zkušenosti s Duklou, protože jsem tam na sklonku totality sám sportoval. A tohleto nese všechny rysy návratu do osmdesátek. Akorát, že je to jménem demokracie, samozřejmě, je to za pomocí vládních médií," dodal Holec.

"Janu Černochovou musela stihnout moje oblíbená škodolibá lidová tvořivost. A jak jinak, než... Pamatujete si černé barony? Podívejte se, tady, herec Postránecký, ten v té roli byl perfektní. No a tady vidíme už jak si lidé pohráli, podívejte se, jak to Janě Černochové sluší, ta by tam byla úplně perfektní. Dokonce, když jsem ji viděl, tak jsem si to spojil s tím temným pozadím majora Zemana, jak se vrací lehce vyžranej z koncentráku, to nějak úplně tvůrci seriálu nedomysleli. Jedině, že by tam snad byl kápo na cele a trošku obíral třeba spoluvězně o jídlo, ale... Je to tam, já nevím, co k tomu říct. Víte, teď víme, že ve vládních stranách si někteří politici v noci volají na Amatéry.cz kvůli masáži, když je přepadnou záda, kam jinam člověk zavolá v noci než na Amatéry.cz, jak sleduji Janu Černochovou, říkám si, jestli by neměla taky zavolat na Amatéry.cz, že bychom si mohli zavolat spoustu problémů, třeba to tak může být, někdy relativně složitý věci mívají jednoduchý řešení, ale ono to Davidem Svobodou nekončí, ty nešťastné dny. Dneska se znovu jednalo o děkanovi VŠE Miroslavu Ševčíkovi," přešel pak na další téma Holec.

Řeč pak byla i o kuchaři Zdeňku Pohlreichovi. "Já jsem psal esemesku Zdeňkovi Polhreichovi, protože toho si dokonce vzal do parády Šafr a samozřejmě ho znesvětil. Největší lidský dezolát, co existuje, je Šafr, a všichni víme, co dělá. Provládní žumpu za peníze. A on ještě s titulkem: Všichni nejsme na prodej, pane Pohlreichu, tohle si dovolí napsat tenhle levák, který prostě za prachy dělá vládní propagandu. A Zdeněk Pohlreich, já jsem ho tak přivítal mezi dezoláty a on si z toho taky dělal legraci. No, bejt mezi dezolátama už vlastně začíná bejt vyznamenání, takže máte pravdu, je to..." podotkl.

Zdeněk Pohlreich v minulých dnech otevřeně promluvil o náročnosti kuchařské profese. Lindu Bartošovou přitom vyvedl z omylu, že se v hospodách pracuje v prostředí, které by se mělo změnit v rámci duševní hygieny zaměstnanců. To by bylo možné jen za obřího nárůstu cen jídla, které by se stalo neprodejným. „Když tam bude víc lidí, tak to jídlo bude stát dvakrát tolik a nikdo si ho nekoupí, že jo?“ řekl doslova.

„Dobrý a levný jídlo se trvale produkovat nedá. Na restaurační úrovni už asi vůbec ne. Na dražší pohoštění si musíme zvyknout,“ říká Zdeněk Pohlreich, známý šéfkuchař. Tak byl odkaz na pořad uveden na twitteru.

